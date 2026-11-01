Quốc Thiên lần đầu bắt ngao ở Huế, gặp sự cố đáng nhớ trong chuyến đi

Tập 3 chương trình Quán nhà haha ghi lại chuyến trải nghiệm của dàn nghệ sĩ tại Phá Tam Giang, Huế. Theo đó, các thành viên được người dân địa phương hướng dẫn lên thuyền, trải nghiệm công việc bắt trìa. Đây là lần đầu nhiều nghệ sĩ thử sức với hoạt động mưu sinh dân dã này.

Không ngại bùn đất, các thành viên mặc trang phục giản dị, lội xuống vùng nước nông để mò trìa. Ai cũng hào hứng tìm kiếm và tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ người địa phương.

Quốc Thiên gặp sự cố bị gai đâm vào chân trong lúc trải nghiệm bắt trìa tại Phá Tam Giang (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, trong quá trình trải nghiệm, Quốc Thiên gặp sự cố khi bị gai đâm vào chân. Các đồng nghiệp lập tức quan tâm, hỏi han tình hình của nam ca sĩ. Quốc Thiên trấn an mọi người rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ, không đáng lo ngại. Anh cũng xem sự cố này là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Quốc Thiên trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu thích. Dù đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, từng là Quán quân Vietnam idol 2008, Quốc Thiên thừa nhận những năm gần đây mới thật sự là khoảng thời gian hoạt động sôi nổi nhất của anh.

Nam ca sĩ cho biết, việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết tình đồng nghiệp đồng thời cho khán giả biết thêm khía cạnh gần gũi, đời thường của mình.

Sau tình huống bất ngờ của Quốc Thiên, cả nhóm tiếp tục trải nghiệm bắt trìa. Các thành viên phối hợp tìm bắt, thu hoạch được nhiều thành quả và có thêm những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Trở về từ Phá Tam Giang, cả nhóm tiếp tục ngày bán hàng thứ tư. Công việc tại quán dần trở nên ăn ý hơn với sự hỗ trợ của cô Bé, chủ nhà. Những tình huống dở khóc dở cười của các nghệ sĩ cũng mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Chẳng hạn như tô canh chua chưa hoàn thiện đã được mang lên bàn cho khách khiến Bùi Công Nam phải nhanh chóng đến xin lại tô canh để đổi phần mới.

Một món khác bất ngờ được thực khách yêu thích là trà vả do Ngọc Thanh Tâm pha chế. Thức uống này nhanh chóng trở thành món bán chạy, được cả khách hàng lẫn các thành viên trong nhóm liên tục gọi thêm.

Khoảnh khắc mộc mạc của Quốc Thiên tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Khép lại ngày bán hàng thứ tư, các thành viên cùng quây quần bên mâm cơm tối với những món ăn như vịt lộn um bầu, bắp bò chấm ruốc và chè heo quay, tạo nên không khí ấm cúng.

Trong bữa ăn, Quốc Thiên tiết lộ ngày hôm sau sẽ tạm vắng mặt vì lịch trình cá nhân. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự tiếc nuối, các thành viên lại hài hước trêu rằng "không ai buồn lắm", tạo nên khoảnh khắc tương tác gần gũi, vui vẻ giữa các thành viên.