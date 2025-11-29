Quốc Thiên viếng mộ bố mẹ sau thành công của đêm nhạc gần 10.000 khán giả

Live concert SKYNOTE: The Reflection 2025 của Quốc Thiên diễn ra hôm 22/11 tại TPHCM được cho là đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi quy tụ gần 10.000 khán giả, kéo dài khoảng 4 tiếng với các tiết mục thăng hoa cùng sự góp mặt của 3 khách mời: Hồ Ngọc Hà - Bùi Công Nam - MONO.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đồng đội trong Chiến sĩ quả cảm như Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Duy Khánh hay màn tái hợp của Nhà Trẻ từ Anh trai vượt ngàn chông gai đã tạo nên một "đại tiệc âm nhạc" đặc sắc. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận xét, Quốc Thiên đã "bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp".

Quốc Thiên tập luyện bất chấp nắng mưa để chuẩn bị cho live concert (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về những “dư âm” của đêm nhạc, Quốc Thiên cho biết: "Đến bây giờ - sau gần một tuần - cảm xúc trong tôi vẫn còn rất rõ ràng. Ngay khoảnh khắc trình diễn xong ca khúc cuối cùng, tôi chỉ có đúng một suy nghĩ: “Mình đã làm được”.

Đây là dự án mà tôi và ê-kíp chuẩn bị suốt nhiều tháng, trải qua rất nhiều giai đoạn áp lực và thử thách, nên khi giai điệu cuối cùng vang lên, tôi cảm nhận được sự vỡ òa trong chính mình. Sau đó, tôi đã đi viếng mộ ba má và chia sẻ với đấng sinh thành về quãng đường dài đã qua".

Nam ca sĩ chia sẻ, trong khoảnh khắc khép lại đêm nhạc, anh đã đứng nhìn khán đài một lúc lâu, gần như không tin nổi trước hình ảnh gần 10.000 khán giả vẫn ở lại với mình đến phút cuối cùng.

"Khi đó, tôi cảm nhận rõ sự biết ơn - biết ơn khán giả, ê-kíp, các đồng nghiệp đã tin tưởng và đồng hành. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy bản thân trưởng thành thêm một đoạn dài trên hành trình âm nhạc của mình. SKYNOTE 2025 đã cho tôi một cột mốc mà chắc chắn nhiều năm sau nhìn lại, tôi vẫn sẽ tự hào", Quốc Thiên nói.

Quốc Thiên tập luyện bất chấp nắng mưa để chuẩn bị cho live concert (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những hình ảnh hậu trường vừa được tiết lộ, Quốc Thiên gần như xuất hiện liên tục trên sân khấu những ngày tổng duyệt. Dưới cái nắng gắt hay những trận mưa bất chợt, anh vẫn tập trung cho từng phần trình diễn.

Nhìn lại thành công của concert, nam ca sĩ tâm sự: “Để tạo ra một live concert dài hơn 4 tiếng không phải là điều đơn giản. Tất cả công đoạn đều diễn ra liên tục, không có ngày nào thực sự thảnh thơi. Tôi và ê-kíp gần như sống tại sân tập trong nhiều tuần trước ngày diễn ra chương trình”.

Nam ca sĩ cho biết, điều khiến anh trân trọng nhất là tinh thần làm việc của cả đội. "Mọi người có thể mệt, căng thẳng, nhưng không ai cho phép mình làm qua loa, thiếu kỹ lưỡng. Tất cả cùng nỗ lực để tạo ra một sản phẩm tử tế cho khán giả. Sự hoàn chỉnh của chương trình hôm đó là kết quả của hàng nghìn giờ lao động của hàng trăm con người", anh nói.

Ngay sau thành công của đêm nhạc, Quốc Thiên đã lên ý tưởng cho năm sau: "SKYNOTE là lời hứa của tôi với khán giả - mỗi năm một live concert và năm sau phải tốt hơn năm trước. Áp lực thì rất lớn, nhưng đúng như tôi từng chia sẻ, áp lực mới tạo kim cương. Tôi tin rằng nếu giữ vững tinh thần ấy, SKYNOTE 2026 sẽ tiếp tục tạo ra một dấu ấn mới".