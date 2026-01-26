"Sao Mai" Thu Thuỷ hoà chung niềm vui sau Đại hội Đảng thành công

Những ngày này, tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các chương trình nghệ thuật, hoạt động tuyên truyền và biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị được tổ chức với quy mô và hình thức đa dạng.

Bên cạnh các chương trình do cơ quan, đơn vị triển khai, nhiều nghệ sĩ cũng chủ động tham gia bằng những sáng tác và sản phẩm nghệ thuật cá nhân, thể hiện sự đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước.

MV “Đảng dẫn lối thời đại” gây chú ý với hình ảnh Thu Thuỷ trong tà áo dài đỏ mang biểu tượng ngôi sao vàng, gợi nhắc màu cờ Tổ quốc và tinh thần yêu nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hòa chung không khí đó, ca sĩ Thu Thuỷ, Quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2017, vừa giới thiệu tới công chúng MV Đảng dẫn lối thời đại, ca khúc do nhạc sĩ Tường Minh sáng tác.

Đảng dẫn lối thời đại có tiết tấu nhanh, giai điệu tươi sáng, mang màu sắc hiện đại. Ca khúc đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về sự kiện này, ca sĩ Thu Thuỷ cho biết cô và nhạc sĩ Tường Minh đã có sự trao đổi từ sớm trong bối cảnh cả nước hướng về Đại hội Đảng. Theo nữ ca sĩ, toàn bộ quá trình thực hiện được tiến hành trong thời gian ngắn, với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

“Đúng tinh thần của người lính, quyết liệt, mạnh mẽ và nhanh gọn, chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã hoàn thành MV, với mong muốn được góp một bông hoa vào rừng hoa rực rỡ của cả nước dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ trong những tháng ngày lịch sử này”, cô kể.

Bên cạnh đó, Thu Thuỷ cho biết việc tham gia các hoạt động nghệ thuật gắn với sự kiện chính trị của đất nước xuất phát từ ý thức trách nhiệm của bản thân.

“Là một người dân Việt Nam, tôi luôn biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Với trách nhiệm của một nghệ sĩ, tôi muốn đóng góp bằng những sản phẩm tinh thần, mang đến niềm vui và niềm tự hào cho công chúng trong những thời khắc có ý nghĩa của đất nước”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Thu Thuỷ hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Tường Minh cho biết anh hướng tới cách thể hiện giản dị, tránh sự nặng nề trong ca từ. “Tôi muốn sáng tác một bài hát ca ngợi Đảng nhưng không quá khô khan, không quá trịnh trọng. Tôi mong khán giả cảm nhận được sự gần gũi của bài hát, cũng như sự gắn bó giữa ý Đảng và lòng dân, để ai cũng có thể hát bằng cảm xúc của mình”, nhạc sĩ trẻ cho biết.

Thu Thuỷ hiện là ca sĩ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, cô thường xuyên tham gia biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện văn hoá tại nhiều địa phương.

Tháng 4/2025, Thu Thuỷ cùng chồng là ca sĩ Minh Quân từng tổ chức đêm nhạc Yêu tại Hà Nội.