Phản ứng của Cody Nam Võ sau khi bị loại đầy tiếc nuối ở "Anh trai say hi"

Khép lại vòng Live stage (Vòng đấu) 4 của Anh trai say hi mùa 2, có 7 thí sinh phải dừng cuộc chơi, trong đó Cody Nam Võ gây nhiều tiếc nuối.

Từ đầu chương trình, anh được đánh giá là thí sinh mạnh khi sở hữu khả năng rap, hát, nhảy... Trấn Thành từng nhận xét: "Cody Nam Võ có đầy đủ tố chất của một ngôi sao, gương mặt điển trai, nhảy như một cỗ máy và giọng ca không chê được".

Việc tham gia Anh trai say hi 2025 được xem là cơ hội để Cody khẳng định lại bản thân sau quãng thời gian loay hoay tìm chỗ đứng. Nam ca sĩ cũng đã có tiết mục bùng nổ ở Live stage 3 khi được trở về đúng sở trường vũ đạo và mang đến màu sắc âm nhạc mới mẻ trong Live stage 4.

Cody Nam Võ và Khánh Vân trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thế nhưng, Cody lại phải dừng chân trước thềm chung kết, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Chia sẻ về việc phải ra về sớm trong sự hụt hẫng của khán giả, nam ca sĩ nói anh không xem đó là thất bại mà nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực.

Quyết tâm không để bản thân "nguội lạnh", Cody Nam Võ đã dồn toàn lực cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Sẽ qua sớm thôi" để gửi tặng người hâm mộ. Không phải là một bản dance sôi động khoe thế mạnh vũ đạo, nam ca sĩ chọn quay về với dòng nhạc ballad sở trường.

Đặc biệt, Cody Nam Võ không chỉ đóng vai trò ca sĩ - diễn viên mà còn trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, lên ý tưởng kịch bản và hoàn thiện hậu kỳ.

Nội dung MV được ví như một thước phim điện ảnh buồn. Cody Nam Võ và Đỗ Khánh Vân vào vai một cặp đôi có đứa con chung mắc bệnh chậm phát triển. Nữ chính vì không chịu nổi áp lực kinh tế, đã quyết định dứt áo ra đi, để lại Cody "gà trống nuôi con".

Đây cũng là MV được Cody Nam Võ đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay. Nam ca sĩ tiết lộ ê-kíp đã phải dời lịch quay đến 3 lần vì bão và sạt lở ở Đà Lạt, mãi đến cận ngày ấn định phát hành MV mới có thể bấm máy. Sau khi hoàn tất ghi hình, ê-kíp chỉ có gần một tuần để dựng và hoàn chỉnh MV.

Ngay khi MV lên sóng, cộng đồng người hâm mộ của Cody Nam Võ đã kêu gọi "cày view" cho nam ca sĩ, quyết tâm đưa sản phẩm của thần tượng lên top thịnh hành, chứng minh sức hút của Cody không hề thua kém dàn nghệ sĩ đang thi đấu tại chung kết Anh trai say hi.

Cody Nam Võ tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996 tại TPHCM. Anh được biết đến là một nghệ sĩ đa năng khi sở hữu khả năng ca hát, rap, vũ đạo, sáng tác và cả diễn xuất. Năm 2017, anh gia nhập nhóm UNI5 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật. Năm 2024, anh chính thức rời nhóm, hoạt động độc lập. Ngoài vai trò là ca sĩ, Cody Nam Võ từng tham gia một số dự án phim như Bồ công anh, Thư viện ký ức, Liên và Đạt…

Hoàng Thư