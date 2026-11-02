Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Y Thần chia sẻ hình ảnh mừng tuổi mới và gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến mình. “Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Sinh nhật hôm nay thật giản dị và hạnh phúc”, nữ diễn viên viết.

Lâm Y Thần chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi đón sinh nhật lần thứ 44 bên người thân (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Đài Loan, doanh nhân Lâm Vu Siêu, chồng của Lâm Y Thần, đã trở về quê nhà để mừng sinh nhật vợ. Cả gia đình cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng. Sau đó, ông xã nữ diễn viên thanh toán hóa đơn, đưa bố mẹ về nhà và dành thời gian bên người thân.

Đây là một trong những lần hiếm hoi gia đình Lâm Y Thần xuất hiện công khai cùng nhau. Nữ diễn viên mặc trang phục tối màu, đội mũ cam, trong khi chồng cô diện áo phông giản dị. Hai con của cặp đôi ngồi trên xe đẩy đôi.

Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi cuộc hôn nhân của Lâm Y Thần và Lâm Vu Siêu nhiều năm qua thường xuyên trở thành đề tài bàn luận.

Cuộc hôn nhân nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào tháng 12/2014. Gia đình chồng cô kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Sau hơn 11 năm chung sống, cặp đôi có 2 con, một gái và một trai. Con gái đầu lòng chào đời năm 2021, còn con trai sinh năm 2025.

Lâm Y Thần và chồng (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên sống xa nhau do Lâm Vu Siêu dành phần lớn thời gian làm việc tại Mỹ, trong khi nữ diễn viên ở Đài Loan. Khoảng cách địa lý khiến họ ít có thời gian bên nhau, đồng thời làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng hôn nhân.

Trước những lời bàn tán, Lâm Y Thần từng đăng một bài viết dài để lên tiếng bảo vệ gia đình. Với tiêu đề “Tôi không khổ sở, anh ấy cũng không phải người tệ bạc”, cô phủ nhận các thông tin như bị nhà chồng coi thường, chồng đưa người mẫu trẻ về nhà hay bị gia đình chồng ép ăn ếch để bồi bổ sức khỏe.

Nữ diễn viên khẳng định những câu chuyện này không đúng sự thật. Lâm Y Thần cho biết gia đình chồng đối xử với cô như con gái ruột. Việc lên tiếng không nhằm tranh cãi với dư luận mà xuất phát từ mong muốn làm rõ sự thật.

Khi tin đồn hôn nhân trục trặc tiếp tục xuất hiện, nữ diễn viên từng khẳng định: “Chúng tôi không ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”. Cô cũng bày tỏ sự thất vọng khi những thông tin thiếu căn cứ liên tục được lan truyền.

Vợ chồng Lâm Y Thần đưa 2 con đi chơi tại Đài Loan gần đây (Ảnh: Ettoday).

Thực tế, cuộc sống xa cách là một trong những thử thách mà vợ chồng Lâm Y Thần phải đối mặt. Truyền thông Đài Loan từng đưa tin nữ diễn viên sống cùng bố mẹ chồng trong thời gian ông xã làm việc ở nước ngoài. Một số bài viết còn đề cập những quy tắc sinh hoạt mà cô phải thích nghi sau khi lập gia đình, trong đó có việc dậy sớm và phụ giúp việc nhà.

Những thông tin này từng khiến cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên trở thành chủ đề gây tranh luận. Tuy nhiên, cô nhiều lần lên tiếng phủ nhận các câu chuyện bị thêu dệt, đồng thời khẳng định tình cảm dành cho gia đình chồng.

Ngoại hình thay đổi ở tuổi 44

Bên cạnh chuyện đời tư, diện mạo của Lâm Y Thần cũng nhận được sự quan tâm. Hồi đầu năm nay, nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài khác biệt so với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ từng gắn liền với tên tuổi của cô.

Ngoại hình tuổi 44 của Lâm Y Thần gây chú ý (Ảnh: Sina).

Gương mặt có phần hốc hác, làn da kém căng mịn và những nếp nhăn lộ rõ khiến một bộ phận khán giả bất ngờ. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên trông mệt mỏi, không còn giữ được vẻ tươi tắn như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng sự thay đổi là điều bình thường khi Lâm Y Thần đã bước sang tuổi 44. Dù không còn vẻ ngoài trong trẻo như thời đóng phim thần tượng, cô vẫn giữ được những đường nét thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Một số ý kiến liên hệ diện mạo của nữ diễn viên với quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình.

Hành trình làm mẹ của Lâm Y Thần cũng từng gặp nhiều khó khăn. Nữ diễn viên kết hôn khi đã ngoài 30 tuổi và phải chờ đợi nhiều năm mới đón con đầu lòng. Cô từng chia sẻ về những áp lực, trở ngại trong quá trình mang thai, sinh con. Năm 2021, ở tuổi 39, cô sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2025, gia đình tiếp tục chào đón một bé trai.

Sau khi lập gia đình, Lâm Y Thần chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho các con. Dù vậy, cô vẫn duy trì sự hiện diện trong làng giải trí thông qua một số dự án phim ảnh và chương trình truyền hình.

Từ “nữ thần thanh xuân” đến cuộc sống nhiều biến cố

Lâm Y Thần từng là ngôi sao nổi tiếng của dòng phim thần tượng Đài Loan (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1982, Lâm Y Thần bước chân vào làng giải trí năm 2002 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim thần tượng Đài Loan. Cô được khán giả yêu mến qua loạt tác phẩm như Thơ ngây, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông và Anh hùng xạ điêu.

Năm 2008, nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 43 nhờ vai diễn trong Thơ ngây 2. Thành tích này giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên phim thần tượng xứ Đài.

Phía sau hình ảnh trong sáng, đáng yêu trên màn ảnh, Lâm Y Thần từng trải qua tuổi thơ không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn. Cô sớm phải gánh vác trách nhiệm với gia đình và bước vào ngành giải trí từ khi còn trẻ để phụ giúp mẹ và em trai.

Nữ diễn viên cũng từng đối mặt với biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi phát hiện có khối u não và phải phẫu thuật. Ở tuổi 27, cô thậm chí đã chuẩn bị di chúc trước ca mổ. May mắn, ca phẫu thuật thành công, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Y Thần hiện không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, đồng thời lựa chọn những dự án phù hợp.

Ở tuổi 44, Lâm Y Thần không còn giữ nguyên vẻ thanh xuân từng làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho cô vẫn không giảm sút.