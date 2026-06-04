Phạm Thu Hà, Duyên Quỳnh gửi thông điệp "xanh" trong đêm nhạc vì môi trường

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) với chủ đề Hành động vì khí hậu và tháng hành động vì môi trường năm 2026, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng.

Được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Duyên Quỳnh, Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ hát trong đêm nhạc vì môi trường tối 7/6 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục giàu ý nghĩa về thiên nhiên, môi trường như: Hát cho hành tinh xanh, Giữ môi trường xanh, Tình yêu của đất và nước, Rừng chiều, Khát vọng môi trường xanh, Trái đất gọi tên chúng ta, Như một hòn bi xanh, Hãy giữ cho hành tinh xanh, Chung tay bảo vệ môi trường…

Bên cạnh chủ đề môi trường, chương trình còn tôn vinh vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua các tiết mục: Hà Nội nơi tìm về, Giai điệu Tổ quốc, Đất nước tình yêu, Khát vọng, Việt Nam ngày mới… Những giai điệu giàu cảm xúc góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực, hướng tới sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Tham gia chương trình là nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Thanh Ngoan, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thùy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh... cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Chương trình do NSƯT Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật, NSND Trần Bình biên tập và đạo diễn, với sự dẫn dắt của hai MC Danh Tùng và Huyền Sâm.

Sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật đương đại với những ca khúc mang thông điệp nhân văn về môi trường hứa hẹn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và tính lan tỏa.

Qua đó, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cùng hành động vì khí hậu, vì một môi trường sống xanh, sạch, đẹp và tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Chương trình được tổ chức vào tối 7/6, tại Không gian Văn hóa Việt (Hà Nội).