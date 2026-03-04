Quán quân Đấu trường ngôi sao: Mê đờn ca tài tử, áp lực sau đăng quang

Nữ ca sĩ thừa nhận, 6 tháng sau đăng quang là khoảng thời gian không dễ dàng. Cô gặp nhiều áp lực, song vẫn kiên định với tiêu chí "thà chậm nhưng chắc, còn hơn vội vàng khi chưa đủ sẵn sàng".

Ít ai biết rằng trước khi xuất hiện tại Đấu trường ngôi sao, Trương Thúy Quỳnh đã có quá trình chuẩn bị dài hơi cho âm nhạc. Ca sĩ tiết lộ, từ nhỏ cô đã được truyền cảm hứng từ cha của mình - người yêu thích các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử.

Ca sĩ Trương Thúy Quỳnh đăng quang Đấu trường ngôi sao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau này, Trương Thúy Quỳnh theo học ngành Thanh nhạc hệ chính quy tại Đại học Văn Hiến để trang bị nền tảng chuyên môn vững vàng. Trong quá trình học tập, cô được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, thường xuyên tham gia biểu diễn để tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Chính sự tiến bộ rõ rệt đã giúp cô được khuyến khích tham gia Đấu trường ngôi sao.

Đến với cuộc thi bằng tâm thế học hỏi, Trương Thúy Quỳnh dần định hình rõ màu sắc cá nhân qua từng vòng thi. Quá trình làm việc cùng nghệ sĩ Đoan Trang trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp cô có cái nhìn chín chắn hơn về con đường nghệ thuật.

Trương Thúy Quỳnh trong sản phẩm âm nhạc đầu tay sau khi đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 3/3, nữ ca sĩ sinh năm 2004 phát hành MV Thiên kim đánh dấu màn ra mắt sau gần 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc cuộc thi. Trương Thúy Quỳnh cho biết, thay vì tận dụng ngay sức nóng sau đăng quang, cô lựa chọn khoảng lặng cần thiết để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sản phẩm đầu tay, ưu tiên chất lượng hơn tốc độ.

Trong bối cảnh nhiều tân binh chọn những dòng nhạc dễ tiếp cận thị trường như pop ballad, Trương Thúy Quỳnh lại quyết định đặt dấu ấn đầu tiên bằng dòng nhạc pop mang chất liệu dân gian đương đại Việt Nam. MV xây dựng câu chuyện mang màu sắc giả tưởng, bối cảnh đan xen giữa cổ trang và hiện đại.

Nữ ca sĩ đang vừa học, vừa theo đuổi đam mê ca hát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lựa chọn dân gian đương đại cho màn ra mắt, Trương Thúy Quỳnh cho biết: “Trong suốt quá trình chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay, tôi may mắn khi nhận được sự đồng hành của các giảng viên chuyên môn, những người trực tiếp định hướng và góp ý về kỹ thuật thanh nhạc lẫn cách xử lý tác phẩm. Bên cạnh đó, tôi còn có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình, đặc biệt là cha - người luôn âm thầm ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tôi trên hành trình theo đuổi nghệ thuật”.

Thời gian tới, Trương Thúy Quỳnh tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với việc hoàn thành chương trình học. Ở tuổi 22, nữ ca sĩ không đặt mục tiêu tăng tốc bằng mọi giá, mà lựa chọn xây dựng sự nghiệp từng bước, hướng đến sự ổn định và phát triển bền vững.