Sao nhí 8 tuổi đối đáp thông minh với câu hỏi về “con nhà người ta”

Rapper nhí Xệ Xệ, 8 tuổi, đã có những chia sẻ hồn nhiên nhưng thuyết phục về việc dùng âm nhạc để chia sẻ và lan tỏa yêu thương với bạn bè đồng trang lứa, thể hiện sự tự tin hiếm thấy ở lứa tuổi của mình.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân trí, cậu bé nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được bố mẹ công nhận những nỗ lực, dù là trong học tập, biểu diễn hay các công việc nhỏ trong gia đình.

Ngôi sao nhí - rapper Xệ Xệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi em được điểm tốt hay hoàn thành một phần trình diễn, bố mẹ đều rất vui. Em thích nhất là được khen vì em đã cố gắng làm tốt những việc em đang cần làm", Xệ Xệ chia sẻ. Cậu bé cho biết, đôi khi chỉ cần được khen vì biết cất giày dép gọn gàng hay tự dọn phòng cũng đủ mang lại niềm vui.

Khái niệm "con nhà người ta" vốn là nỗi ám ảnh của nhiều đứa trẻ, lại được Xệ Xệ tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. Cậu bé tiết lộ bố mẹ chưa từng so sánh em với ai, nhưng vẫn chủ động giải thích để em hiểu về khái niệm này.

"Nếu có ai nói với em như vậy, em sẽ cười rồi hát cho họ nghe câu này: "Ai hay đem so sánh, con nhà người ta ơi. Em cười rồi em hát, con nhà mình cũng vui" để trả lời", Xệ Xệ hồn nhiên nói.

Từ góc nhìn của một đứa trẻ, Xệ Xệ cho rằng áp lực sẽ trở nên nặng nề nếu tất cả trẻ em bị buộc phải đi chung một con đường. Khi nói về những bạn nhỏ trong môi trường học tập và nghệ thuật, cậu bé thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với việc áp đặt đồng loạt.

"Mỗi người có một sở thích khác nhau. Nếu phải đi học những môn em không thích thì em sẽ buồn lắm. Em nghĩ ai cũng có một thế mạnh riêng, chỉ cần lựa chọn và trau dồi thế mạnh đó thật tốt", Xệ Xệ nhấn mạnh.

Với Xệ Xệ, việc trở thành "ngôi sao" không đồng nghĩa với việc phải tỏa sáng trên sân khấu hay đạt thành tích vượt trội. "Em nghĩ, một bạn nhỏ không giỏi nhảy hay tính toán nhưng biết giúp đỡ bạn bè, hay chia sẻ đồ chơi thì cũng là một bạn rất tốt. Những điều tốt đẹp đó cũng làm cho bạn ấy trở thành một ngôi sao", cậu bé chia sẻ.

Danh xưng "Em bé chất" mà khán giả dành cho Xệ Xệ cũng được cậu bé lý giải bằng sự giản dị. Theo lời bố mẹ giải thích, "chất" là tố chất riêng của mỗi người. "Có bạn có tố chất làm cầu thủ, có bạn làm lãnh đạo. Còn chất riêng của em là biểu diễn, rap và nghệ thuật. Em mong mọi người yêu quý và ủng hộ những chất riêng đó", Xệ Xệ nói.

Trong môi trường học tập cùng nhiều ngôi sao nhí khác, Xệ Xệ cho biết em cảm thấy vui và không đặt nặng chuyện ai giỏi hơn ai. Với cậu bé, mỗi người bạn đều có cá tính riêng và đều đáng quý theo cách của mình.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì tới những bạn nhỏ đang chịu áp lực nhưng chưa dám nói ra, Xệ Xệ chia sẻ: "Em mong các bạn có thể vượt qua nỗi buồn và theo đuổi đam mê của mình. Chúng mình còn nhỏ nên sẽ còn rất nhiều cơ hội. Em mong tất cả các bạn nhỏ đều là những em bé chất".

Thông điệp đó cũng là tinh thần xuyên suốt MV Em là một ngôi sao, sản phẩm âm nhạc mới của rapper nhí Xệ Xệ vừa ra mắt. MV này không chỉ mong muốn tiếp thêm sự tự tin cho các bạn nhỏ cùng trang lứa mà còn gợi mở cho người lớn cách lắng nghe và thấu hiểu thế giới nội tâm của trẻ em nhiều hơn.

Ca khúc do nhạc sĩ Cao Thiên Minh Tùng sáng tác, lan tỏa thông điệp về tôn trọng sự khác biệt của con trẻ, đề cập đến những vấn đề xoay quanh tâm lý học đường và mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, thầy trò trong xã hội hiện đại.

Trong MV, Xệ Xệ biểu diễn cùng nhiều bạn nhỏ nổi tiếng khác như: MinHee, Sóc (con trai cặp đôi sáng tạo nội dung Trox và Lacci), Bona (con gái Phí Ngọc Hưng), cặp song sinh Đủ - Dừa (con của ca sĩ Khắc Việt và Thảo Bebe), "em bé triệu view" Sữa, Bún (con gái của Ba Duy và Nam Thương) và Dừa Gia An (con trai Trang Lou và Tùng Sơn).