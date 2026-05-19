Sắc vóc xinh đẹp gợi cảm của diễn viên Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, Ngọc Huyền (SN 1999) đã sớm chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Tên tuổi của nữ diễn viên trẻ gắn liền với thành công của các bộ phim giờ vàng như: Thương ngày nắng về, Món quà của cha hay Dịu dàng màu nắng.

Mỹ nhân Gen Z nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rất đa tài. Thực tế, trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật thứ bảy, Ngọc Huyền từng là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, đồng thời là một gương mặt hoạt động khá sôi nổi trong giới KOL và mẫu ảnh.

Dù nhận bản thân có lợi thế về ngoại hình lẫn sự tự tin, cô chưa bao giờ tự mãn. Ngọc Huyền luôn chủ động học hỏi từ các bậc tiền bối, đồng nghiệp để ngày một hoàn thiện trong diễn xuất.

Sau khi kết hôn vào đầu năm 2024, Ngọc Huyền vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh và duy trì nhịp làm nghề nghiêm túc. Bộ phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn mới lên sóng là dự án thứ 2 của nữ diễn viên kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1999 đảm nhận vai Ngọc Vân - một cô gái xinh đẹp, thích sống phông bạt, mê sự hào nhoáng và liên tục đẩy gia đình vào cảnh rắc rối tài chính vì tính cách bốc đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Huyền cho biết cô có nhiều cảm xúc đặc biệt với vai diễn lần này. “Bản thân rất thích nhân vật Ngọc Vân trong Dưới ô cửa sáng đèn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chọn vai mà không phải casting (thi tuyển - PV) nên càng tin đạo diễn đã suy nghĩ rất kỹ trước khi giao vai cho mình”, cô nói.

Với dự án này, nhân vật của Ngọc Huyền tiếp tục có màu sắc trẻ trung, nhí nhảnh - hình tượng từng giúp cô ghi dấu ấn với Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Nữ diễn viên thừa nhận khán giả vẫn thường nhớ tới mình qua vai diễn này, nhưng cô không xem đó là áp lực quá lớn.

Ngọc Huyền cho rằng, việc được khán giả nhớ đến với một màu sắc riêng đã là thành công đáng quý đối với diễn viên. Vì thế, cô không muốn “gồng mình” để thay đổi sang một dạng vai hoàn toàn khác nếu bản thân chưa thực sự thấy phù hợp.

Theo nữ diễn viên, điều cô hướng tới là những thay đổi vừa đủ trong chính các dạng vai sở trường, để khán giả vẫn nhận ra sự mới mẻ và trưởng thành qua từng chặng đường làm nghề. “Tôi tin vào chữ "duyên" và vẫn đang kiên trì đợi những vai diễn mới mẻ, thử thách hơn trong tương lai”, Ngọc Huyền bày tỏ.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên, Ngọc Huyền còn được nhiều khán giả biết đến là cháu dâu của NSƯT Chí Trung. Cô kết hôn với Duy Minh - con trai của nghệ sĩ piano, giảng viên Phạm Quỳnh Trang, em gái ruột của NSƯT Chí Trung. Ông ngoại của Duy Minh là NSND Quý Dương, một trong những giọng ca opera tiêu biểu của Việt Nam.

Ngọc Huyền cho biết, cô không thấy áp lực khi được gọi là “cháu dâu NSƯT Chí Trung”, trái lại còn cảm nhận sự gần gũi, dễ thương từ cách khán giả dành tình cảm cho mình. Theo nữ diễn viên, gia đình chồng sống văn minh, cởi mở và luôn tôn trọng cá tính riêng của các thành viên.

Cô cũng tiết lộ rằng, bản thân từng bất ngờ khi biết sẽ đóng phim cùng NSƯT Chí Trung trong Dưới ô cửa sáng đèn. Đến ngày định trang nhân vật, hai bác cháu mới ngỡ ngàng nhận ra cùng tham gia một bộ phim.

Khác với hình ảnh kín đáo, hiền lành thường thấy trên màn ảnh, ngoài đời Ngọc Huyền có phong cách thời trang hiện đại, nữ tính pha chút quyến rũ nhưng vẫn giữ sự tinh tế.

Thay vì chọn cách khoe vòng 1 hay eo con kiến, nữ diễn viên thường ưu ái những thiết kế giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh nổi bật - lợi thế hình thể khiến cô đặc biệt yêu thích các kiểu váy, áo trễ vai.

Ngọc Huyền cũng biến hóa trong những set đồ năng động, trẻ trung tôn vẻ cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, ngọt ngào đặc trưng.

Sắc vóc xinh đẹp của Ngọc Huyền ở tuổi 27. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi công chúng thấy Ngọc Huyền trong diện mạo gợi cảm đến vậy.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật