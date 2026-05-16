Quốc Trường áp lực khi đóng cảnh tình cảm với 3 mỹ nhân

Ốc mượn hồn do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...

Chia sẻ về lần tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn nặng tâm lý sau gần 6 năm, Quốc Trường không giấu được sự lo lắng. Tuy nhiên, sự đầu tư chỉn chu của ê-kíp đã giúp anh vững tâm hoàn thành vai diễn. Dù quá trình ghi hình diễn ra với cường độ cao và di chuyển vất vả, sự gắn bó của ê-kíp đã để lại cho anh những kỷ niệm khó quên.

Đặc biệt, khi được hỏi về việc đóng cảnh tình cảm phức tạp với cả 3 bạn diễn nữ (Yên Đan, Tiểu Vy, Anh Phạm), Quốc Trường khẳng định: "Trong lúc quay, mình phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất. Còn khi đạo diễn hô "cắt", mình phải lập tức thoát vai".

Với anh, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho kịch bản, đạo diễn, cùng việc xây dựng niềm tin và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn diễn chính là chìa khóa để hoàn thành những phân đoạn nhạy cảm này.

Tiểu Vy đóng cặp với Quốc Trường (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trái ngược với những dạng vai ngây ngô thường thấy, vai diễn của Tiểu Vy trong Ốc mượn hồn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Trước những ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất và danh xưng "bình hoa di động", Hoa hậu Tiểu Vy bộc bạch: "Không cô gái nào muốn bị gọi là bình hoa di động cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ gọi tôi là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương".

Tiểu Vy thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn khao khát chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn. Cô đã trải qua nhiều vòng thi tuyển khắt khe, tham gia các buổi học chuyên sâu cùng đạo diễn. Kỷ niệm khiến cô nhớ nhất là chèo thuyền thúng suốt 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt của Phú Yên (cũ) với hy vọng mang đến một màn lột xác ấn tượng.

Nói về quyết định "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết anh hoàn toàn tin tưởng Tiểu Vy bởi cô lột tả xuất sắc cả hai khía cạnh đối lập: Sự ngây thơ và những toan tính ngầm.

Dàn diễn viên "Ốc mượn hồn" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh thứ 5 của Đinh Tuấn Vũ, đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài lùi lại để quan sát thị trường và thay đổi tư duy làm nghề. Phim thuộc thể loại drama thriller (tâm lý kịch tính) pha lẫn yếu tố tâm linh, khai thác sâu sắc mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân đồng thời bóc trần những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng.

Phim sẽ có các suất chiếu sớm trong 3 ngày 29, 30 và 31/5.