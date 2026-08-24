Phản ứng của đương kim Miss Universe giữa ồn ào bị yêu cầu bắt giữ

Trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức, Tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) khẳng định bạo lực, đe dọa, làm nhục, thiếu tôn trọng và đối xử tệ với phụ nữ dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể chấp nhận.

Tổ chức sắc đẹp lên tiếng phản hồi sau khi ông Nawat Itsaragrisil - Giám đốc điều hành của Miss Universe - ra thông báo khởi kiện đương kim Hoa hậu Fatima Bosch.

Fatima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Tổ chức này đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Fatima Bosch sau những tranh cãi liên quan đến ông Nawat Itsaragrisil. Miss Universe cho rằng cuộc thi không chỉ là sân khấu, vương miện hay một cuộc tranh tài, mà còn là nơi phụ nữ trên khắp thế giới có cơ hội được nhìn nhận, lắng nghe và sử dụng tiếng nói của mình cho những mục đích có ý nghĩa.

Trong thông báo, Miss Universe nhắc đến việc Fatima Bosch lên tiếng bảo vệ danh dự của bản thân trước cách hành xử được cho là thiếu hợp lý của ông Nawat dành cho cô. Theo tổ chức, người đẹp Mexico đã gửi đi thông điệp rằng sự tôn trọng không phải thứ phụ nữ phải giành được bằng sự im lặng, mà là một quyền mà họ xứng đáng được hưởng.

Miss Universe cũng đề cập đến những người phụ nữ đã đứng bên cạnh Fatima Bosch trong thời điểm xảy ra tranh cãi. Theo tổ chức, nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ, giám đốc quốc gia và những người từng giữ danh hiệu đã lên tiếng bảo vệ đương kim hoa hậu.

Fatima Bosch được tổ chức Miss Universe lên tiếng bảo vệ trong cuộc chiến ồn ào pháp lý với ông Nawat (Ảnh: Instagram).

“Đây không phải là vấn đề về quốc tịch, sự cạnh tranh, danh hiệu hay những chiếc vương miện. Đây là vấn đề về nhân phẩm, danh dự”, Tổ chức Miss Universe nhấn mạnh.

Theo Miss Universe, thông điệp “phụ nữ ủng hộ phụ nữ” không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà cần được thể hiện bằng hành động. Đó là lắng nghe, bảo vệ, ở bên cạnh nhau và lên tiếng khi sự im lặng có thể khiến hành vi đối xử tệ tiếp tục diễn ra.

Tổ chức cũng khẳng định trao quyền cho phụ nữ không nên chỉ là thông điệp được nói trên sân khấu. Điều đó cần được thể hiện trong những thời điểm quan trọng, đặc biệt khi một người phụ nữ cảm thấy mình cần lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Cuối thông báo, Miss Universe gửi lời trực tiếp đến Fatima Bosch: “Chúng tôi nhìn thấy cô, chúng tôi lắng nghe cô và chúng tôi đứng về phía cô”.

Ngày 23/8, trên trang cá nhân, ông Nawat bất ngờ tiết lộ đang thực hiện các thủ tục đối với đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Ông cho rằng, cô đã đưa ra những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của mình.

Fatima Bosch tích cực với các hoạt động của Miss Universe thời gian qua (Ảnh: Instagram).

Theo phía ông Nawat, Fatima Bosch nhiều lần đề cập đến cuộc tranh cãi giữa hai người trong các cuộc phỏng vấn hậu cuộc thi. Ông cho rằng những phát ngôn này khiến dư luận có cách nhìn không đúng về sự việc. Trong tâm thư của mình, ông Nawat yêu cầu ra lệnh bắt giữ với đương kim Hoa hậu Hoàn vũ.

Về phía Fatima Bosch, người đẹp Mexico không lên tiếng bình luận trực tiếp về vụ việc nhưng cô đã đăng tải lại thông báo của Tổ chức Miss Universe trên trang cá nhân.

Giữa những ồn ào này, người đẹp Fatima Bosch vừa nhận được một sự ghi nhận đáng chú ý tại Mỹ. Ngày 20/8, thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), đã tuyên bố chọn ngày 20/8/2026 là “Ngày Fatima Bosch Fernández” trên toàn thành phố.

Nghi thức trao sắc lệnh diễn ra tại Tòa Thị chính Houston trong chuyến công tác của đương kim Miss Universe tại bang Texas. Đây được xem là sự ghi nhận đối với những đóng góp của người đẹp Mexico trong các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện.

Fatima Bosch (giữa) được trao sắc lệnh công nhận ngày 20/8 là "Ngày Fatima Bosch Fernández" tại Thành phố Houston (Mỹ) (Ảnh: News).

Theo nội dung văn bản, Fatima Bosch được ghi nhận với hơn 10 năm hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có các chương trình hướng đến bệnh nhi ung thư, cộng đồng người nhập cư và hoạt động bảo vệ môi trường. Văn bản cũng đánh giá cô là hình mẫu truyền cảm hứng về nghị lực, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Việc được một thành phố lớn của Mỹ dành ngày vinh danh diễn ra trong thời điểm Fatima Bosch đang đối mặt với nhiều tranh luận xoay quanh nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi đăng quang Miss Universe 2025, người đẹp Mexico liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông.

Một trong những vấn đề từng gây tranh cãi là những nghi vấn cho rằng Fatima Bosch được ưu ái trong cuộc thi. Những đồn đoán được chia sẻ rộng rãi sau đêm chung kết và khiến nhiệm kỳ hoa hậu của Fatima ngày càng “ồn ào”.

Fatima Bosch (SN 2000) là người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2025. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp tại Mexico. Người đẹp theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó tiếp tục học tại Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Fatima Bosch phát triển thương hiệu thời trang riêng, dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện.