Quốc Thiên xúc động khi có bản hit được hàng nghìn khán giả hát theo

Chỉ ít giờ sau đêm diễn tại TPHCM, phiên bản live kết hợp cùng saxophone đầy cảm xúc này được khán giả hưởng ứng, chia sẻ nhiệt tình trên các nền tảng. Hàng loạt clip ghi lại màn trình diễn này thu hút hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ về thành công bất ngờ này, Quốc Thiên cho biết anh vô cùng xúc động khi đã có bản hit được khán giả yêu thích sau nhiều năm bị cho mờ nhạt và gặt hái được một số thành tích đáng để tự hào.

"Khoảnh khắc hàng nghìn khán giả ở dưới đồng thanh cất lời hát theo Kẻ say tình không bỏ sót chữ nào, tôi sẽ nhớ mãi trong tim. Có lẽ đó là sự đồng điệu tuyệt vời nhất mà một nghệ sĩ có thể nhận được, khiến tôi thấy biết ơn vô cùng. Chính khoảnh khắc ấy đã phần nào an ủi tôi, minh chứng cho thấy âm nhạc của mình đã thực sự chạm đến trái tim mọi người", ca sĩ nói.

Concert SKYNote diễn ra vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chiến thắng tại Vietnam Idol 2008, ca sĩ Quốc Thiên đã có khoảng 10 năm sự nghiệp khá chật vật, bị xem là "quán quân mờ nhạt nhất" vì không có nhiều sản phẩm nổi bật. Nam ca sĩ thừa nhận, anh từng đối mặt khủng hoảng trong việc tìm phương hướng cho mình, thậm chí mặc cảm vì danh hiệu quán quân không mang lại thành công vang dội.

Những năm gần đây, tên tuổi Quốc Thiên dần được chú ý nhiều hơn, đặc biệt là sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Với tính cách hài hước, duyên dáng, anh còn có biệt danh là "dì Lệ", được đông đảo khán giả trẻ yêu thích.

Vừa qua, live concert của Quốc Thiên tại TPHCM thu hút gần 10.000 khán giả. Trong đó, ca khúc Kẻ say tình trở thành điểm nhấn đặc biệt. Bài hát này từng được nam ca sĩ phát hành hồi tháng 7, là món quà tri ân gửi đến khán giả đã đồng hành và ủng hộ anh trong suốt hành trình "lột xác" ấn tượng tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Bài hát được nhận xét "dễ chạm, dễ nhớ" với bản phối hiện đại tiếp cận khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được sự trầm lắng và cảm xúc vốn gắn liền với thương hiệu của Quốc Thiên. Có lẽ nhờ vậy, ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã thành công chạm đến hàng triệu trái tim, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng.

Trong đêm nhạc hồi tháng 11, bản ballad quen thuộc đã được Quốc Thiên khoác lên "chiếc áo" hòa âm phối khí lãng mạn, mà điểm nhấn chính là sự hòa quyện tinh tế cùng tiếng kèn saxophone. Trước sự hưởng ứng của khán giả dành cho ca khúc này, nam ca sĩ cùng ê-kíp cũng đã cho ra mắt phiên bản đầy đủ của tiết mục.