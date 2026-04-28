Ra mắt sách "Chuyện với Thanh"

Ngày 25/4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh - tác phẩm có cách tiếp cận mới khi đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi khuôn khổ truyền thống, đặt ra sự đối thoại, tìm tòi mới với thế hệ trẻ hôm nay.

Biên kịch Đinh Tiến Dũng, tác giả Nguyễn Thành Nam và Thanh - nguyên mẫu trong cuốn sách (từ trái qua) (Ảnh: Lạc Thành).

Điểm đặc biệt của cuốn Chuyện với Thanh là hình thức kể chuyện. Thay vì trình bày theo lối biên niên sử, tác phẩm được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa Thanh, một sinh viên chưa thật sự yêu thích môn lịch sử và người thầy của mình.

Từ những câu hỏi tưởng như giản dị của Thanh, câu chuyện dần mở rộng ra những vấn đề lớn của lịch sử và xã hội. Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người đọc, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

Tác giả Nguyễn Thành Nam cho biết, Chuyện với Thanh được ông ấp ủ từ lần thất bại trong kinh doanh của bản thân ở Mỹ vào đầu những năm 2000.

Trong những ngày khó khăn đó, ông Thành Nam tình cờ tìm đọc được cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh của William Duiker (Mỹ), một công trình nghiên cứu gần 30 năm, dày hơn 500 trang dựa trên tài liệu từ Việt Nam, Liên Xô (cũ), Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc…

Ông dịch cuốn sách, rồi chia sẻ với đồng nghiệp, áp dụng vào thực tiễn điều hành. Nhiều năm sau, khi giảng dạy tại đại học, ông thiết kế lớp học như một "sân khấu lịch sử”, nơi sinh viên được đặt câu hỏi, tranh luận… Chính những cuộc đối thoại đó đã trở thành chất liệu cho cuốn sách.

Thanh, một sinh viên đại học bắt buộc phải học môn lịch sử mà em cho là nhàm chán, nhưng lớp học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở đại học đã khiến em thay đổi.

Khi môn học kết thúc, nhiều sinh viên nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là những kiến thức lịch sử mà còn là khả năng suy nghĩ độc lập và hiểu sâu hơn về con đường phát triển của đất nước.

Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, tác giả Nguyễn Thành Nam đã mang đến một góc nhìn mới, làm cho lịch sử và các nhân vật trở nên sống động, gần gũi hơn. Ở cuốn sách, có thể nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một tầm vóc khác, trực tiếp và gần gũi hơn.

Bìa cuốn sách (Ảnh: Lạc Thành).

Ông Thiều cũng nhấn mạnh, việc cần thay đổi cách tiếp cận lịch sử với người trẻ. Cách đặt vấn đề của tác giả Thành Nam và các học trò của ông đã mở ra một đời sống hoàn toàn khác cho nhân vật lịch sử này: Sâu sắc hơn, rộng lớn hơn, vĩ đại hơn và cần thiết hơn. Mỗi người đều có quyền nhìn nhận về lịch sử và nhân vật lịch sử theo cách của riêng mình.

“Lịch sử không phải là thứ bị đóng khung trong năm 1945 hay thế kỷ 11, 12. Lịch sử luôn chuyển động cùng với cách nhìn nhận đầy tính khoa học, nhân văn và sự hiểu biết của chúng ta”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định.