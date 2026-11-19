Tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Bà Dương Thị Thanh Bình, nguyên Phó Giám đốc Học viện, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

PGS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo.

PGS.TS Lê Anh Tuấn (bên trái) nhận Huân chương Lao động hạng Ba, bà Dương Thị Thanh Bình (ở giữa) nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và PGS.NSƯT Tân Nhàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho rằng dấu mốc 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ mà còn đặt ra trách nhiệm đối với tương lai.

Ông nhấn mạnh trước yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ; xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; phát huy hiệu quả ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật.

Hướng tới năm 2035, Học viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

PGS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

“Đó không chỉ là mục tiêu phát triển của một cơ sở giáo dục mà còn là khát vọng đóng góp vào vị thế văn hóa và sức sáng tạo của đất nước. Kế thừa truyền thống không chỉ là gìn giữ những thành tựu đã có mà còn là tạo dựng những giá trị mới cho các thế hệ mai sau”, ông Phương nói.

Ôn lại kỷ niệm những năm tháng xưa, GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện, đại diện các thế hệ nhà giáo chia sẻ rằng ông tự hào về những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn của nhà trường.

Các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn nhân dịp 70 năm thành lập trường (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Theo ông Thành, một trong những giá trị đáng quý của Học viện là truyền thống tận tụy của các thế hệ thầy cô và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của học trò. Từ những lớp học sơ tán trong chiến tranh đến môi trường đào tạo chuyên nghiệp hôm nay, sự tiếp nối ấy đã góp phần tạo nên nền tảng phát triển của nhà trường.

Ông cũng mong muốn Học viện tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp đào tạo, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Một trong những gương mặt trẻ trưởng thành từ mái trường này là nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi. Từng theo học tại Học viện từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi, cô đạt Giải Ba cuộc thi Leeds International Piano Competition 2025 tại Vương quốc Anh.

Trở về dự lễ kỷ niệm 70 năm, Lương Khánh Nhi bày tỏ xúc động khi nhắc đến những năm tháng học tập dưới mái trường. Với nữ nghệ sĩ, Học viện không chỉ là nơi xây dựng nền tảng chuyên môn mà còn là môi trường hình thành nhân cách, ý chí và khát vọng nghệ thuật.

Cô cho biết những bài học từ thầy cô đã trở thành hành trang để mình tự tin bước ra thế giới, đối diện với thử thách và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội trở về đóng góp cho nơi đã nuôi dưỡng đam mê của mình.

Năm 1956, Trường Âm nhạc Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trường có những lần đổi tên gọi, từ Trường Âm nhạc Việt Nam đến Nhạc viện Hà Nội và chính thức mang tên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2008.