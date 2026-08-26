"Ông trùm" Hoàng Phúc tình tứ bên bà xã kém 12 tuổi, hé lộ trở lại điện ảnh

Tối 25/8, diễn viên Hoàng Phúc thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng bà xã Uyên Phương tại buổi ra mắt bộ phim điện ảnh huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh ở TPHCM. Vợ chồng nam nghệ sĩ diện trang phục màu đen đồng điệu, vui mừng hội ngộ nhiều diễn viên gạo cội tại sự kiện.

"Ông trùm vai phản diện" cho biết, ngoài việc được gặp gỡ đồng nghiệp, đây cũng là dịp anh "hâm nóng tình yêu" cùng bà xã kém 12 tuổi - nhà sản xuất phim Uyên Phương.

Sau khi kết hôn vào năm 2015, cặp đôi liên tục đón 3 người con. Con gái đầu lòng (biệt danh Happy) sinh năm năm 2018. Đến cuối năm 2019, họ có thêm cặp song sinh (biệt danh Ronaldo và Messi).

Diễn viên Hoàng Phúc sánh đôi bên bà xã Uyên Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên cho biết, khi các con còn nhỏ, anh và vợ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Khi ba con lớn hơn, Hoàng Phúc và bà xã cũng thay phiên đưa đón, dạy con học bài. Hiện tại, các con bước vào lứa tuổi phát triển, có nhiều thay đổi so với thời nhỏ nên vợ chồng Hoàng Phúc cũng luôn theo sát từng cột mốc trưởng thành của con.

"Nhiều người nói "cha già con mọn" vất vả, nhưng tôi thích không khí gia đình đông vui. Ưu tiên của tôi hiện tại là con cái. Hằng ngày, quỹ thời gian của tôi chủ yếu dành cho việc đưa đón các con đi học, dạy các bé học bài", diễn viên Hoàng Phúc từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vợ chồng nam nghệ sĩ vui mừng khi hội ngộ các đồng nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 10 năm trở lại đây, diễn viên Hoàng Phúc ít tham gia phim truyền hình. Anh chủ yếu đóng một số phim điện ảnh, dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Anh cũng tham gia kinh doanh cùng vợ, từng góp vốn đầu tư một số phim.

Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn khi có vợ thấu hiểu, ủng hộ anh trong mọi công việc. Khi anh đóng phim, vợ san sẻ trách nhiệm chăm sóc 3 con để anh toàn tâm toàn ý cho đam mê. Những lúc rảnh rỗi, Hoàng Phúc và vợ hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò, cùng tập thể thao, đi du lịch...

"Ông trùm phản diện" cho biết không còn đóng phim nhiều nên mỗi lần tham gia một dự án, anh đều kỳ vọng tạo được cảm giác mới mẻ với khán giả. Nam diễn viên bật mí, anh chuẩn bị đóng vai nam chính trong phim điện ảnh sẽ quay vào cuối năm nay, sau thành công của vai Quang trong phim Cải mã ra mắt hồi tháng 10/2025.