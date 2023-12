Sáng tác ca khúc Giáng sinh trong 15 phút, nữ ca sĩ thu về... 100 triệu USD

Bỏ ra 15 phút sáng tác, Mariah Carey tạo ra bản hit đình đám nhất mùa Giáng sinh

Cứ đến dịp Giáng sinh, ca khúc All I Want For Christmas Is You lại đứng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc tại một số quốc gia. Nhiều tờ tin tức ước tính Mariah Carey đã kiếm được gần 100 triệu USD từ ca khúc đình đám này.

Ca khúc này liên tục vang lên tại các nhà hàng, cửa hiệu, trung tâm mua sắm. Các đài phát thanh liên tục phát đi ca khúc này. Các quảng cáo cũng liên tục sử dụng giai điệu của All I Want For Christmas Is You trong dịp lễ Giáng sinh.

Đây được xem là ca khúc Giáng sinh thành công hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Điều gây bất ngờ là Mariah Carey chỉ mất 15 phút để viết nên ca khúc ước tính đã đưa về cho cô gần 100 triệu USD tiền tác quyền. Mariah Carey cùng sáng tác ca khúc này với nhạc sĩ Walter Afanasieff.

Nhạc sĩ Walter từng chia sẻ rằng: "Lý do khiến ca khúc này phổ biến trong đời sống văn hóa đại chúng trên khắp thế giới chính là bởi ca khúc rất đơn giản, nhẹ nhàng và gần gũi. Mariah và tôi đã viết ra giai điệu cơ bản, rồi một số ca từ giản dị chỉ trong vòng 15 phút. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc sáng tác về cơ bản. Thực tế, đây là ca khúc mà tôi thấy được viết ra rất dễ dàng".

Mỗi mùa Giáng sinh tới, "All I Want For Christmas Is You" lại vang lên (Ảnh: New York Post).

Sau khi đã viết ra giai điệu và ca từ cơ bản, Mariah Carey và nhạc sĩ Walter Afanasieff đưa vào một số luyến láy độc đáo ít nghe thấy trong các ca khúc Giáng sinh khác. Chính điều này khiến All I Want For Christmas Is You trở nên đặc biệt và độc đáo đối với người nghe từ năm này sang năm khác. Để tìm ra những luyến láy phù hợp, Mariah và nhạc sĩ Walter mất thêm một tiếng nữa.

Khoảng hai tuần sau, hai người lại gặp nhau để "chuốt" lại toàn bộ ca khúc. Như vậy, quá trình sáng tác về cơ bản chỉ mất 15 phút, tổng thời gian dành cho việc "đánh bóng" ca khúc cũng chỉ vào khoảng vài tiếng. Từ đó, một ca khúc Giáng sinh đình đám toàn cầu đã ra đời trong năm 1994.

Mỗi mùa Giáng sinh tới, All I Want For Christmas Is You lại vang lên và tiếp tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở tại nhiều quốc gia. Sức hấp dẫn của ca khúc vẫn còn rất mạnh mẽ.

Kể từ năm 1994, khi Mariah Carey cho ra mắt đĩa đơn All I Want For Christmas Is You, cho tới tận hôm nay, vẫn chưa có ca khúc Giáng sinh nào có thể vượt qua được thành công mà ca khúc này từng đạt tới.

Tài năng ca hát và sáng tác của Mariah Carey

Cho tới giờ, người ta vẫn chủ yếu biết tới Mariah Carey trong vai trò ca sĩ, nhưng thực tế, cô còn là một nhạc sĩ tài ba (Ảnh: New York Post).

Có nhiều yếu tố tạo nên thành công của All I Want For Christmas Is You, điều rõ ràng nhất chính là giọng hát ấn tượng của Mariah Carey.

Mariah Carey cùng với nhạc sĩ Walter Afanasieff đã viết nên ca khúc này. Trước thành công của ca khúc, chính nhạc sĩ Walter Afanasieff cũng phải thừa nhận rằng ông rất bất ngờ: "Khi chúng tôi sáng tác ca khúc này, nó không tuân theo thị hiếu nhạc Giáng sinh truyền thống hay các xu hướng âm nhạc đương thời.

Thoạt tiên tôi còn có chút nghi ngờ, bởi nghe như một người đang cật lực luyện giọng với những cao độ lên "chót vót", tôi còn phải hỏi lại xem cô ấy có chắc đây là những gì cô ấy muốn thể hiện hay không".

Carey khẳng định rằng cô muốn giữ nguyên giai điệu "lạ lùng" ấy, chính lựa chọn này đã đưa lại thành công bền bỉ cho ca khúc bởi nét độc đáo riêng có.

Bên cạnh đó, All I Want for Christmas Is You cũng có sự giản dị, mộc mạc trong ca từ. Dù có những quãng cao ngoạn mục, nhưng về cơ bản, giai điệu của ca khúc cũng gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc, không quá cầu kỳ, phức tạp.

Cho tới giờ, người ta vẫn chủ yếu biết tới Mariah Carey trong vai trò ca sĩ, nhưng thực tế, cô còn là một nhạc sĩ tài ba, hầu hết các bản hit của cô đều do cô tham gia sáng tác cùng nhạc sĩ, All I Want for Christmas Is You là một minh chứng.

Ca khúc với bộ phim nổi tiếng "Love, Actually"

"All I Want for Christmas Is You" vang lên trong "Love, Actually" (Video: Screen Bites).

Ca khúc All I Want for Christmas Is You được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng gắn với mùa Giáng sinh - Love, Actually (Yêu thật sự - 2003). Ca khúc xuất hiện ở phần mở đầu và kết thúc của bộ phim. Ca khúc và bộ phim đã hỗ trợ nhau trong việc duy trì sức hút qua năm tháng.

Mariah Carey: Nữ hoàng mùa Giáng sinh

Mariah Carey rất yêu mùa Giáng sinh (Ảnh: New York Post).

Sau thành công lớn của All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey được xem là ca sĩ "nữ hoàng mùa Giáng sinh".

Nhạc sĩ Walter Afanasieff nhớ lại: "20 năm trước, nhạc Giáng sinh vẫn chưa phải là hạng mục được nhiều nghệ sĩ để ý tới như bây giờ. Khi ấy, chưa có nhiều nghệ sĩ thích thú tung ra những sản phẩm âm nhạc chào đón mùa Giáng sinh, bởi thực sự người ta chưa biết đến lợi ích kinh tế lâu dài đến từ mảng âm nhạc này".

Trong khi đó, Mariah Carey lại quá yêu mùa Giáng sinh, cô thực sự muốn sáng tác một ca khúc dành cho dịp lễ hội cuối năm. Đã rất nhiều lần trong những cuộc phỏng vấn, Carey chia sẻ rằng ca khúc này được cô viết nên bằng chính tình yêu dành cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Lợi ích kinh tế khổng lồ đến từ ca khúc All I Want for Christmas Is You

Sau thành công lớn của All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey được xem là ca sĩ "nữ hoàng mùa Giáng sinh" (Ảnh: New York Post).

Theo nhiều tờ tin tức tài chính kinh doanh, ước tính mỗi năm Mariah Carey thu về gần 3 triệu USD tiền bản quyền từ ca khúc All I Want for Christmas Is You. Đã gần 30 năm trôi qua kể từ khi ca khúc ra đời, Mariah được tin là đã thu về gần 100 triệu USD từ bản hit này và sẽ còn tiếp tục đều đặn thu lợi hàng năm từ All I Want for Christmas Is You.

Tủ đồ của "nữ hoàng mùa Giáng sinh" Mariah Carey (Video: Vogue).

Theo Huffington Post