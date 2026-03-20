Sách “Lá hoa trên đường về”: Những nghiền ngẫm thú vị

Những ai đã từng đọc Chia sẻ từ trái tim và Con đường chuyển hóa của thầy Thích Pháp Hòa, chắc sẽ còn ấn tượng với lối thuyết pháp rất “đại chúng” của thầy. Bên cạnh đó là sự dí dỏm, hài hước đời thường, kiểu mang đạo vào đời một cách rất uyên bác, mà thật tự nhiên, thật thấm.

Trong Lá hoa trên đường về, các trả lời vấn đáp của thầy cũng không kém phần dí dỏm, mà lại rất chi tiết, tỉ mỉ, sâu sát mọi thắc mắc của người hỏi. Không chỉ giải đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng, thầy Thích Pháp Hòa còn nhân đó chia sẻ về tính nhập thế, tinh thần tùy duyên và những nội dung căn bản của Phật pháp.

Sách "Lá hoa trên đường về" (Ảnh: Nhà xuất bản First News).

Thắc mắc của người hỏi thì “muôn hình vạn trạng”, có những câu rất riêng, rất “khó đỡ”, mà các câu trả lời của thầy thì cũng đi vào tận cùng “ngóc ngách” của mọi vấn đề. Đọc Lá hoa trên đường về, chắc hẳn người đọc cũng sẽ phần nào thỏa mãn những thắc mắc lâu nay chưa biết hỏi ai.

Có năm nhóm nội dung được trình bày thành năm phần trong sách gồm các vấn đề về đời sống, nghi thức, nhân quả, giáo lý và thực tập.

Ở khía cạnh đời sống, chúng ta sẽ được nghe các câu trả lời liên quan những chuyện rất đời như: Người xuất gia kêu gọi từ thiện có phạm giới luật không? Làm sao xuất gia khi còn vướng bận gia đình? Tu làm sao để giảm tánh nóng giận? Người tu bị oan ức có cần biện bạch không? Làm sao để kiểm soát tâm ý tà dâm? Làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân? Có sự giao cảm giữa mình và người thân đã mất không? Tu là cắt duyên sao còn kết thêm duyên? …

Tất cả đều được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp một cách vui vẻ, thoả đáng trên nền tảng Phật pháp và đời sống.

Lá hoa trên đường về tập hợp những câu hỏi, câu trả lời thật bình thường, dung dị nhưng lại ẩn chứa những triết lý sâu xa của đạo và đời. Càng đọc, chúng ta càng vỡ lẽ, càng thấm.

Như với câu hỏi làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân, thầy Pháp Hòa chia sẻ: người nào mất đi người thân cũng không tránh được nỗi buồn. Tuy nhiên, biết cách quán chiếu, nỗi buồn sẽ vơi đi. Bằng cách quán chiếu, mình thấy người đó không còn hiện hữu bằng thân xác hữu hạn nữa, mà họ đang hiện diện trong con cháu, trong tất cả những người thân của họ.

Nhưng điều quan trọng hơn, thầy Pháp Hoà muốn mọi người suy ngẫm là, chúng ta không phải chỉ mất người thân khi họ qua đời. Nhiều khi người thân còn sống sờ sờ mà mình đã mất họ. Mình mất họ chỉ vì một câu nói, một hành động, mình mất nhau vì không hiểu nhau, không thông cảm cho nhau, hay do nóng giận, buồn phiền, do đủ thứ. Đôi khi mình không mất họ bằng hình tướng mà mất trái tim của họ.

Và còn nhiều câu hỏi, đáp thú vị khác trong Lá hoa trên đường về đang chờ người đọc nghiền ngẫm. Đọc Lá hoa trên đường về, ta sẽ cảm nhận tâm hồn mình bỗng mát lành, tươi tắn như lá, hoa đang reo vui trên con đường ta trở về nhà, trở về với chính mình, với sự minh triết trong đời sống.