“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” - thế giới ma mị giữa rừng thiêng

Giữa bối cảnh dòng phim kinh dị Việt đang từng bước định hình lại vị thế trên thị trường, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tạo dấu ấn riêng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tính đến hiện tại, bộ phim đã ghi nhận hơn 8 tỷ đồng doanh thu từ vé đặt trước.

Bối cảnh thực - nỗi sợ thực với thế giới kinh dị giữa lòng núi rừng Tây Bắc

Phí Phông chọn cách đưa câu chuyện vào giữa những vùng địa hình thực - nơi thiên nhiên tự tạo ra những lớp không gian vừa hùng vĩ, vừa khó đoán.

Tà Phình (Mộc Châu), hang Dơi hay những thung lũng mù sương không chỉ xuất hiện như bối cảnh, mà trở thành một phần cấu trúc nỗi sợ. Những lớp đá chồng chất, các hốc sâu và lòng chảo u tối khiến không gian luôn mang cảm giác bất ổn, như thể bất cứ điều gì cũng có thể ẩn nấp ngay bên dưới.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, sương muối dày đặc, mực nước thay đổi theo mùa, địa hình biến chuyển liên tục, những yếu tố vốn là “rủi ro” trong sản xuất lại trở thành lợi thế khi lên hình. Khi nước rút, thiên nhiên để lộ ra những cấu trúc gồ ghề, sắc lạnh, tạo nên một dạng “bối cảnh sống” mà kỹ thuật khó có thể tái tạo.

Không dừng lại ở việc đặt máy quay vào thiên nhiên, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bộ phim còn dựng nên một cộng đồng có đời sống thực sự. Những ngôi nhà sàn được xây mới trong vài tuần với 50% nhân lực là người dân bản địa, hay những đại cảnh với sự tham gia của người địa phương… tất cả tạo nên cảm giác về một thế giới riêng của Phí Phông.

Những nghi thức tâm linh mang nhiều tầng nghĩa

Nếu không gian là phần “xương sống”, thì lớp văn hóa và tâm linh chính là thứ đặc biệt trong thế giới của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Mỗi lá phù, mỗi nghi thức xuất hiện đều có lý do.

Trong đó, phân đoạn đám tang thầy mo là một ví dụ. Nhà sản xuất tiết lộ, cảnh quay này được xử lý như một nghi lễ hoàn chỉnh, với cách di chuyển, màu sắc, cảm xúc… đều gợi ra một hành trình sang “mường trời” rõ nét - một khái niệm quen thuộc trong văn hoá miền núi nhưng hiếm khi được tái hiện đầy đủ trên màn ảnh.

Đội ngũ làm phim đầu tư nhiều cho trang phục. Từ chất vải, hoa văn đến cách phân chia giữa các nhóm nhân vật, được tính toán để phản ánh đúng vị trí của họ trong cộng đồng.

Sự đầu tư của dàn diễn viên Việt - Thái

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng còn cho thấy sự tận tâm của dàn diễn viên. Để đổi lấy những thước phim chân thực, dàn diễn viên đã phải bước vào một hành trình khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo NSƯT Hạnh Thúy (vai bà Huỳnh) chia sẻ, cô gần như đã tụt huyết áp khi phải tập múa những phân cảnh trong phim. Về phía Nguyễn Sỹ Hậu (vai Chài), anh chấp nhận sụt 8kg để có ngoại hình phù hợp với số phận nhân vật. Ngay cả Kiều Minh Tuấn (vai Còn) cũng không ngại những cảnh quay nặng về kỹ thuật như treo ngược người, vừa ngậm máu vừa thoại - một thử thách đòi hỏi sức bền rất lớn.

Điểm đáng nói không chỉ nằm ở mức độ dấn thân về thể chất, mà còn ở tâm lý nhân vật. Ở đó, còn phải đối diện với thế lực siêu nhiên, và phải tự đối diện với chính mình. Cách Kiều Minh Tuấn điều phối ánh mắt và nhịp chuyển tâm lý đã tạo ra những khoảng trống, đưa người xem tự đặt mình vào hoàn cảnh đầy giằng xé của nhân vật.

Về phía Nina Nutthacha Padovan (vai Lua), cô bé đã gây ấn tượng mạnh với diễn xuất ở dự án xuất ngoại đầu tiên. Trong buổi họp báo, nhà sản xuất tiết lộ sự nghiêm túc của Nina trong phân cảnh trừ tà tại cây thiêng - bối cảnh nặng tính tâm linh khiến mẹ bé e ngại và muốn dùng diễn viên đóng thế.

Tuy nhiên, Nina đã kiên quyết tranh luận để thuyết phục mẹ cho mình tự thực hiện vì chỉ có cô bé mới là người hiểu nhân vật nhất.

Qua sự đầu tư đồng bộ ở tất cả các mặt, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cho thấy sự chỉn chu của nhà sản xuất. Không quá lạm dụng những yếu tố gây sốc, bộ phim tập trung khai thác nỗi sợ trong tâm lý con người và cả những giá trị nhân sinh sau cùng để tạo nên trải nghiệm điện ảnh.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.