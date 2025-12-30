Quảng cáo thông qua người nổi tiếng, KOLs tiềm ẩn nhiều rủi ro
(Dân trí) - Hoạt động quảng cáo dịch chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, đặc biệt thông qua mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới và người có sức ảnh hưởng, từ đó đặt ra nhiều vấn đề cho cơ quan quản lý.
Chiều 29/12, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTHTTĐT), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm nay và định hướng nhiệm vụ năm 2026.
Chương trình diễn ra tại TPHCM, có sự tham gia của Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị… hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử.
Phó Cục trưởng Cục PTTHTTĐT Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, trong năm nay, công tác quản lý lĩnh vực thông tin điện tử tập trung triển khai Nghị định 147/2024/NĐ-CP, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm quản lý của địa phương, tăng cường quản lý nền tảng cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, gắn công tác quản lý thông tin điện tử với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong không gian mạng.
Theo đó, hoạt động lĩnh vực thông tin điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mảng như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; hoạt động quảng cáo trên mạng; công tác ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên nền tảng xuyên biên giới...
Phía Cục PTTHTTĐT cũng dành nhiều nội dung phân tích sâu về hoạt động quảng cáo trên mạng, trong đó nhấn mạnh những rủi ro gia tăng khi người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
Theo đánh giá của cơ quan quản lý, năm nay, quảng cáo trên môi trường số tiếp tục phát triển nhanh cả về quy mô, hình thức và mức độ tác động, gắn chặt với các nền tảng xuyên biên giới và hệ sinh thái mạng xã hội.
Trong bối cảnh đó, quảng cáo thông qua người nổi tiếng, KOLs (người dẫn đầu xu hướng), Influencer (người có ảnh hưởng) trở thành xu hướng phổ biến nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cho cơ quan quản lý.
Thực tiễn cho thấy, một bộ phận người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng tham gia quảng cáo khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ; quảng cáo thổi phồng công dụng, đặc biệt đối với các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, y tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, quyền lợi người tiêu dùng. Tình trạng quảng cáo “lố”, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng phạm vi được cấp phép tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.
Trong năm nay, cơ quan chức năng đã xử lý các trường hợp người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng quảng cáo “lố”, “thổi phồng” công dụng của thực phẩm, gây ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe của người dân... với tổng số tiền phạt là 215 triệu đồng.
Đáng chú ý, việc sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo năm 2025 và ban hành các quy định hướng dẫn đã làm rõ hơn trách nhiệm pháp lý của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải quảng cáo và người có ảnh hưởng. Theo đó, người nổi tiếng tham gia quảng cáo không chỉ chịu trách nhiệm về nội dung truyền tải mà còn phải phối hợp gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong thời hạn không quá 24h khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước.
Cục PTTHTTĐT nhìn nhận, hoạt động quảng cáo trên mạng năm nay cho thấy sự phát triển mạnh mẽ song hành với nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý phải không ngừng hoàn thiện cả về thể chế, tổ chức thực thi và phương thức quản lý, nhằm bảo đảm môi trường quảng cáo trên mạng minh bạch, có trách nhiệm và phù hợp với các giá trị văn hóa, xã hội.
Bộ VH-TT&DL xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin điện tử theo hướng lành mạnh, bền vững, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của môi trường số.
Theo đó, toàn ngành thông tin điện tử tập trung triển khai đồng bộ các quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan; đổi mới tư duy quản lý, chủ động kiến tạo, lấy pháp luật làm nền tảng, công nghệ làm công cụ, đối thoại làm phương thức...
Năm 2026, ngành thông tin điện tử tiếp tục thúc đẩy phát triển nội lực và hệ sinh thái nền tảng số, mạng xã hội trong nước theo hướng tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu người sử dụng và lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực.
Cùng với đó, công tác quản lý thông tin trên không gian mạng được tăng cường, đặc biệt đối với hoạt động của các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm.
Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, định hướng năm 2026 là phát triển hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, công nghệ và trách nhiệm xã hội; khuyến khích sáng tạo các sản phẩm game lành mạnh, giàu bản sắc Việt Nam, phù hợp với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và các chương trình, đề án đã được phê duyệt.
Hoạt động quảng cáo trên mạng tiếp tục được quản lý theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, gắn với việc thực thi đầy đủ các quy định mới của Luật Quảng cáo sửa đổi và các văn bản hướng dẫn.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; phân định rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh nhanh trên môi trường số.
Cục PTTHTTĐT cần đẩy mạnh truyền thông chính sách, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời; kết hợp giữa "Xây" (nội dung sạch) và "Chống" (nội dung độc hại).