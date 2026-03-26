Rapper Táo nói về sự chuyển mình trong âm nhạc, cách nhìn nhận tình yêu

Trong làn sóng nghệ sĩ indie Việt Nam những năm gần đây, Táo (tên thật là Võ Hồ Thanh Vi) được biết đến là một trong những gương mặt thuộc thế hệ mới, theo đuổi hướng đi riêng trong hip-hop. Âm nhạc của anh thiên về nội tâm, với màu sắc trầm và không gian cảm xúc tương đối đặc thù.

Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Táo lựa chọn phát triển trong cộng đồng underground (nhạc ngầm), từng bước xây dựng lượng khán giả riêng qua các sản phẩm như Tâm thần phân liệt, Blue Tequila hay 2 5.

Táo trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau những sáng tác mang màu sắc chiêm nghiệm, Táo gây chú ý khi ra mắt ca khúc mới mang tên The fall. Ca khúc đánh dấu một thay đổi nhất định trong cách tiếp cận cảm xúc của anh, khi chuyển sang gam màu sáng và có nhịp điệu rõ ràng hơn.

Nếu các sản phẩm trước tập trung vào những trạng thái nội tâm và suy tư, thì ở The fall, Táo khai thác những cảm xúc nhẹ nhàng hơn, gắn với tình yêu và sự kết nối.

Chia sẻ về ca khúc, Táo cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi viết về một cảm xúc sáng hơn. Với tôi, bài hát giống như một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình sang thứ âm nhạc có nhiều chuyển động hơn, có thể nhún nhảy theo, nhưng vẫn giữ lại những tầng cảm xúc riêng”.

MV của ca khúc xây dựng câu chuyện về một quản gia robot sống một mình trong ngôi nhà trống. Nhân vật dần thay đổi sau khi xem lại những đoạn video do một cô gái để lại. Từ trạng thái gần như vô cảm, robot bắt đầu hình thành các phản ứng cảm xúc, học cách quan sát và tiếp cận tình yêu.

Táo cho biết anh muốn khai thác góc nhìn về tình yêu qua một nhân vật chưa từng trải nghiệm cảm xúc này.

Táo và bạn diễn trong MV "The fall" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Cậu ấy không hiểu cảm xúc của mình ngay từ đầu, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi từng bước học cách rung động. MV không chỉ là một câu chuyện riêng, mà còn mở ra hướng phát triển tiếp theo của dự án”, anh nói.

Trước đó, Táo tổ chức minishow Trú bão, đánh dấu bước chuyển trong cách tiếp cận khán giả. Từ một nghệ sĩ chủ yếu hoạt động trên nền tảng số, anh bắt đầu đưa âm nhạc của mình lên sân khấu, tạo sự kết nối trực tiếp với người nghe.