Sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ của nữ diễn viên vào vai "tiểu tam" phim VTV

Bộ phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình. Bên cạnh những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của cặp đôi chính Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu), vai Trang (Thanh Tâm) cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Trong những tập gần đây, cuộc hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) ngày càng căng thẳng sau hàng loạt mâu thuẫn. Đúng lúc ấy, Trang xuất hiện. Cô thường lắng nghe những tâm sự của Dương mỗi khi anh gặp chuyện không vui với vợ. Dù mối quan hệ giữa hai người chưa vượt quá giới hạn, việc Trang xuất hiện "quá đúng lúc" trong giai đoạn gia đình Dương đứng bên bờ đổ vỡ vẫn khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu.

Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, nhân vật này bị nhận xét là hội tụ đầy đủ những đặc điểm điển hình của một "trà xanh" trên màn ảnh: Trẻ trung, dịu dàng, biết lắng nghe và luôn có mặt khi người đàn ông đang tổn thương.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhìn nhận rằng, những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Dương và Diệu đã xuất hiện từ trước khi Trang xuất hiện. Chính Dương mới là người chủ động tìm kiếm sự đồng cảm từ cô gái trẻ.

Trái ngược với những phản ứng gay gắt dành cho nhân vật Trang, nữ diễn viên Thanh Tâm lại nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người xem nhờ sắc vóc nổi bật. Dù thời lượng lên sóng chưa nhiều, mỗi phân cảnh có sự xuất hiện của cô đều nhận được sự chú ý.

Mỹ nhân 10X (SN 2005) sở hữu chiều cao 1,68m, cùng ngũ quan tinh tế với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da sáng, trắng mịn.

Nhiều khán giả ví von vẻ đẹp mong manh, thuần khiết và phong cách nữ tính, đúng lứa tuổi của cô gợi liên tưởng đến hình tượng "bạch nguyệt quang" trong các bộ phim thanh xuân châu Á.

Thậm chí, không ít bình luận thẳng thắn thừa nhận rằng, dù rất ghét nhân vật Trang, khó có thể phủ nhận sức hút từ ngoại hình của nữ diễn viên ngoài đời.

Thanh Tâm tên đầy đủ là Lê Trần Thanh Tâm, sinh năm 2005. Trước khi được khán giả chú ý qua Dưới ô cửa sáng đèn, Thanh Tâm từng có thành tích học tập đáng nể. Dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Thanh Tâm vẫn quyết định theo đuổi đam mê và xuất sắc đỗ Thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Ngay từ những năm đầu đại học, cô đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án phim ngắn và phim sinh viên. Đến năm thứ ba, nữ diễn viên sinh năm 2005 đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được chọn đóng vai chính Công Chúa Tiên Dung trong dự án điện ảnh cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Thanh Tâm còn sở hữu gu thời trang trẻ trung, đa dạng. Nữ diễn viên sinh năm 2005 ưu tiên những thiết kế đơn giản, tông màu trung tính và cách phối đồ năng động, dễ ứng dụng trong đời thường. Từ áo phông, quần jeans đến áo khoác denim hay phụ kiện tối giản, cô xây dựng hình ảnh hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi.

Thanh Tâm cũng lựa chọn các thiết kế mềm mại với chất liệu ren và gam màu sáng. Cách phối đồ đơn giản giúp nữ diễn viên giữ được vẻ nhẹ nhàng, trong trẻo - hình ảnh cô theo đuổi cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Ý thức được những lợi thế và cả áp lực của việc làm nghề từ sớm, Thanh Tâm luôn giữ cho mình một thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị. Cô chia sẻ bản thân không muốn dựa dẫm vào ngoại hình mà muốn được công nhận qua từng vai diễn.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Mỗi ngày tôi đều cố gắng cân bằng giữa việc học trên lớp và lịch quay hình để tích luỹ kinh nghiệm thực tế. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện bản thân, học hỏi từ thầy cô trong trường và từ các anh chị đi trước trên phim trường. Tôi muốn trau dồi khả năng diễn xuất một cách bền vững để được khán giả đón nhận bằng thực lực”.

Ảnh: Facebook nhân vật