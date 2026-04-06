Phương Mỹ Chi - Quang Anh: Bị xem "không đội trời chung" sau 13 năm ra sao?

Mới đây, Phương Mỹ Chi và RHYDER (tên thật là Quang Anh) nhận được nhiều sự chú ý khi cùng xuất hiện trong đêm nhạc riêng của RHYDER mang tên LUMINARHY. Sự hội ngộ của hai gương mặt từng bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013 nhanh chóng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc.

Xuất hiện với vai trò khách mời, Phương Mỹ Chi nhanh chóng khuấy động không khí khi kết hợp cùng RHYDER trong bản mashup Bóng phù hoa. Khoảnh khắc cả hai cùng treo mình trên không trung cho thấy sự ăn ý, đồng thời để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong phần giao lưu, cả hai có màn tung hứng duyên dáng. Phương Mỹ Chi hỏi: “Không biết em nên gọi anh Quang Anh là quán quân hay á quân?”, gợi lại hai cột mốc của đàn anh tại Giọng hát Việt nhí 2013 và Anh trai say hi. Đáp lại, RHYDER cúi đầu chào: “Xin chào, á quân và quán quân”, như một cách nhắc về danh xưng của chính Phương Mỹ Chi tại hai sân chơi âm nhạc.

Sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi đăng tải dòng chia sẻ dài, bày tỏ sự xúc động trước hành trình của người bạn cũ. Cô viết: “Anh Quang Anh, em mừng cho anh! Bao nhiêu năm, chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm để đến được ngày hôm nay. Ngày anh 25 tuổi, còn em thì 23 tuổi, ai cũng có khán giả và thiên đường âm nhạc riêng của mình".

Nữ ca sĩ nhắc lại quãng thời gian cả hai bước vào nghề với xuất phát điểm giản dị là chỉ mong lo cho gia đình, để rồi niềm đam mê âm nhạc lớn dần theo năm tháng. Từ những đứa trẻ từng bị đặt lên bàn cân, thậm chí bị xem là “đối thủ”, họ vẫn giữ một mối quan hệ bền chặt và chân thành.

Phương Mỹ Chi viết: “Ngày xưa, công chúng nhớ đến chúng ta như hai đứa trẻ, hai cá thể biệt lập, thậm chí là "đối thủ không đội trời chung". Nhưng em biết, từ đầu đến cuối, tình cảm dành cho nhau vẫn rất đặc biệt và chân thành. Chứng kiến anh đứng trên sân khấu riêng, nghe khán giả đồng thanh, nhìn mọi thứ được dàn dựng công phu, em thực sự ngưỡng mộ. Hai anh em mình cùng tiếp tục cố gắng và có thêm nhiều cột mốc với nhau nhé".

Đáng nói, trong ký ức của nhiều khán giả, Phương Mỹ Chi và RHYDER từng là hai cái tên bị đặt lên bàn cân. Năm 2013, tại Giọng hát Việt nhí, chiến thắng thuộc về Quang Anh (tên thật của RHYDER), còn Phương Mỹ Chi dừng lại ở vị trí á quân. Kết quả này từng gây tranh cãi, vô tình đẩy cả hai vào thế “đối thủ”.

Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ được sự hồn nhiên, thường xuyên bênh vực nhau trước áp lực dư luận. Sau cuộc thi, họ thỉnh thoảng đứng chung sân khấu, duy trì mối quan hệ thân thiết và âm thầm ủng hộ nhau.

13 năm trôi qua, mỗi người đi một con đường riêng. Sau khi đăng quang Giọng hát Việt nhí 2013, Quang Anh lựa chọn ra Hà Nội học tập, dần vắng bóng khỏi thị trường. Anh từng trải qua giai đoạn vỡ giọng, căng thẳng tâm lý, thậm chí đối mặt biến cố gia đình khiến tài chính lao đao. Việc thay đổi ngoại hình và phong cách cũng khiến nam ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có thời điểm, anh gần như rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi RHYDER tham gia Rap Việt mùa 3, gây chú ý bởi màu sắc âm nhạc riêng. Một năm sau, anh tiếp tục tạo cú bật mạnh tại Anh trai say hi, trở thành gương mặt được yêu mến và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Về phía Phương Mỹ Chi, sau Giọng hát Việt nhí, cô duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, gắn với hình ảnh “cô bé dân ca”. Song song việc học, nữ ca sĩ vẫn tích cực biểu diễn và giữ kết nối với khán giả.

Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi chủ động làm mới mình khi thử nghiệm các dự án mang màu sắc hiện đại hơn. Sự thay đổi từng gây tranh luận, nhưng cũng giúp cô từng bước định hình cá tính âm nhạc rõ nét.

Năm 2025 được xem là cột mốc bùng nổ khi cô tham gia Em xinh say hi và Sing! Asia - chương trình do Trung Quốc tổ chức. Việc giành quán quân tại Em xinh say hi và cùng lúc để lại dấu ấn tại đấu trường quốc tế giúp Phương Mỹ Chi trở thành gương mặt trẻ được săn đón.

Dù mỗi người một hành trình, RHYDER và Phương Mỹ Chi vẫn giữ liên lạc và dõi theo nhau trong sự nghiệp. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh không thể tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm ca hát của Phương Mỹ Chi vì vướng lịch trình, nhưng luôn ủng hộ cô từ xa. “Hai anh em vẫn giữ liên lạc, vẫn yêu quý và tôn trọng nhau”, anh nói.

Về phía mình, Phương Mỹ Chi cũng khẳng định mối quan hệ giữa cả hai chưa từng rạn nứt như những đồn đoán. Mỗi khi đối phương có dự án mới, Phương Mỹ Chi và RHYDER vẫn dành thời gian chúc mừng và theo dõi nhau một cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Ảnh: Facebook nhân vật