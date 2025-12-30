Quảng cáo thông qua người nổi tiếng, KOLs tiềm ẩn nhiều rủi ro

Chiều 29/12, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTHTTĐT), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm nay và định hướng nhiệm vụ năm 2026.

Chương trình diễn ra tại TPHCM, có sự tham gia của Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị… hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bích Phương).

Phó Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, trong năm nay, công tác quản lý lĩnh vực thông tin điện tử tập trung triển khai Nghị định 147/2024/NĐ-CP, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm quản lý của địa phương, tăng cường quản lý nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, gắn công tác quản lý thông tin điện tử với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong không gian mạng.

Theo đó, hoạt động lĩnh vực thông tin điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mảng như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; hoạt động quảng cáo trên mạng; công tác ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên nền tảng xuyên biên giới...

Phía Cục PTTHTTĐT cũng dành nhiều nội dung phân tích sâu về hoạt động quảng cáo trên mạng, trong đó nhấn mạnh những rủi ro gia tăng khi người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Phó Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ về công tác kết nối các KOLs (người dẫn đầu xu hướng), các kênh lớn trên mạng xã hội (Ảnh: Bích Phương).

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, năm nay, quảng cáo trên môi trường số tiếp tục phát triển nhanh cả về quy mô, hình thức và mức độ tác động, gắn chặt với các nền tảng xuyên biên giới và hệ sinh thái mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, quảng cáo thông qua người nổi tiếng, KOLs (người dẫn đầu xu hướng), Influencer (người có ảnh hưởng) trở thành xu hướng phổ biến nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cho cơ quan quản lý.

Thực tiễn cho thấy, một bộ phận người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng tham gia quảng cáo khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ; quảng cáo thổi phồng công dụng, đặc biệt đối với các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, y tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, quyền lợi người tiêu dùng. Tình trạng quảng cáo “lố”, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng phạm vi được cấp phép tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.

Trong năm nay, cơ quan chức năng đã xử lý các trường hợp người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng quảng cáo “lố”, “thổi phồng” công dụng của thực phẩm, gây ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe của người dân... với tổng số tiền phạt là 215 triệu đồng.

Hồi tháng 3, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên bị Cục PTTHTTĐT xử phạt hành chính vì quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, việc sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo năm 2025 và ban hành các quy định hướng dẫn đã làm rõ hơn trách nhiệm pháp lý của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo và người có ảnh hưởng. Theo đó, người nổi tiếng tham gia quảng cáo không chỉ chịu trách nhiệm về nội dung truyền tải mà còn phải phối hợp gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong thời hạn không quá 24h khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước.

Cục PTTHTTĐT nhìn nhận, hoạt động quảng cáo trên mạng năm nay cho thấy sự phát triển mạnh mẽ song hành với nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý phải không ngừng hoàn thiện cả về thể chế, tổ chức thực thi và phương thức quản lý, nhằm bảo đảm môi trường quảng cáo trên mạng minh bạch, có trách nhiệm và phù hợp với các giá trị văn hóa, xã hội.