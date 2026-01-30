Ra mắt sách về chân dung và sáng tác của 100 họa sĩ Việt đương đại

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hình thành, cộng đồng nghệ thuật Vietnam Art Space giới thiệu cuốn sách Nghệ thuật kết nối - 100 nghệ sĩ đương đại Vietnam Art Space, đồng thời tổ chức trưng bày các tác phẩm được tuyển chọn từ những nghệ sĩ tham gia.

Ấn phẩm Nghệ thuật kết nối - 100 nghệ sĩ đương đại Vietnam Art Space giới thiệu chân dung và sáng tác của 100 họa sĩ Việt Nam đương đại, trải dài qua nhiều thế hệ và khuynh hướng nghệ thuật.

Trong đó có thể kể đến những tác phẩm mang màu sắc siêu thực của Lê Huy Tiếp, các sáng tác khai thác đề tài miền núi của Lê Thế Anh hay phong cách hiện thực của Phạm Bình Chương…

Các tác phẩm phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài và ngôn ngữ tạo hình, từ siêu thực, hiện thực đến những góc nhìn về miền núi, đời sống thường nhật, ký ức văn hóa và những tìm tòi mang dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Huy Tiếp được giới thiệu trong cuốn sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện ban tổ chức cho biết, cuốn sách được thực hiện như một cách nhìn lại hành trình hoạt động của cộng đồng trong một thập kỷ, đồng thời hướng tới vai trò tư liệu, góp phần phác họa diện mạo nhiều chiều của mỹ thuật Việt Nam đương đại trong bối cảnh giao thoa và hội nhập.

Nói về ý nghĩa của cuốn sách, họa sĩ Trần Thảo Hiền - người sáng lập và quản trị Vietnam Art Space - cho biết cộng đồng này ra đời từ nhu cầu hình thành một không gian chia sẻ cởi mở cho hội họa Việt, trong bối cảnh mạng xã hội trước đây gần như thiếu vắng sân chơi chuyên biệt cho nghệ thuật tạo hình.

“Nhìn lại chặng đường 10 năm, chúng ta không chỉ thấy sự trưởng thành của một cộng đồng, mà còn nhận ra sức mạnh mềm của nghệ thuật có thể gắn kết con người vượt qua mọi khác biệt và khoảng cách. Mỗi tác phẩm trong cuốn sách này không chỉ là một bức tranh, mà còn là một mảnh ký ức, một câu chuyện được gom lại thành không gian nghệ thuật Việt Nam”, họa sĩ Trần Thảo Hiền chia sẻ.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thế Anh với cảm hứng từ miền núi được giới thiệu trong sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở góc nhìn của người tiếp nối, họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) - Quản trị viên mới của Vietnam Art Space - cho rằng trong bối cảnh môi trường số ngày càng bão hòa, bài toán đặt ra với cộng đồng không nằm ở quy mô, mà ở việc duy trì chất lượng tác phẩm và xác lập rõ vị trí của nghệ sĩ trong đời sống nghệ thuật đương đại.

Theo họa sĩ Nguyễn Minh, khi các giá trị văn hóa được kế thừa và sáng tạo một cách có chọn lọc, nghệ thuật không chỉ tồn tại trên không gian mạng mà còn tạo được sự kết nối bền vững với đời sống, từ đó giúp mỹ thuật Việt Nam từng bước khẳng định tiếng nói riêng trong bối cảnh hội nhập.

Song song với ấn phẩm sách, ban tổ chức cũng bố trí không gian trưng bày các tác phẩm của những họa sĩ tham gia, giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với sáng tác và có thêm góc nhìn về xu hướng, ngôn ngữ tạo hình cũng như những chuyển động của mỹ thuật Việt Nam đương đại...

Sự kiện diễn ra từ ngày 31/1 đến ngày 1/2 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, Hà Nội.