Sắc vóc nóng bỏng của Thùy Anh, "người yêu cũ" Steven Nguyễn trong phim VTV

Vừa xuất hiện trong tập 26 của bộ phim Không giới hạn lên sóng tối qua (16/3), diễn viên Thùy Anh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả. Cô vào vai Hà Lê - người yêu cũ của Kiên. Thực tế, suốt 25 tập phim trước đó, Hà Lê chưa từng lộ diện nhưng nhiều lần được nhắc đến trong những câu chuyện giữa Minh Kiên và bạn bè, khiến khán giả không khỏi tò mò về nhân vật này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Anh cho biết, cô rất vui và hào hứng khi khán giả đón nhận và mong chờ sự xuất hiện của "Hà Lê trong truyền thuyết". Với Thùy Anh, đó là một khởi đầu khá thú vị cho hành trình của Hà Lê trong phim và hy vọng khi nhân vật đã chính thức lộ diện, khán giả sẽ hiểu thêm nhiều góc khác trong con người cô gái này.

Trước khi phim lên sóng, Thùy Anh cho hay, cô đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ nhận nhiều "gạch đá" từ người xem. Bởi nhân vật Hà Lê là người cũ quay trở lại đúng thời điểm Kiên đã có bạn gái, nên nữ diễn viên lo ngại khán giả sẽ không có thiện cảm.

"Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là khi mình đăng bài viết với dòng trạng thái: “Em là Hà Lê đây”, bản thân nhận được nhiều bình luận hài hước như: “Chị ơi chị quậy tới bến đi”, “Chị cứ chiến đi cho tụi em”. Tôi đọc mà không khỏi bật cười, thậm chí còn tự hỏi vì sao khán giả lại “ngược dòng” như vậy", Thùy Anh nói.

Nữ diễn viên cho rằng, khán giả hiện nay khá rạch ròi giữa nhân vật và diễn viên. Theo Thùy Anh, vai diễn có thể nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đó cũng cho thấy câu chuyện đủ sức hấp dẫn khiến người xem quan tâm.

Vì vậy, cô cảm thấy nhẹ tâm lý hơn và vui khi sự xuất hiện của Hà Lê để nhiều người mong chờ đến vậy.

Thùy Anh (SN 1995, quê Hà Nội) là gương mặt quen thuộc với khán giả. Trên màn ảnh rộng, cô từng tham gia các phim: Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng, Lật mặt 8… Với màn ảnh VFC, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm: Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau…

Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, ngoài đời, Thùy Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thân hình gợi cảm với số đo 3 vòng 82-60-88cm.

Trò chuyện với phóng viên, Thùy Anh cho biết, cô là người “nghiện” tập thể thao, thường dành khoảng 4 tiếng/ngày cho việc rèn luyện. Bí quyết giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng gọn gàng, săn chắc là tập gym, chơi boxing, pickleball đều đặn.

“Có những hôm rảnh, tôi có thể tập đến 2-3 buổi mỗi ngày, chẳng hạn sáng một buổi, chiều một buổi và tối thêm một buổi nữa. Càng vận động, bản thân càng cảm thấy cơ thể khỏe hơn và tràn đầy năng lượng. Vì vậy, nếu một thời gian không được chơi thể thao, tôi lại thấy rất khó chịu", Thùy Anh chia sẻ.

Về việc chăm sóc sắc đẹp, Thùy Anh cho biết do lịch làm việc bận rộn nên cô không có nhiều thời gian đến spa thường xuyên. Nữ diễn viên thỉnh thoảng chỉ thực hiện một số liệu trình đơn giản, còn lại chủ yếu tự chăm sóc da và cơ thể tại nhà.

Chia sẻ về phong cách thời trang, Thùy Anh nói cô hướng đến hình ảnh cá tính, phù hợp với tính cách mạnh mẽ của bản thân, đồng thời vẫn giữ nét thanh lịch và quyến rũ.

Trong thiết kế váy ren đen cổ chữ V, Thùy Anh khéo léo tôn đường nét cơ thể, gợi cảm nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Diện chiếc váy satin màu nâu trầm hở lưng, nữ diễn viên sinh năm 1995 hướng tới sự trưởng thành, quyến rũ.

Trong khi đó, với thiết kế váy hồng dáng ngắn, Thùy Anh mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn toát lên nét cuốn hút riêng.

“Khi bước sang độ tuổi 31-32, tôi cảm nhận rõ gu thời trang của mình dần thay đổi theo quan điểm sống và sự trưởng thành của bản thân.

Tôi hướng đến những trang phục có thể tôn lên khí chất của một người phụ nữ, không chỉ đơn thuần là đẹp hay nổi bật và thích những bộ đồ khiến người đối diện cảm nhận được sự tự tin, trưởng thành, có chiều sâu.

Ở độ tuổi này, tôi nghĩ thời trang không chỉ là mặc đẹp mà còn là cách thể hiện khí chất của chính mình", Thùy Anh bộc bạch.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Nguyễn Hà Nam