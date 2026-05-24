Phim nhận tràng pháo tay dài 12 phút thắng giải Cành cọ vàng

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Fjord được xướng tên ở hạng mục Cành cọ vàng - giải thưởng cao quý nhất của Cannes. Đây là lần thứ hai Cristian Mungiu giành chiến thắng ở hạng mục này sau thành công của 4 Months, 3 Weeks and 2 Days vào năm 2007.

Thành tích này giúp Cristian Mungiu trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử hai lần giành Cành cọ vàng tại Cannes.

"Fjord" thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: News).

Khi bước lên sân khấu nhận giải, nhà làm phim người Romania vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và khiêm nhường quen thuộc. Ông phát biểu: “Mọi giải thưởng đều phụ thuộc vào bối cảnh. Chúng ta cần 10 hoặc 20 năm nữa để nhìn lại và hiểu bộ phim nào thực sự đủ sức vượt qua thử thách của thời gian”.

Bộ phim dài 146 phút nhanh chóng trở thành tâm điểm của Cannes năm nay ngay từ buổi công chiếu đầu tiên. Sau khi kết thúc suất chiếu, Fjord nhận tràng pháo tay kéo dài tới 12 phút từ khán giả và giới phê bình - một trong những màn tán thưởng dài nhất tại mùa liên hoan năm nay.

Fjord có sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve trong vai một cặp vợ chồng theo tôn giáo với lối sống khắt khe.

Nhân vật người cha gốc Romania do Sebastian Stan thủ vai cùng người mẹ gốc Na Uy do Renate Reinsve đảm nhận chuyển đến sống tại một ngôi làng biệt lập nằm cuối vịnh hẹp ở Na Uy cùng 5 người con.

Ban đầu, gia đình nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng địa phương và kết thân với gia đình Halberg. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi nhà trường phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể Elia - con gái lớn của cặp đôi.

Sự việc lập tức kéo theo cuộc điều tra căng thẳng liên quan đến phương pháp nuôi dạy con mang màu sắc tôn giáo của gia đình này. Thông qua câu chuyện, bộ phim đặt ra hàng loạt vấn đề gai góc về niềm tin, bạo lực gia đình, sự kiểm soát và ranh giới mong manh giữa yêu thương với cực đoan.

Đạo diễn Cristian Mungiu giành giải Cành cọ vàng (Ảnh: Getty).

Thay vì đưa ra kết luận rõ ràng, Cristian Mungiu lựa chọn cách kể chuyện giàu tính quan sát, buộc khán giả liên tục tự đặt câu hỏi về đúng - sai trong các mối quan hệ gia đình.

Ngay sau khi ra mắt, Fjord nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình quốc tế. Nhà phê bình Guy Lodge của Variety đánh giá bộ phim “nắm bắt sắc bén những xung đột và hiểu lầm trong thế giới hiện đại”. Trong khi đó, Lee Marshall của ScreenDaily cho rằng phim có nhiều lớp ý tưởng nhưng chưa tạo được cao trào đủ mạnh.

Cây bút Peter Bradshaw của The Guardian thậm chí chỉ chấm tác phẩm 2/5 sao và nhận xét đây là bộ phim “thiếu sức nặng cảm xúc”.

Dẫu vậy, chiến thắng của Fjord vẫn được xem là dấu mốc quan trọng tại Cannes năm nay. Trong buổi họp báo sau lễ trao giải, Cristian Mungiu chia sẻ thông điệp ông muốn gửi gắm qua tác phẩm: “Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau và để lại cho trẻ em một xã hội ít bạo lực hơn”.

Theo Variety, trước đêm bế mạc, nhiều chuyên gia dự đoán Minotaur của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev sẽ giành Cành cọ vàng. Cuối cùng, bộ phim chỉ giành Grand Prix - giải thưởng quan trọng thứ hai của Cannes.

Trong khi đó, giải Jury Prize (giải thưởng của Ban giám khảo) thuộc về The Dreamed Adventure của nữ đạo diễn Đức Valeska Grisebach.

Virginie Efira và Tao Okamoto đồng chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh: Reuters).

Một trong những điểm gây chú ý nhất của Liên hoan phim Cannes 2026 là việc có tới 3 hạng mục xuất hiện người chiến thắng kép.

Ở giải Đạo diễn xuất sắc, Paweł Pawlikowski được vinh danh với Fatherland. Đồng thời, bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Ambrossi và Javier Calvo cũng nhận giải với phim The Black Ball.

Khoảnh khắc 3 đạo diễn cùng bước lên sân khấu tạo nên tình huống hài hước tại lễ trao giải. Paweł Pawlikowski đùa rằng đây là “một màn dàn dựng thảm họa”.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Virginie Efira và Tao Okamoto cùng chiến thắng nhờ phim All of a Sudden. Tương tự, giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao đồng thời cho Emmanuel Macchia và Valentin Campagne của phim Coward.

Ngoài ra, giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Emmanuel Marre với bộ phim A Man of His Time. Ở hạng mục Cành cọ vàng phim ngắn, chiến thắng thuộc về For the Opponents của đạo diễn Argentina Federico Luis.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân - cũng góp mặt trong danh sách 10 phim tranh giải ở hạng mục phim ngắn năm nay.