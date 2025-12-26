Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca" Phương Thủy áp lực khi theo đuổi dân ca
(Dân trí) - Gắn bó với dân ca từ sớm, Võ Phương Thủy thừa nhận theo đuổi dòng nhạc này đi kèm nhiều áp lực. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chấp nhận đi chậm, giữ gìn bản sắc thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn.
Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng sôi động và nhiều xu hướng, Võ Phương Thủy - Quán quân chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2023 - chọn cho mình con đường riêng với dòng nhạc dân ca.
Nữ ca sĩ trẻ không xuất hiện ồ ạt, mà lặng lẽ học nghề, rèn giọng và tích lũy từng bước trên hành trình làm nghề nghiêm túc.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết sau khi đăng quang, điều thay đổi rõ nhất không phải là cát-xê hay mức độ nổi tiếng, mà là cách cô nhìn nhận con đường âm nhạc của mình.
“Tôi chú trọng đầu tư bài bản hơn cho từng sản phẩm, từ phối khí, phục trang đến hình ảnh. Khi mình còn trẻ, việc quan trọng nhất là làm nghề cho đàng hoàng, chín dần theo thời gian”, Phương Thủy nói.
Xuất thân từ miền Trung, lớn lên trong môi trường gia đình thuần Việt, Phương Thủy sớm hình thành tình yêu với dân ca, trữ tình. Giọng hát nền nã, giàu cảm xúc giúp cô phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng dân gian.
Tuy vậy, nữ ca sĩ bộc bạch, việc theo đuổi dòng nhạc này cũng đồng nghĩa với không ít áp lực, nhất là khi khán giả trẻ ngày nay có quá nhiều lựa chọn giải trí. “Tôi chấp nhận đi chậm. Quan trọng là mình biết mình đang đi đâu và vì điều gì”, nữ ca sĩ bày tỏ.
Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Võ Phương Thủy cho biết ở thời điểm hiện tại, cô chưa nghĩ đến yêu đương hay lập gia đình, bởi muốn dành trọn thời gian cho sự nghiệp.
Nói về hình mẫu nghệ sĩ, Võ Phương Thủy thừa nhận cô yêu mến nhiều giọng ca, nhưng không có ý định trở thành bản sao của bất kỳ ai.
“Tôi rất yêu mến nhiều ca sĩ đi trước, nhưng không muốn giống bất kỳ ai. Tôi muốn mình là một phiên bản riêng, không dễ trộn lẫn. Có lẽ đó là cá tính của người làm nghệ thuật, luôn muốn tạo ra sự khác biệt và đi con đường của riêng mình”, nữ ca sĩ bộc bạch.
Trong hành trình tìm kiếm dấu ấn cá nhân, Võ Phương Thủy vừa giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngẩn ngơ ba miền. Ca khúc do nhạc sĩ Minh Vy sáng tác, đặt ra thử thách không nhỏ khi yêu cầu ca sĩ thể hiện tinh thần dân ca của cả ba miền Bắc - Trung - Nam trong cùng một tác phẩm.
“Những tác phẩm của nhạc sĩ Minh Vy rất phù hợp với giọng hát của tôi. Hát dân gian giúp tôi thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc và xử lý tinh tế theo cách riêng của mình”, Võ Phương Thủy chia sẻ.
Với nữ ca sĩ, Ngẩn ngơ ba miền không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là dịp để cô kiểm nghiệm kỹ thuật thanh nhạc, phương ngữ và cảm xúc, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc với con đường dân ca đã lựa chọn.
Sinh năm 1998 tại Tân Kỳ (Nghệ An), Võ Phương Thủy được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trước khi được khán giả biết đến với danh hiệu Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2023, cô từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và giành giải thưởng như giải Khuyến khích Sao Mai Nghệ An 2022, Á quân cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2021...