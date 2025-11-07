Quách Ngọc Ngoan sau ồn ào vỡ nợ: "Tôi không xấu hổ về biến cố"

Gần đây, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi xuất hiện trong phim điện ảnh Trái tim què quặt, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng.

Đứng dậy từ thất bại, Quách Ngọc Ngoan trưởng thành hơn, tìm kiếm niềm vui và sự bình yên từ công việc nghệ thuật, xem các con là động lực để làm lại từ đầu.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nam diễn viên thẳng thắn trải lòng về những biến cố đời tư.

Quách Ngọc Ngoan trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Tôi không quá xấu hổ về biến cố của mình"

Đã lâu rồi mới thấy Quách Ngọc Ngoan công khai xuất hiện trước truyền thông, cảm xúc của anh trong ngày trở lại thế nào?

- Thú thực tôi rất hồi hộp và lo lắng, nhưng tôi biết truyền thông không chỉ chú ý một mình tôi mà còn dành sự quan tâm đến toàn bộ ê-kíp phim Trái tim què quặt.

Thời gian qua nhiều clip hậu trường về anh gây sốt khán giả. Anh phản ứng thế nào trước những bình luận từ công chúng?

- Tôi biết ơn khán giả vẫn luôn mong chờ mình, biết ơn Tổ nghề, biết ơn các nhà sản xuất, đạo diễn vẫn còn thương tôi.

Hình ảnh hậu trường đóng phim của Quách Ngọc Ngoan hồi tháng 8 từng gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả khen anh đã lấy lại phong độ ngoại hình. Động lực nào giúp anh giữ kỷ luật trong phòng tập?

- Để có được tinh thần rạng rỡ như bạn thấy là quá trình tôi nghiêm túc tập luyện. Mỗi ngày dù bận đến đâu, tôi đều dành 2 tiếng tập gym, tập thể thao.

Cho dù làm nghệ thuật hay không, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe, tinh thần lạc quan. Nhờ có sức khỏe, tôi mới có thể đón nhận những lịch trình công việc bằng trạng thái tốt nhất. Nếu bản thân gặp biến cố mà bỏ bê sức khỏe thì tinh thần sẽ đi xuống rất nhanh.

Mất bao lâu để anh nhận ra bài học này?

- Khi gặp biến cố, tôi chậm lại, nhìn nhận mọi vấn đề, xem xét hướng đi trong tương lai. Tôi nghĩ không riêng nghệ sĩ mà bất cứ ai trong cuộc sống cũng cần một tinh thần vững chắc.

Chắc chắn rằng khi những điều tiêu cực ập đến sẽ dẫn theo nhiều mệt mỏi. Nhưng nếu nội tâm mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả tiêu cực đó.

Từ đỉnh cao bước xuống vực sâu, anh đối diện với nỗi xấu hổ trước khán giả thế nào?

- Mỗi người sẽ có những cách đối diện vấn đề khác nhau. Với tôi, tôi không thấy nặng nề hay quá xấu hổ. Tôi xem đó chỉ là biến cố cá nhân mà thôi.

Quách Ngọc Ngoan trước khi xảy ra biến cố đời tư (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điều gì tiếp thêm sức mạnh cho anh trong những ngày tăm tối nhất?

- Ba mẹ, người thân trong gia đình động viên tôi rất nhiều. Các con Cà Pháo và Sumi là động lực cho tôi cố gắng. Lúc cô đơn, buồn bã, tôi cũng đọc những bình luận nhắn nhủ từ khán giả.

Nhưng điều cốt lõi tôi nhận ra là khi xảy ra thăng trầm, không ai có thể giúp mình đứng dậy ngoài chính bản thân mình.

Khi con người rơi xuống đáy, họ buộc phải buông bỏ, thức tỉnh khỏi một số ảo tưởng. Anh thì sao?

- Tôi chưa bao giờ ảo tưởng. Tôi luôn sống điềm tĩnh, thực tế và khiêm tốn. Sau biến cố, tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Cách xây dựng mối quan hệ xung quanh tôi cũng tốt hơn.

Trước đây tôi vốn là người trầm tính, không thích ồn ào. Tôi có nếp sống riêng biệt với mọi người, không quen tụ tập, như một chiến binh cô độc (cười). Tất nhiên, tôi không phải xa cách quá mức, chỉ là mỗi người chọn cho mình cách sống riêng.

Chiến binh cô độc cũng cần có "một nửa" đồng hành. Hiện tại chuyện tình cảm của anh ra sao?

- Tôi đang độc thân. Tôi cũng muốn có một người đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới. Tình yêu bây giờ không phải là điều cao siêu, mà chỉ cần tìm thấy sự thấu hiểu.

"Tôi đề cao sự tôn trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ"

Vì sao những năm qua Quách Ngọc Ngoan không đóng phim?

- Nghệ sĩ không thể tránh khỏi giai đoạn họ đánh rơi cảm xúc với nghề. Tôi luôn giữ niềm đam mê nghệ thuật nhưng cũng từng rơi vào tình trạng như vậy. Rất nhiều lời mời được gửi đến nhưng tôi từ chối, lý do quan trọng nhất là tôi chưa tìm thấy một vai diễn phù hợp, tạo cảm xúc với mình.

Khán giả quen với hình ảnh Quách Ngọc Ngoan mạnh mẽ, nam tính. Lần này, vai diễn của anh có gì khác?

- Phim Trái tim què quặt là dòng phim tâm lý, kịch tính. Ban đầu, khi tôi đọc kịch bản từ đạo diễn Quốc Công, tôi chưa "cảm" được nhiều. Đến khi đọc lần thứ ba, tôi mới kết nối được với nhân vật và thấy sự thú vị của nội dung phim. Đạo diễn truyền cho tôi sự tự tin, năng lượng mới mẻ, đó là lý do tôi nhận lời tham gia.

Quách Ngọc Ngoan tại buổi chiếu ra mắt phim mới hôm 4/11 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhân vật họa sĩ Triết do anh thể hiện mang nhiều nghi ngờ, uẩn khúc tâm lý. Quan điểm của anh về tình yêu có giống nhân vật?

- Triết là người làm nghệ thuật, sáng tạo mảng điêu khắc. Anh kết hôn cùng Xuân làm nghề diễn viên. Hai nhân vật xảy ra xung đột vì Xuân cho rằng người chồng mải mê công việc mà quên mất dành sự quan tâm cho cô ấy.

Tôi nghĩ rằng trong đời sống hôn nhân, việc mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa vợ chồng là không tránh khỏi. Những xung đột nếu được hóa giải sẽ khiến tình yêu bền chặt hơn, nhưng cũng có thể dẫn đến sự tiêu cực.

Khi gặp xung đột trong mối quan hệ tình cảm, anh sẽ ứng xử thế nào?

- Chúng ta đến với ai đó, điều quan trọng nhất là tìm thấy sự đồng điệu về suy nghĩ, có tiếng nói chung về cảm xúc. Tôi luôn đề cao cách quan tâm đối phương, đề cao sự tôn trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ.

Anh hòa nhịp với đồng nghiệp thế nào khi trở lại phim trường sau thời gian dài?

- Đối với diễn viên chuyên nghiệp, cách vận hành trong công việc luôn tồn tại sẵn trong con người họ. Chỉ cần bước đến phim trường, mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên.

Ngành phim 7 năm trước và hiện tại không có nhiều khác biệt. Điều thay đổi lớn nhất là hiện nay tình hình phim Việt Nam sôi động hơn, có rất nhiều dự án liên tục sản xuất, gu thưởng thức của khán giả cởi mở hơn. Phim "mì ăn liền" gần như bị khai tử. Đó là tín hiệu vui với ngành điện ảnh.

Quách Ngọc Ngoan và bạn diễn Xuân Văn trong phim "Trái tim què quặt" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong bối cảnh nhiều phim cạnh tranh, anh có áp lực về doanh thu phim mình đóng?

- Chắc chắn rằng trong ngành phim Việt Nam, không một đạo diễn hay diễn viên nào đủ tự tin khẳng định phim của họ sẽ thắng doanh thu. Một dự án đạt doanh thu như kỳ vọng thì là điều vui mừng cho toàn bộ ê-kíp. Nhưng lần này, đạo diễn Quốc Công nói rằng không đặt nặng chuyện lời lỗ. Đạo diễn làm công tác tâm lý khiến chúng tôi thoải mái tư tưởng nhất có thể.

Bảy năm mới tái xuất, vì sao Quách Ngọc Ngoan không chọn một vai diễn "nặng đô" hơn?

- Có thể vai Triết trong phim này là một sự trở lại khá nhẹ nhàng. Tôi xem đây là món khai vị, sau đó sẽ là những vai diễn khác ở các dự án khác có nhiều dấu ấn đặc biệt hơn.

Một số ý kiến nói anh liên tiếp đóng phim để có thu nhập trả nợ. Tình hình tài chính anh hiện ra sao?

- Những điều không vui đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Tôi chỉ muốn khán giả nhớ đến mình với những điều tích cực và những dự án sắp tới.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!