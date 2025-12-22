Sao Mai Trần Bích Ngọc tiết lộ lý do vắng bóng trên thị trường âm nhạc

Sáng 21/12 tại Hà Nội, trong buổi ra mắt dự án Ý Đảng - Lòng dân, Á quân Sao Mai 2015 phong cách thính phòng Trần Bích Ngọc chia sẻ về hành trình sự nghiệp và quan điểm làm nghề sau hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc.

“Nhiều người hỏi tôi tại sao mất 10 năm mới trở lại với các dự án âm nhạc. Thực ra, tôi là người cầu toàn. Có những ca khúc đã thu âm xong nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ hoàn hảo để chia sẻ với khán giả.

Tôi tin mọi việc đều cần chữ duyên. Thay vì vội vàng, tôi chọn cách đi chậm nhưng chắc, để khi trở lại, mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm, sự tự tin và bản lĩnh cần thiết”, Bích Ngọc bày tỏ.

Á quân Sao Mai 2015 phong cách thính phòng Trần Bích Ngọc sở hữu ngoại hình sáng cùng giọng soprano trong trẻo, giàu nội lực (Ảnh: Ban tổ chức).

Nói về quãng thời gian khá dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Bích Ngọc không xem đó là sự “ngắt quãng”, mà là một hành trình lựa chọn. Sau cuộc thi Sao Mai, thay vì chạy theo guồng quay biểu diễn, cô quyết định tập trung cho công việc giảng dạy và hoàn thiện bản thân một cách bền bỉ.

Cô cho rằng nghề giảng dạy không chỉ là công việc mà còn là hành trình bồi đắp cảm xúc, kỹ năng và sự nhạy bén nghệ thuật. Cuộc sống giảng viên giúp cô có thêm thời gian quan sát, lắng nghe và tích lũy trải nghiệm. Chính quãng thời gian âm thầm ấy đã tạo nên sự chín chắn trong cảm xúc, để khi trở lại với âm nhạc, cô cảm thấy đủ tự tin và vững vàng hơn.

Nhìn lại hành trình 10 năm của mình, Bích Ngọc chia sẻ rằng những lúc đứng trước lớp, quan sát sinh viên và cuộc sống xung quanh, cô học được nhiều hơn cả những gì từng trải qua trên sân khấu.

“Có những lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa hoạt động sôi nổi, đạt được nhiều thành công, tôi cũng từng tự hỏi mình có đang đi chậm hơn không. Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi người có một con đường riêng và tôi bình yên với lựa chọn của mình”, nữ ca sĩ cho hay.

Từ trái sang: Ca sĩ Trần Bích Ngọc, đạo diễn MV Nguyễn Trung Nam, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ về dự án "Ý Đảng - Lòng dân" tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Trở lại với dự án âm nhạc Ý Đảng - Lòng dân, MV được thực hiện giản dị, ghi lại đời sống sinh hoạt, lao động và hội họp của cán bộ, nhân dân phường Phú Thượng (Hà Nội), tạo nên không gian nghệ thuật chân thực, phản ánh sinh động tinh thần “Ý Đảng hòa quyện lòng dân”.

Đây là dự án nhằm chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, gửi gắm thông điệp về lý tưởng và trách nhiệm với đất nước, nhân dân.

Dự án gồm 2 phiên bản: MV song ca do Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do Bích Ngọc trình bày. Giám đốc âm nhạc là Hoàng Hồng Ngọc, hòa âm do Hoàng Trung Đức và Ninh Văn Hải đảm nhận, đạo diễn MV là Nguyễn Trung Nam.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc cho biết: “Khi Bích Ngọc quyết định thực hiện sản phẩm kỷ niệm 10 năm, tôi đã định hướng ca khúc theo chủ đề này, vừa làm mới phong cách biểu diễn, vừa chứng minh rằng các ca khúc về Đảng có thể được thể hiện đa dạng, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống nhân dân”.