Sao nhí "Áo lụa Hà Đông" sau 20 năm: Trở thành đả nữ, nhan sắc gây chú ý

Gần đây, Trần Thiên Tú (SN 1991) nhận được sự quan tâm khi đảm nhận vai nữ chính An Nhiên trong phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ thuộc thể loại huyền sử mới ra mắt. Nhiều khán giả bất ngờ về hình tượng "đả nữ" với nhiều cảnh đấu kiếm, nhào lộn, cưỡi ngựa của sao nhí Áo lụa Hà Đông một thời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trần Thiên Tú cho biết, đây là phim có thời gian chuẩn bị dài nhất trong sự nghiệp của cô. Suốt 7 tháng, nữ diễn viên vừa tập võ, rèn thể lực, vừa làm việc cùng ê-kíp để xây dựng nhân vật.

Tập luyện cường độ cao dưới sự hướng dẫn của đàn anh Johnny Trí Nguyễn, song Trần Thiên Tú luôn nhắc mình không than thở, cũng không xin giảm thời gian, mức độ tập.

“Tôi vốn khá "bánh bèo", chưa từng nghĩ mình có cơ hội trở thành một nữ chiến binh trên màn ảnh. Tôi phải bắt đầu gần như từ con số 0, làm quen với các động tác chiến đấu, sử dụng vũ khí. Đoàn phim phần lớn là các anh thanh niên cao lớn nhưng tôi không muốn được ưu tiên chỉ vì là phụ nữ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên xem dự án mới là dấu mốc quan trọng sau nhiều năm theo nghề. Vai diễn đưa Trần Thiên Tú bước ra khỏi vùng an toàn xoay quanh thể loại phim tâm lý tình cảm, tiến tới hướng đi về mảng phim hành động, mới lạ hơn so với chính mình trước đây.

Trước danh xưng "đả nữ màn ảnh" mà khán giả ưu ái trao tặng, Trần Thiên Tú bày tỏ biết ơn. Song, cô cũng nhận định rằng, để theo đuổi dòng phim hành động cần sự bền bỉ lâu dài, nỗ lực nhiều hơn.

"Sau khi đóng máy bộ phim, tôi vẫn duy trì học võ một tuần 3 buổi. Anh Johnny Trí Nguyễn cũng nhắc nhở tôi cần học thêm kiến thức về kịch bản, tìm hiểu về đường dây hành động. Tôi nghĩ đả nữ không phải là một cái mác gắn lên, đóng xong phim thì gỡ ra, mà mình cần xây dựng thể lực, kỹ thuật tốt, trau dồi tư duy biểu lộ cá tính nhân vật qua hành động linh hoạt. Những điều này đều cần tinh thần bền bỉ và thời gian luyện tập thường xuyên, dài hơi", nữ diễn viên cho hay.

Trước khi được chú ý với vai nữ tráng sĩ, Trần Thiên Tú từng là gương mặt nhí lấy nước mắt khán giả trong phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông. Năm 2006, ở tuổi 15, cô vào vai bé Ngô, một trong những người con của vợ chồng Dần (Trương Ngọc Ánh) và Gù (Quốc Khánh). Tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh, kể về cuộc sống nghèo khó và nhiều mất mát của một gia đình miền Bắc di cư vào miền Nam.

Dù chưa từng trải qua chiến tranh hay những mất mát giống nhân vật, Trần Thiên Tú phải thể hiện nỗi đau của một đứa trẻ mất mẹ, mất chị. Vai diễn "cô bé khóc nhè" trong Áo lụa Hà Đông trở thành trải nghiệm đầu tiên giúp Thiên Tú nhận ra diễn xuất không chỉ là học thuộc và thể hiện lời thoại.

“Từ lúc đó, tôi bắt đầu được dạy cách quan sát mọi người xung quanh, xây dựng nhân vật qua phim ảnh, sách truyện và sự tương tác với bạn diễn. Diễn viên không phải robot thể hiện kịch bản, mà phải thật tâm quan sát, đồng cảm để trở thành sự hiện diện của nhân vật”, Trần Thiên Tú chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sau Áo lụa Hà Đông, Thiên Tú tham gia phim Huyền thoại bất tử và một số phim khác nhưng rồi bất ngờ gác lại nghiệp diễn xuất để lên đường du học. Năm 2024, cô tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Thực hành Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Có một giai đoạn dài, cô gần như vắng bóng trên màn ảnh, dành thời gian thực hiện nhiều video chuyển ngữ, hát các ca khúc Việt bằng tiếng Trung lưu loát, thu hút nhiều lượt xem trên TikTok với biệt danh "Tú Màn Thầu".

Nói về những khoảng lặng sự nghiệp nghệ thuật, Trần Thiên Tú khẳng định cô không rời bỏ nghề mà do liên tục đi thử vai nhưng không được lựa chọn. “Lúc đó, tôi từng hoài nghi, nghĩ rằng những bộ phim trước có lẽ mình chỉ ăn may, còn bản thân thực sự không phù hợp với nghề này”, nữ diễn viên nhớ lại.

Trong thời gian tìm câu trả lời, Thiên Tú cố gắng giữ bản thân ở trạng thái sẵn sàng dù không biết cơ hội tiếp theo sẽ đến lúc nào. Cô tiếp tục học tập, rèn luyện, tham gia sân khấu, phim ngắn và những hoạt động sáng tạo. Có những vở kịch chỉ khoảng 40 khán giả theo dõi nhưng vẫn khiến cô hạnh phúc.

Những năm gần đây, nữ diễn viên lần lượt trở lại qua các phim như Tết ở làng Địa Ngục, Tử chiến trên không... “Càng đóng nhiều vai, tôi càng có cơ hội nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau. Điều đó khiến tôi thấy tò mò, thú vị và yêu cuộc sống hơn”, diễn viên bộc bạch.

Ở tuổi 35, Trần Thiên Tú cho biết cô không đặt ra những định nghĩa quá cầu kỳ về hạnh phúc hay sự đủ đầy. Từ nhỏ, nữ diễn viên được bố mẹ nuôi dạy theo hướng tự do, độc lập nên có xu hướng sống thuận theo cảm xúc và bản năng.

Với cô, điều quan trọng là lựa chọn những việc bản thân cảm thấy đúng đắn, có ý nghĩa, không gượng ép hay cuốn vào tâm lý đua tranh, hơn thua.

Khi không bận đóng phim, Trần Thiên Tú ưu tiên nghỉ ngơi, ăn ngon, ngủ đủ, xem phim và chăm sóc gia đình. Cô cũng chú trọng dưỡng da, chăm sóc vẻ đẹp từ bên trong cơ thể để ra đường với gương mặt ít son phấn.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Trần Thiên Tú thừa nhận công việc diễn viên đòi hỏi không ít sự đánh đổi. Mỗi dự án có thể kéo dài nhiều tháng, lịch quay liên tục bất kể ngày đêm và khiến diễn viên phải xa gia đình.

Quá trình nhập vai đôi khi còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ngoài đời. Có những lúc Trần Thiên Tú “nắng mưa thất thường” theo cảm xúc nhân vật nhưng không biết giải thích thế nào để người thân thấu hiểu.

Dù vậy, cô cho rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có khó khăn riêng. Khi đã lựa chọn diễn xuất, cô phải học cách sắp xếp cuộc sống, cân bằng giữa công việc và gia đình theo từng giai đoạn.

Nhìn lại hành trình 20 năm kể từ vai bé Ngô trong Áo lụa Hà Đông, Trần Thiên Tú không còn xem những lần trượt vai hay quãng thời gian vắng bóng là thất bại. Đó trở thành khoảng lặng giúp cô hiểu rõ hơn lý do mình muốn làm nghề và tích lũy chất liệu cho những nhân vật sau này.

Ảnh: Facebook nhân vật, Nhân vật cung cấp