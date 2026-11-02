Với hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube, gần 300.000 lượt tương tác (theo dữ liệu Social Trend trong giai đoạn 9/10-30/10), Gạo của ta đang chứng minh sức hút trong lòng người xem. Bài hát cũng sẽ là một trong những tiết mục đặc sắc nhất được biểu diễn trong đại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội vào ngày 7/11.

Dưới đây là những lý do tạo nên thành công của MV "Gạo của ta".

Ê-kíp ăn ý, phát huy thế mạnh của mỗi mảnh ghép

MV gây ấn tượng từ câu hát đầu tiên bằng câu hò mùi mẫn, gợi cảm giác thân quen với những ai lớn lên cùng âm nhạc dân gian Việt Nam, yêu mến giọng hát của Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu.

Trong khi đó, DTAP không đơn thuần tái hiện chất liệu truyền thống mà khéo léo đặt chúng vào cấu trúc âm nhạc đương đại. Sự chuyển đổi giữa những đoạn hát giàu tính tự sự, phần rap giàu năng lượng và tinh thần Việt Nam tạo nên sự bắt tai về tiết tấu, màu sắc và cảm xúc.

Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa lối hát dân gian và rap giúp Phương Mỹ Chi mở rộng biên độ biểu đạt mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Sự đồng điệu giữa âm nhạc và hình ảnh tiếp tục được thể hiện qua cách đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và DTAP xây dựng mạch kể xuyên suốt MV.

DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chia sẻ hành trình của hạt gạo, cũng là hành trình song hành cùng lịch sử quê hương, nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt (Ảnh chụp màn hình).

Từ cảnh sắc đồng quê, ký ức tuổi thơ đến những phân đoạn giàu tính tưởng tượng, các không gian được kết nối để mở rộng câu chuyện từ đời sống thường nhật sang những tầng nghĩa văn hóa và lịch sử.

Phần hình ảnh không chỉ minh họa cho ca khúc, mà còn bổ sung chiều sâu cho thông điệp, giúp hành trình của hạt gạo Việt song hành với hành trình trưởng thành và khát vọng của con người.

Mỗi mảnh ghép đều phát huy tối đa thế mạnh, giúp MV "Gạo của ta" lôi cuốn khán giả từ âm nhạc đến hình ảnh (Ảnh chụp màn hình).

Làm mới cách kể chuyện từ chất liệu văn hóa lâu đời

Thay vì tìm đến một chủ đề xa lạ để gây bất ngờ, ê-kíp chọn một hình ảnh quen thuộc với người Việt: hạt gạo - nhưng thể hiện dưới góc nhìn mới, cách thức mới giúp kéo gần khoảng cách với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những thảo luận và nội dung hưởng ứng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh hạt gạo đã gợi nhắc nhiều người về quê hương, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc Việt.

“Hạt gạo ta nuôi lên bao mơ ước cao thật cao” cũng mượn hành trình trưởng thành của nhân vật Phương Mỹ Chi cùng nhóm bạn trong MV để mở rộng thành câu chuyện nuôi dưỡng ước mơ từ những điều bình dị mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng thấy mình trong đó.

Sức hấp dẫn của MV còn đến từ cách ê-kíp khai thác hình ảnh hạt gạo để khơi gợi niềm tự hào về những giá trị văn hóa Việt (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều khán giả trẻ yêu thích Gạo của ta và thực hiện các video dance cover (Biểu diễn vũ đạo theo bài hát) hưởng ứng, trào lưu "để lại tên ở trên đời" cũng được cộng đồng mạng khởi xướng để thể hiện sự đồng cảm với thông điệp của ca khúc bằng ngôn ngữ sáng tạo của riêng mình.

Khơi gợi tình cảm và sự tự hào trong lòng mỗi người Việt

Nhiều khán giả xem Gạo của ta đều thổn thức, tự hào về giá trị thân thuộc của quê nhà. Vẫn là bát cơm, là những món ăn làm từ gạo ấy nhưng giờ đây được trân trọng, nâng niu giữ gìn. Chính nhờ những tình cảm ấy, bài hát đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả một cách rất tự nhiên.

Đồng hành cùng MV Gạo của ta, thương hiệu Dầu gạo lứt Simply và Phương Mỹ Chi gặp nhau ở sự trân trọng hạt gạo Việt, cùng mong muốn đưa những giá trị ấy tiếp tục vươn xa. Để câu chuyện của hạt gạo không chỉ dừng lại ở những giá trị thân thuộc, mà còn mở ra những tiềm năng mới.

Đồng điệu với Phương Mỹ Chi, DTAP, Kawaii Tuấn Anh trong MV “Gạo của ta”, Dầu gạo lứt Simply gửi lời tri ân đến hạt gạo quê nhà, nơi nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt cùng những ước mơ vươn xa (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện nhãn hàng Dầu gạo lứt Simply chia sẻ: “Simply mong muốn tiếp nối hành trình nâng cao giá trị của nguyên liệu quen thuộc này bằng việc phát triển những dưỡng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe tim mạch trong lớp màng cám gạo lứt, từ đó tạo nên dầu gạo lứt Simply, sản phẩm 100% sản xuất tại Việt Nam, có nguyên liệu từ những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú”.