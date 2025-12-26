Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca" Phương Thủy áp lực khi theo đuổi dân ca

Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng sôi động và nhiều xu hướng, Võ Phương Thủy - Quán quân chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023 - chọn cho mình con đường riêng với dòng nhạc dân ca.

Nữ ca sĩ trẻ không xuất hiện ồ ạt, mà lặng lẽ học nghề, rèn giọng và tích lũy từng bước trên hành trình làm nghề nghiêm túc.

Sau khi trở thành Quán quân “Tuyệt đỉnh song 2023”, Võ Phương Thủy cho biết, cô luôn chú trọng rèn giọng và giữ bản sắc riêng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết sau khi đăng quang, điều thay đổi rõ nhất không phải là cát-xê hay mức độ nổi tiếng, mà là cách cô nhìn nhận con đường âm nhạc của mình.

“Tôi chú trọng đầu tư bài bản hơn cho từng sản phẩm, từ phối khí, phục trang đến hình ảnh. Khi mình còn trẻ, việc quan trọng nhất là làm nghề cho đàng hoàng, chín dần theo thời gian”, Phương Thủy nói.

Xuất thân từ miền Trung, lớn lên trong môi trường gia đình thuần Việt, Phương Thủy sớm hình thành tình yêu với dân ca, trữ tình. Giọng hát nền nã, giàu cảm xúc giúp cô phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng dân gian.

Tuy vậy, nữ ca sĩ bộc bạch, việc theo đuổi dòng nhạc này cũng đồng nghĩa với không ít áp lực, nhất là khi khán giả trẻ ngày nay có quá nhiều lựa chọn giải trí. “Tôi chấp nhận đi chậm. Quan trọng là mình biết mình đang đi đâu và vì điều gì”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Trên hành trình xây dựng dấu ấn riêng, Võ Phương Thủy vừa giới thiệu MV “Ngẩn ngơ ba miền” tối 25/12, đánh dấu bước phát triển mới trong con đường hát dân ca của nữ ca sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Võ Phương Thủy cho biết ở thời điểm hiện tại, cô chưa nghĩ đến yêu đương hay lập gia đình, bởi muốn dành trọn thời gian cho sự nghiệp.

Nói về hình mẫu nghệ sĩ, Võ Phương Thủy thừa nhận cô yêu mến nhiều giọng ca, nhưng không có ý định trở thành bản sao của bất kỳ ai.

“Tôi rất yêu mến nhiều ca sĩ đi trước, nhưng không muốn giống bất kỳ ai. Tôi muốn mình là một phiên bản riêng, không dễ trộn lẫn. Có lẽ đó là cá tính của người làm nghệ thuật, luôn muốn tạo ra sự khác biệt và đi con đường của riêng mình”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Trong hành trình tìm kiếm dấu ấn cá nhân, Võ Phương Thủy vừa giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngẩn ngơ ba miền. Ca khúc do nhạc sĩ Minh Vy sáng tác, đặt ra thử thách không nhỏ khi yêu cầu ca sĩ thể hiện tinh thần dân ca của cả ba miền Bắc - Trung - Nam trong cùng một tác phẩm.

“Những tác phẩm của nhạc sĩ Minh Vy rất phù hợp với giọng hát của tôi. Hát dân gian giúp tôi thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc và xử lý tinh tế theo cách riêng của mình”, Võ Phương Thủy chia sẻ.

Với nữ ca sĩ, Ngẩn ngơ ba miền không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là dịp để cô kiểm nghiệm kỹ thuật thanh nhạc, phương ngữ và cảm xúc, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc với con đường dân ca đã lựa chọn.