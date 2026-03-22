Phùng Khánh Linh nghẹn ngào nhớ thời sống tiết kiệm, không ai nhớ mặt

Tối 21/3, live concert (hòa nhạc) Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Đêm nhạc có quy mô khoảng 2.000 khán giả, “cháy vé” chỉ sau 10 phút mở bán.

Phùng Khánh Linh cho biết mình đã dành nhiều năm để tập ballet (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc mở màn lúc 19h20 với ca khúc Grief is the price you pay for love, mang đến không gian âm nhạc ma mị, huyền ảo. Ngay từ những phút đầu, Phùng Khánh Linh đã cho thấy sự chỉn chu trong dàn dựng, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới mang đậm màu sắc cá nhân.

Nữ ca sĩ giữ nhịp sân khấu với loạt ca khúc như Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người… nằm trong album Giữa một vạn người. Không chỉ trình diễn, cô còn trực tiếp dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình, đan xen giữa âm nhạc và những lời tự sự về hành trình làm nghề.

Trên sân khấu, Phùng Khánh Linh không giấu được xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua, từ những ngày chật vật, từng có lúc cảm thấy mình “không ai nhớ mặt đặt tên”, đến hiện tại tự tin đứng trước hàng nghìn khán giả.

“Tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu những minishow chỉ khoảng 300 người. Không ngờ một năm sau, mình có thể đứng ở đây, trong một live concert của riêng mình”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhắc lại ca khúc Đằng sau sân khấu được viết cách đây 5 năm như một lát cắt của chính mình ở thời điểm tiêu cực, hoài nghi và luôn cảm thấy làm nghệ sĩ là điều quá khó khăn.

Theo cô, bước ngoặt đến từ việc cô học cách đối diện với cảm xúc, thay vì tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Một câu nói giản dị từ người đồng hành “Anh tin là em làm được” đã trở thành động lực giúp cô đi tiếp.

Trong đêm nhạc, Phùng Khánh Linh nhắc lại những ngày tháng chật vật khi mới vào TPHCM lập nghiệp. Khi đó, cô gần như không quen biết ai, sống tiết kiệm với số tiền ít ỏi, có lúc chỉ ăn bánh tráng qua ngày để có tiền làm nhạc.

Phùng Khánh Linh điểm lại 3 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, trong đó có Hôm nay tôi buồn. Nữ ca sĩ viết: "Khi ấy, tôi đánh liều viết nhạc, chỉ muốn gửi gắm toàn bộ cảm xúc vào những sáng tác còn non nớt nhưng chân thành và bất ngờ được khán giả đón nhận".

Cột mốc thứ hai là Thế giới không anh, đánh dấu lần đầu cô gõ cửa một hãng đĩa, gặp được những người tin vào âm nhạc của mình. “Tôi từng bán hàng online để nuôi đam mê. Nếu không có những ngày tháng đó, có lẽ sẽ không có những album hay những buổi gặp gỡ như hôm nay”, nữ ca sĩ nói.

Ở cao trào, Phùng Khánh Linh mang đến loạt ca khúc tạo dấu ấn thời gian qua như Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau… Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát, phần dàn dựng sân khấu cũng được đầu tư với nhiều lớp lang, phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội.

Live concert do đạo diễn trẻ Dương Mai Việt Anh thực hiện, được chia thành nhiều chương. Không lạm dụng màn hình LED, chương trình tạo điểm nhấn bằng phong cách gothic (mang màu sắc ma mị) cùng các màn vũ đạo được dàn dựng công phu.

Ở phần cuối, không khí được “giải nén” bằng những ca khúc tươi sáng hơn như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trong album CITOPIA. Khép lại đêm diễn với Cám ơn người đã thức cùng tôi, Phùng Khánh Linh trở lại với hình ảnh tràn đầy năng lượng tích cực.

Trước hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ xúc động bày tỏ: “Giữa một vạn sự lựa chọn, cảm ơn mọi người đã chọn đến đây tối nay. Đây là điều kỳ diệu mà tôi chưa từng dám tưởng tượng. Đã có lúc tôi nghĩ mình không được sinh ra để được nhớ đến. Nhưng tất cả mọi người ở đây đã chứng minh điều ngược lại”.