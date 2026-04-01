Ốc Thanh Vân ngoại hình khác lạ, đóng cặp mỹ nam kém 14 tuổi

Chiều 31/3, phim điện ảnh Heo năm móng tổ chức buổi giới thiệu dự án tại TPHCM, có sự tham gia của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa, đạo diễn Lưu Thành Luân, diễn viên Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Thanh Thủy...

Sự xuất hiện của NSƯT Ốc Thanh Vân thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Đây là màn tái xuất của nữ diễn viên sau 4 năm vắng bóng màn ảnh. Cô diện đầm đỏ ôm sát, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, nhuộm da nâu.

Diễn viên Ốc Thanh Vân có ngoại hình khác lạ khi xuất hiện ở buổi giới thiệu phim mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong phim, Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer Trúc Nguyễn - một cô vợ Việt Kiều có tính cách phóng khoáng. Sự khác biệt về văn hóa, đời sống tinh thần khiến Jennifer và chồng (Trần Ngọc Vàng đóng) rơi vào mâu thuẫn. Họ cũng phải đối mặt với những bí mật đen tối của chính mình trong quá khứ, những tai ương giáng xuống từ những thế lực tâm linh.

Ốc Thanh Vân tiết lộ, cô nhận lời mời cho vai diễn từ giữa năm 2025. Thời điểm này, cô khao khát được làm nghề sau quãng thời gian sống tại Australia.

"Lúc đó tôi vừa về Việt Nam, rời khỏi vòng quay nấu cơm, rửa chén, giặt đồ... nên chỉ muốn làm nghề thôi. Tôi quay về với sân khấu kịch, trân trọng những cơ hội được sống với nghề diễn viên.

Nhận lời đề nghị và đọc kịch bản Heo năm móng, tôi thấy rất thú vị. Ở tuổi này, tôi biết rõ mình muốn gì, không còn "nhắm mắt làm đại", mà muốn đóng góp được nhiều hơn, từ những vai diễn sân khấu hay các dự án lớn nhỏ", Ốc Thanh Vân nói.

Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vào vai vợ chồng trên phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Đóng cặp cùng mỹ nam Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân cho biết cô dành thời gian tập gym, tập yoga giảm cân, trau chuốt gu thời trang để ngoại hình tương xứng với đàn em trẻ tuổi.

"Chị làm vợ của em trông cũng được đúng không?", Ốc Thanh Vân nói vui với Trần Ngọc Vàng.

NSƯT Ốc Thanh Vân cho biết, trước khi tham gia dự án, cô và Trần Ngọc Vàng đã quen biết nhưng chưa từng làm việc chung. Theo Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng thông minh, kết hợp tốt trong nhiều cảnh quay nên quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ.

"Tôi từng trao đổi về tâm sinh lý hôn nhân gia đình cho Trần Ngọc Vàng vì em ấy chưa trải qua tình huống như thế còn tôi đã ở trong hôn nhân lâu năm, hiểu về mâu thuẫn vợ chồng, chuyện con cái, tiền bạc.

Em ấy lắng nghe, tương tác lại rất tốt. Tôi mừng vì trong dự án gặp người bạn diễn không chỉ tôn trọng mình mà còn rất cầu thị. Ngược lại, khi Trần Ngọc Vàng đề xuất ý tưởng cho cảnh chung thì tôi cũng tiếp thu và cả hai cùng trao đổi lại với đạo diễn", Ốc Thanh Vân nói.

Ê-kíp phim "Heo năm móng" chia sẻ tại họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, vào cuối năm 2023, Ốc Thanh Vân đưa 3 con - Coca, Cola và Cacao - sang Australia sinh sống, học tập. Nữ nghệ sĩ từng thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi làm quen cuộc sống mới tại nước ngoài. Cô vừa chăm sóc 3 con, vừa bán hàng online, dạy yoga.

Sau một năm ở trời Tây, Ốc Thanh Vân trở lại Việt Nam vì muốn gia đình được đoàn tụ, quây quần bên nhau mỗi ngày.