Chàng trai kiếm hiệp từng là thanh xuân của hàng triệu khán giả

Sinh năm 1982 tại Thượng Hải (Trung Quốc), Hồ Ca bước chân vào ngành giải trí từ khá sớm. Tuy nhiên, phải đến năm 2005, khi đảm nhận vai Lý Tiêu Dao trong Tiên kiếm kỳ hiệp, tên tuổi anh mới thực sự bùng nổ.

Với gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ và phong thái phóng khoáng, Hồ Ca nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hình ảnh chàng thiếu hiệp thông minh, hài hước, trọng tình nghĩa bên cạnh Triệu Linh Nhi do Lưu Diệc Phi thủ vai trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả.

Hồ Ca là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Thành công tiếp nối khi anh góp mặt trong Anh hùng xạ điêu (2008), hóa thân thành Quách Tĩnh - chàng trai xuất thân bình thường, có tính cách chân thành, chất phác nhưng mang tinh thần nghĩa hiệp.

Sau đó, vai Cảnh Thiên trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009) và Dịch Tiểu Xuyên trong Thần thoại (2010) tiếp tục củng cố vị thế của Hồ Ca ở dòng phim cổ trang, kiếm hiệp.

Thời điểm đó, anh hội tụ nhiều yếu tố của một ngôi sao thần tượng: Ngoại hình nổi bật, lượng người hâm mộ đông đảo, các bộ phim liên tiếp thành công và hình ảnh thường xuyên được truyền thông săn đón. Hồ Ca từng được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nam diễn viên truyền hình Hoa ngữ những năm 2000.

Tuy nhiên, anh không muốn mãi đóng khung mình trong hình tượng nam thần. Năm 2015, Hồ Ca tạo bước ngoặt với Kẻ ngụy trang và Lang Gia Bảng. Đặc biệt, vai Mai Trường Tô trong Lang Gia Bảng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất.

Hồ Ca và Lâm Y Thần trong "Anh hùng xạ điêu" (Ảnh: Sina).

Không còn là chàng trai hoạt bát, lãng tử, anh hóa thân thành một mưu sĩ mang thân phận phức tạp, chất chứa đau thương và những toan tính sâu sắc. Vai diễn giúp Hồ Ca giành nhiều giải thưởng quan trọng, khẳng định vị trí diễn viên thực lực.

Năm 2023, anh tiếp tục gây tiếng vang với Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ, trong vai A Bảo - người đàn ông bước chân vào thương trường Thượng Hải những năm 1990.

Hành trình diễn xuất của Hồ Ca cũng phần nào phản chiếu quá trình trưởng thành của chính anh: Từ nhiệt huyết tuổi trẻ đến những trải nghiệm phức tạp và sự điềm tĩnh của tuổi trung niên.

Biến cố sinh tử khiến nam thần thay đổi cách nhìn cuộc đời

Nếu không có tai nạn giao thông năm 2006, có lẽ cuộc đời Hồ Ca đã rẽ theo một hướng khác.

Tháng 8/2006, chiếc xe chở nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc khi anh đang di chuyển từ Hoành Điếm về Thượng Hải. Trợ lý đi cùng không qua khỏi, còn Hồ Ca bị thương nặng ở vùng mặt và cổ, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để phục hồi.

Khi đó, anh mới 23 tuổi, đang ở thời điểm sự nghiệp vừa khởi sắc. Tai nạn không chỉ để lại những vết sẹo trên gương mặt mà còn tạo ra cú sốc tinh thần lớn. Việc mất đi người trợ lý thân thiết khiến nam diễn viên phải đối diện với nỗi đau, sự day dứt và những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống.

Hồ Ca và Lưu Diệc Phi trong "Tiên kiếm kỳ hiệp" (Ảnh: Sina).

Sau gần một năm điều trị, Hồ Ca trở lại phim trường, tiếp tục hoàn thành vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu. Biến cố dường như đã lấy đi phần nào sự vô tư của chàng trai từng được ví như nam thần thanh xuân. Anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những điều nằm ngoài danh tiếng, tiền bạc và sự ngưỡng mộ của công chúng.

Năm 2019, mẹ Hồ Ca qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư vú. Nỗi mất mát tiếp tục khiến anh suy ngẫm về sự hữu hạn của đời người.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, nam diễn viên kể rằng sau khi mẹ qua đời, anh từng nghĩ mình đã có thể bình thản đối diện với cái chết. Thế nhưng, sự xuất hiện của con gái lại khiến anh thay đổi suy nghĩ. Anh nhận ra mình còn rất nhiều điều muốn làm và mong có thêm thời gian để chứng kiến con trưởng thành.

Từ ngôi sao được săn đón đến người đàn ông kín tiếng

Trong những năm gần đây, Hồ Ca chọn cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Getty).

Trong nhiều năm, Hồ Ca vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không xuất hiện dày đặc như nhiều đồng nghiệp. Anh hạn chế chia sẻ đời tư, ít tham gia các hoạt động giải trí không cần thiết và thường lựa chọn dự án theo cảm nhận cá nhân.

Tháng 8/2023, nam diễn viên từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đặt câu hỏi liệu công chúng có ủng hộ nếu anh ngừng đóng phim trong 5 năm để làm những việc có ý nghĩa hơn hay không. Dù không tuyên bố giải nghệ, chia sẻ này cho thấy anh đang cân nhắc lại vị trí của nghệ thuật trong cuộc sống.

Sự kín tiếng của Hồ Ca còn thể hiện rõ trong chuyện tình cảm. Trong nhiều năm, anh gần như không công khai các mối quan hệ riêng tư. Tháng 1/2023, nam diễn viên bất ngờ thông báo đã kết hôn và đón con gái đầu lòng.

Hồ Ca cho biết vợ không hoạt động trong ngành giải trí. Anh giữ kín chuyện hôn nhân nhằm bảo vệ sự riêng tư của cô và đảm bảo quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi. Theo truyền thông Trung Quốc, vợ anh là Hoàng Hy Ninh, từng làm việc trong ê-kíp của nam diễn viên.

Hồ Ca bất ngờ công khai lấy vợ và làm bố vào năm 2023 (Ảnh: Elle).

Thay vì tổ chức đám cưới xa hoa hay tận dụng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý, Hồ Ca lựa chọn thông báo ngắn gọn, không công bố hình ảnh gia đình. Anh cũng mong người hâm mộ tôn trọng cuộc sống riêng tư của vợ con.

Hạnh phúc không còn nằm ở ánh hào quang

Ở tuổi ngoài 40, Hồ Ca không giấu những trăn trở của một người đàn ông vừa làm nghệ thuật vừa xây dựng gia đình.

Trong cuộc trò chuyện với MC Lỗ Dự vào năm 2025, anh thừa nhận chưa làm tốt việc cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng. Từ khi con gái chào đời, phần lớn thời gian anh vẫn ở phim trường, bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trưởng thành của con.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle đầu năm 2025, Hồ Ca cũng nói về nỗi sợ cái chết và cảm giác thời gian ngày càng hữu hạn. Anh từng nghĩ mình đã có thể bình thản trước sự chia ly, nhưng khi có con, mong muốn được sống lâu hơn lại trở nên mạnh mẽ.

Hồ Ca thừa nhận cuộc sống thay đổi khi con gái chào đời (Ảnh: Elle).

Mới đây, nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và những biện pháp chủ động bảo vệ bản thân. Hồ Ca cho biết anh luôn mang theo thuốc nitroglycerin và chuẩn bị cả máy khử rung tim tự động (AED) khi đi công tác.

“Tôi đang bước vào giai đoạn phải chăm sóc bố mẹ già và nuôi dạy con nhỏ. Chỉ khi chăm sóc bản thân mình trước tiên, tôi mới có khả năng chăm sóc gia đình”, anh chia sẻ.

Một trong những nguyên nhân khiến Hồ Ca đặc biệt quan tâm đến sức khỏe là sự ra đi đột ngột của hai người bạn chỉ trong vòng 2 tháng. Những mất mát liên tiếp khiến nam diễn viên nhìn nhận nghiêm túc hơn về các rủi ro sức khỏe, kể cả khi tuổi đời chưa cao.

Hồ Ca cho biết thể trạng của anh suy giảm rõ rệt sau tuổi 40, một phần do lịch trình làm việc kéo dài và cường độ cao trong những năm trước. Qua một lần kiểm tra sức khỏe, anh được phát hiện có vấn đề về tim.

Những trải nghiệm về thành công, mất mát và biến động cuộc đời dường như đã giúp Hồ Ca tìm được một cách định nghĩa khác về hạnh phúc. Anh vẫn yêu diễn xuất, vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật, nhưng không còn xem ánh hào quang là đích đến duy nhất.