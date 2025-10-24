Quang Hùng MasterD gây chú ý với hình tượng “trai đảm trăm điểm” cùng Power100

Hình ảnh đời thường mới mẻ

Mới đây, ca sĩ Quang Hùng MasterD gây chú ý khi xuất hiện trong một video với những khoảnh khắc lần đầu làm việc nhà, khác hẳn phong cách quen thuộc. Nam ca sĩ tự tay làm việc nhà như rửa chén, lau sàn, giặt quần áo - hình ảnh gần gũi khiến cộng đồng người hâm mộ của Quang Hùng MasterD (Muzik) bất ngờ và thích thú.

Nhiều khán giả cho rằng tinh thần chủ động và vui vẻ khi làm việc nhà của nam nghệ sĩ trẻ mang lại một góc nhìn mới mẻ về hình tượng người đàn ông hiện đại. Thay vì chỉ gắn với danh xưng ca nhạc sĩ tài năng, Quang Hùng MasterD cho thấy anh cũng là người có ý thức về trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày.

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, hình ảnh này nằm trong chiến dịch “Trai đảm trăm điểm” do nhãn hàng Power100 thực hiện. Anh cho biết đây là hình tượng bản thân đồng cảm vì thể hiện đúng chất người đàn ông hiện đại: giỏi việc công, không né việc nhà.

Không đơn thuần là giúp đỡ, anh chọn san sẻ như một trách nhiệm chung với những người phụ nữ trong gia đình. Đối với nam ca sĩ sinh năm 1997, không phải ai sinh ra cũng giỏi việc nhà, điều quan trọng nằm ở thái độ chủ động để ý, xắn tay vào, học dần từng việc nhỏ; chỉ cần có ý thức san sẻ là đã có thể đạt 100 điểm.

Để thể hiện tinh thần đó, Quang Hùng MasterD trực tiếp tham gia vào các công việc nhà quen thuộc hằng ngày, không xem đó là nghĩa vụ, mà là một phần thú vị trong cuộc sống, giúp lấy lại cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trong những khoảnh khắc ấy, nam ca sĩ vẫn vui vẻ, thậm chí biến chai nước rửa chén Power100 Natural thành chiếc micro để vừa làm việc, vừa ngân nga theo điệu nhạc.

Sự tự nhiên, tích cực và thoải mái của Quang Hùng MasterD trong vai trò “trai đảm trăm điểm” ở đời thường không khác gì cách anh thả hồn vào âm nhạc (Ảnh: Power100).

Khi chia sẻ việc nhà trở thành “ngôn ngữ yêu thương” của người đàn ông hiện đại

Trong chiến dịch kết hợp với Power100, Quang Hùng MasterD cũng cho thấy những quan điểm trưởng thành và hiện đại của mình. Với anh, việc nhà chính là một loại ngôn ngữ yêu thương không lời, thể hiện tinh thần chia sẻ, quan tâm và đồng hành thực tế nhất.

Anh chia sẻ: “Với Hùng, đàn ông bây giờ phải đa năng một chút. Việc nhà không gọi là phụ giúp, mà là san sẻ trách nhiệm với người thân, đặc biệt là phái nữ, như rửa chén, lau nhà, cái gì làm được thì làm”.

Theo Quang Hùng MasterD, khi người đàn ông sẵn sàng làm việc nhà, họ không chỉ giúp chia sẻ gánh nặng mà còn lan tỏa năng lượng tích cực. “Nhìn những người yêu thương được vui vẻ, nghỉ ngơi, đó mới là điều làm tôi hạnh phúc nhất”, anh nói.

Nam ca sĩ cũng nhìn nhận thực tế rằng không phải ai sinh ra cũng giỏi việc nhà, nhưng điều quan trọng là thái độ. Nhiều người đàn ông thực sự muốn chia sẻ nhưng thường cảm thấy lúng túng khi bắt đầu. “Những gì chưa rành thì mình cứ học dần, như nấu ăn chẳng hạn, bắt đầu từ luộc trứng, nấu mì tôm rồi tiến bộ dần dần. Quan trọng nhất vẫn là có ý thức muốn làm cùng nhau. Còn để làm nhanh, hiệu quả và thông minh, thì đã có sẵn bí quyết”, anh nói thêm.

Việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn với những “trợ thủ” thông minh

Để minh chứng cho tinh thần “nói đi đôi với làm”, Quang Hùng MasterD cho biết bản thân thường tìm kiếm những sản phẩm hỗ trợ giúp việc nhà trở nên đơn giản hơn. Trong đó, bộ sản phẩm gia dụng Power100 là lựa chọn của ca nhạc sĩ, bởi tính tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

Theo anh, khi có những trợ thủ phù hợp, chăm sóc nhà cửa sẽ trở thành niềm vui nhỏ giúp cân bằng cuộc sống và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Power100 luôn là “trợ thủ” thông minh cho những người muốn chia sẻ công việc nhà (Ảnh: Power100).

Để đơn giản hoá công đoạn rửa chén, nước rửa chén Power100 Natural là sản phẩm được sử dụng thường xuyên. Sản phẩm có hai lựa chọn là nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây và nước rửa chén Power100 tinh chất lô hội, giúp làm sạch nhanh, dễ xả bọt và không gây khô da tay nhờ công thức dịu nhẹ pH 5.5 cùng chiết xuất dầu gạo lứt dưỡng ẩm.

Khi hoàn thành công việc trong bếp, nam ca sĩ chuyển sang chăm sóc không gian sống. Nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả là trợ thủ đắc lực giúp sàn nhà sạch nhanh, sáng bóng và mang lại mùi hương dễ chịu.

Đối với quần áo, Quang Hùng MasterD ưu tiên nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp. Sản phẩm có khả năng lưu hương đến 72 giờ, hạn chế mùi ẩm mốc khi phơi trong nhà, giúp quần áo luôn mềm mại và thơm mát. Với anh, đó là cách quan tâm âm thầm nhưng thiết thực, mang lại cảm giác dễ chịu và tự tin cho các thành viên trong gia đình.

Trong hành trình chia sẻ này, theo Quang Hùng MasterD, không chỉ là câu chuyện của riêng anh mà còn là lời nhắn gửi đến những người trẻ về sự sẻ chia và trách nhiệm trong gia đình. Khi mỗi người biết quan tâm và cùng nhau vun đắp, những công việc nhỏ trong nhà cũng có thể trở thành sợi dây gắn kết, giúp cuộc sống thêm ấm áp và trọn vẹn hơn.