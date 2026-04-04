“Nữ thần thanh xuân”: Gây sốc vì vẻ ngoài lão hóa, 10 năm hôn nhân xa cách

Trong hình ảnh tại sự kiện, nữ diễn viên để lộ gương mặt tiều tụy, làn da chảy xệ và nhiều nếp nhăn, khiến tổng thể trông kém tươi tắn. Phần rãnh cười cũng hiện rõ hơn, làm gương mặt có phần chảy nhẹ và mệt mỏi.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bất ngờ, nhiều khán giả giải thích, sự thay đổi ngoại hình của cô là điều bình thường khi bước qua tuổi ngoài 40. Một số khác cũng cho rằng dù không còn vẻ rạng rỡ như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Lâm Y Thần vẫn giữ được nét thanh tú tự nhiên và khí chất nền nã, nhẹ nhàng.

Lâm Y Thần lộ diện trong sự kiện gần đây (Ảnh: Sina).

Một số ý kiến cũng nhận định việc sinh con muộn và quá trình giảm cân có thể khiến nhan sắc của Lâm Y Thần kém tươi tắn hơn trước. Nữ diễn viên sinh năm 1982 vừa đón con thứ 2 vào năm ngoái. Trước đó, cô từng chia sẻ gặp nhiều vấn đề sức khỏe khi mang thai ở độ tuổi lớn.

Để có con đầu lòng, Lâm Y Thần trải qua hành trình dài với nhiều lần thụ tinh nhân tạo và điều trị. Sau gần 8 năm chờ đợi, cô mới mang thai thành công và sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39.

Lâm Y Thần là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Đài Loan, ghi dấu với hình ảnh trong sáng, đáng yêu. Cô gắn liền với thời kỳ hoàng kim của dòng phim thần tượng xứ Đài, với loạt tác phẩm nổi tiếng như Thơ ngây, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông...

Lâm Y Thần từng là mỹ nhân hàng đầu của dòng phim thần tượng Đài Loan (Ảnh: Sina).

Năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống riêng.

Cặp đôi thường xuyên sống xa nhau do chồng cô làm việc tại Mỹ, trong khi Lâm Y Thần ở Đài Loan. Khoảng cách địa lý được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sinh con cũng như đời sống hôn nhân của họ.

Theo một số nguồn tin, Lâm Y Thần và chồng chỉ gặp nhau vài tháng một lần, thậm chí gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận việc duy trì hôn nhân trong hoàn cảnh xa cách là không dễ dàng.

Truyền thông Đài Loan từng đề cập việc cô sống cùng gia đình chồng và phải thích nghi với nhiều quy tắc sinh hoạt. Trong nhiều năm, Lâm Y Thần sống chủ yếu với bố mẹ chồng sau khi kết hôn vì chồng làm việc ở nước ngoài.

Hình ảnh hiếm hoi của Lâm Y Thần và chồng (Ảnh: Sina).

Gia đình chồng cô có nhiều nguyên tắc với con dâu. Hàng ngày, nữ diễn viên phải dậy sớm từ 4 rưỡi sáng để làm việc nhà rồi đưa bố chồng tới nơi làm việc vào lúc 7 rưỡi.

Trong một chương trình truyền hình, Lâm Y Thần chia sẻ, cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt, tác phong lẫn cách ăn mặc sau khi lấy chồng. Ngoài ra, áp lực sinh con cũng là một trong những vấn đề khiến cô trăn trở trong nhiều năm.

Sau thời gian dài nỗ lực, Lâm Y Thần lần lượt sinh 2 con, song những thông tin xoay quanh cuộc sống gia đình của cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh thành công, Lâm Y Thần có tuổi thơ không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn từ sớm. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi để phụ giúp gia đình.

Lâm Y Thần sinh con khi đã ngoài 40 tuổi (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên từng trải qua biến cố lớn khi phát hiện có khối u não và phải phẫu thuật. Ở tuổi 27, cô thậm chí đã chuẩn bị di chúc trước ca mổ. May mắn, cô vượt qua bệnh tật và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Trong những năm gần đây, Lâm Y Thần hoạt động nghệ thuật cầm chừng, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Gần đây, cô trở lại với dự án phim mới mang tên Sự yên tĩnh sâu thẳm.

Dù ngoại hình có nhiều thay đổi, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng, không chỉ bởi nhan sắc một thời mà còn bởi hành trình cuộc sống nhiều thăng trầm.