Ốc Thanh Vân trở lại điện ảnh, nói gì khi nhiều phân cảnh bị cắt?

Diễn viên Ốc Thanh Vân gần đây tái xuất điện ảnh với phim Heo 5 móng sau nhiều năm tập trung cho sân khấu và gia đình. Tại buổi công chiếu phim tổ chức ở TPHCM tối 22/4, nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng ông xã Trí Rùa trên thảm đỏ.

Ốc Thanh Vân tay trong tay cùng chồng tại thảm đỏ ra mắt phim "Heo 5 móng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước ống kính truyền thông, vợ chồng cô thoải mái nắm tay, dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi ông xã của nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện giải trí cùng vợ.

Thời gian qua, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt khi cuối năm 2023, Ốc Thanh Vân sang Australia sinh sống, cả hai ít đăng tải hình ảnh chung và không ở cùng một nơi. Đến cuối năm 2024, nữ nghệ sĩ trở về Việt Nam, đồng thời lên tiếng phủ nhận thông tin trục trặc, chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Ông xã chúc mừng Ốc Thanh Vân tái xuất điện ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong phim Heo 5 móng, Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer Trúc Nguyễn - một cô vợ Việt Kiều có tính cách phóng khoáng. Sự khác biệt về văn hóa, đời sống tinh thần khiến Jennifer và chồng (Trần Ngọc Vàng đóng) rơi vào mâu thuẫn. Họ cũng phải đối mặt với những bí mật đen tối của chính mình trong quá khứ, những tai ương giáng xuống từ những thế lực tâm linh.

Tại buổi giao lưu với truyền thông chiều cùng ngày, Ốc Thanh Vân bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại màn ảnh rộng và đón nhận sự quan tâm từ khán giả.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ vai diễn của mình có thể đã bị cắt bớt khi phim ra rạp.

"Diễn viên chỉ làm nhiệm vụ diễn xuất, còn thành phẩm thế nào là quyết định chung của ê-kíp. Tôi chưa xem phim nhưng có nghe nói vai của mình lên phim bị cắt. Nói vui là mong đạo diễn "cứu" được cảnh quay của tôi, nhưng nói thực lòng thì tôi không buồn. Việc đó giúp bộ phim đảm bảo thời lượng và hoàn thiện hơn nên diễn viên không có quyền can thiệp", cô chia sẻ.

Ngoại hình khác lạ của Ốc Thanh Vân gây chú ý (Ảnh: Ban tổ chức).

Ốc Thanh Vân cũng cho biết, cảnh quay đáng nhớ với cô là cảnh cãi vã căng thẳng với đàn em Trần Ngọc Vàng. Theo cô, phân đoạn này được thực hiện khá vất vả, về nhà cô còn bị ám ảnh đến mất ngủ.

"Hôm ghi hình xong, tôi về nhà và không ngủ được vì trong đầu vẫn vang lên lời thoại của mình và Trần Ngọc Vàng. Những tình huống căng thẳng này có thể xảy ra ở bất kỳ gia đình nào. Sự khác biệt lớn về văn hóa, lối sống khiến 2 nhân vật trở nên như vậy", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Đóng cặp cùng đàn em kém 14 tuổi, Ốc Thanh Vân cho biết cô dành thời gian tập gym, tập yoga giảm cân, trau chuốt gu thời trang để ngoại hình tương xứng với bạn diễn trẻ tuổi. Nữ diễn viên cũng nhuộm da, thay đổi kiểu tóc, lối trang điểm để có tạo hình phù hợp vai diễn mới.