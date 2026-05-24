Rapper Pháo bất ngờ thi hoa hậu, lột xác từ nổi loạn sang gợi cảm

Thông tin rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, SN 2003) đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trước nay, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và được xem là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của rap Việt.

Việc một nữ rapper vốn gắn với hình ảnh cá tính bất ngờ xuất hiện ở đấu trường nhan sắc khiến nhiều người tò mò. Chia sẻ về quyết định này, Pháo cho biết cô muốn thử sức để sau này không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội. Nữ rapper thừa nhận bản thân từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của chính mình. Thay vì để những điều đó cản bước, cô chọn cách thay đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, quyết định thi hoa hậu của Pháo cũng tạo ra không ít tranh luận. Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của nữ rapper chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng truyền thông cho cuộc thi. Không ít khán giả nhận xét hình ảnh nổi loạn, cá tính của cô chưa thực sự phù hợp với tiêu chuẩn hoa hậu truyền thống.

Ngoài phong cách, chiều cao của Pháo cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong phần giới thiệu thí sinh, ban tổ chức không công bố số đo chiều cao của nữ rapper. Trong khi đó, một số hình ảnh trước đây tại chương trình Sao nhập ngũ cho thấy cô cao khoảng 1,62m.

Trong bộ ảnh đăng ký dự thi, Pháo xuất hiện với trang phục áo tắm kết hợp khăn choàng lông, theo đuổi hình ảnh quyến rũ và nữ tính hơn thường thấy. Đây cũng được xem là một trong những lần hiếm hoi rapper sinh năm 2003 lựa chọn phong cách táo bạo khi xuất hiện trước công chúng.

So với thời điểm mới bước chân vào nghề, hình ảnh của Pháo hiện có nhiều thay đổi. Nữ rapper dần chuyển từ phong cách gai góc, nổi loạn sang vẻ ngoài mềm mại và trưởng thành hơn.

Bắt đầu được biết đến từ cuộc thi King of rap năm 2020, Pháo nhanh chóng gây chú ý nhờ màu sắc âm nhạc cá tính cùng khả năng viết rap mang đậm dấu ấn cá nhân. Những năm đầu hoạt động nghệ thuật, cô gắn liền với mái tóc dài, phong cách trẻ trung và năng động.

Dù hoạt động trong cộng đồng rap, nữ rapper vẫn giữ hình ảnh khá an toàn, không quá hầm hố hay phá cách như nhiều đồng nghiệp cùng dòng nhạc.

Bước ngoặt về hình ảnh của Pháo bắt đầu rõ nét hơn trong vài năm gần đây. Dịp sinh nhật tuổi 21, cô thực hiện bộ ảnh theo phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn trước. Hình ảnh mới giúp nữ rapper nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, đồng thời được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình trong phong cách thời trang.

Năm 2024, Pháo tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ với mái đầu đinh cá tính. Diện mạo mới của Pháo từng khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí gia đình cô cũng “đứng hình” khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh này.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí thời điểm đó, Pháo cho biết dù thường xuất hiện với hình ảnh gai góc trên sân khấu, ngoài đời cô vẫn là người nhẹ nhàng và sống tình cảm với gia đình. “Tôi làm rapper nên cần cá tính và mạnh mẽ để tạo màu sắc riêng trên sân khấu. Nhưng ngoài đời tôi khá nhẹ nhàng”, cô chia sẻ.

Đầu năm 2025, Pháo tiếp tục gây chú ý khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Trên trang cá nhân, nữ rapper đăng tải video cận gương mặt với phần mũi vẫn còn nẹp. Sau khi thay đổi diện mạo, cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng sắc sảo và trưởng thành hơn trước.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Á quân King of Rap 2020 tiếp tục can thiệp ở phần cằm hay vòng một, song nữ rapper không lên tiếng phản hồi.

Sau khi công khai thẩm mỹ, Pháo thường xuyên xuất hiện với phong cách trang điểm sắc sảo cùng những bộ trang phục tôn vóc dáng. Sở hữu thân hình mảnh mai, cô thoải mái thử nghiệm nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ thiết kế hở vai, khoe lưng trần đến các mẫu váy ôm sát tôn vòng eo.

Trên sân khấu, Pháo vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ đặc trưng với mái tóc tém cá tính cùng những thiết kế nổi bật, gợi cảm. Trong đời thường, nữ rapper ưu tiên phong cách trẻ trung, hiện đại với váy ngắn, trang phục cúp ngực hoặc các thiết kế tôn dáng.

Thời gian gần đây, khán giả nhận thấy Pháo chuộng hình ảnh quyến rũ và nữ tính hơn trước. Rapper sinh năm 2003 thường xuất hiện trong những mẫu đầm dạ hội mềm mại, trang điểm nhẹ nhàng và thần thái trưởng thành hơn. Sự thay đổi này được nhiều người nhận xét phù hợp với hành trình lấn sân sang sân chơi sắc đẹp của nữ rapper.