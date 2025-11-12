Sao 81 tuổi của “Trò chơi con mực” được tuyên vô tội sau cáo buộc cưỡng dâm

Trước đó, ông bị truy tố với cáo buộc lạm dụng tình dục một phụ nữ kém mình 50 tuổi.

Theo Newsen, phiên xét xử được tiến hành tại Tòa Hình sự số 6-1, Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc). Hội đồng xét xử đã hủy toàn bộ phán quyết sơ thẩm, cho rằng không đủ chứng cứ buộc tội Oh Young Soo.

Oh Young Soo được tuyên vô tội trước cáo buộc xâm hại tình dục một phụ nữ kém ông 50 tuổi (Ảnh: Netflix).

Phía nguyên đơn thông qua Hội Phụ nữ Hàn Quốc bày tỏ thất vọng, cho rằng kết quả “phi thực tế và đáng chê trách”. Người tự nhận là nạn nhân chia sẻ: “Phán quyết này không thể xóa bỏ những gì tôi đã trải qua. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng để chống lại bạo lực tình dục trong giới văn hóa và nghệ thuật”.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2017, khi người phụ nữ tố cáo Oh Young Soo có hành vi quấy rối trong lúc cả hai đi dạo. Nạn nhân cho biết ông cưỡng ép ôm và hôn vào má cô mà không có sự đồng thuận.

Năm 2021, cô nộp đơn kiện nhưng bị cảnh sát bác bỏ. Sau khi gửi đơn bổ sung, Viện Công tố quận Suwon đã tiếp nhận và mở lại điều tra.

Trong cuộc phỏng vấn với JTBC vào năm 2023, Oh Young Soo phủ nhận cáo buộc: “Tôi chỉ nắm tay cô ấy để chỉ đường. Nếu cô ấy thấy khó chịu, tôi đã xin lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận hành vi quấy rối”.

Tuy nhiên, công tố viên tin rằng, có bằng chứng đủ để buộc tội, và vụ án kéo dài suốt 2 năm với 4 phiên xét xử chính.

Oh Young Soo phải hầu tòa từ năm 2023 đến nay (Ảnh: Newsen).

Tháng 3/2023, tòa sơ thẩm tuyên Oh Young Soo 8 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm vì tội quấy rối tình dục, đồng thời buộc ông phải hoàn thành 40 giờ điều trị hành vi bạo lực tình dục.

Trước tòa án, ngôi sao Trò chơi con mực nhiều lần nói lời xin lỗi công chúng vì để những ồn ào đời tư chiếm sóng truyền thông. Tuy nhiên, thông qua luật sư, nam diễn viên kỳ cựu nhiều lần khẳng định, ông không có hành vi lệch chuẩn như cáo buộc của người phụ nữ nhận là nạn nhân của vụ xâm hại.

Tháng 4 vừa rồi, công tố viên tiếp tục đề nghị mức phạt 1 năm tù giam, cho rằng nam diễn viên nổi tiếng từng quấy rối một nữ thành viên trẻ trong đoàn kịch. Tuy nhiên, phía luật sư phản biện rằng lời khai nạn nhân mâu thuẫn và thiếu căn cứ.

Đại diện công tố viên chia sẻ: "Nạn nhân đã sống trong sợ hãi, từ công việc đến cuộc sống hàng ngày". Nạn nhân cũng bày tỏ sự bức xúc và tổn thương khi không nhận được lời xin lỗi từ Oh Young Soo.

Tại tòa, Oh Young Soo nói: “Tôi xấu hổ khi phải hầu tòa ở tuổi này. Nếu tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin mình không vi phạm hành vi nào đáng bị xem là tấn công. Hơn 80 năm cuộc đời của tôi sụp đổ chỉ trong chớp mắt”.

Oh Young Soo được xem là nghệ sĩ kỳ cựu hàng đầu của Hàn Quốc, hoạt động trong cả điện ảnh và sân khấu, với hơn 200 tác phẩm. Ông nổi tiếng qua phim điện ảnh Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân và đặc biệt là vai “ông già bí ẩn” trong bom tấn Netflix Trò chơi con mực.

Vai diễn này giúp ông giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng lần thứ 79 vào năm 2022 và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên được xướng tên tại giải thưởng danh giá này.