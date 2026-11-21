Ngày 20/11, lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) diễn ra tại nhà thi đấu Kyocera Dome, Osaka (Nhật Bản). Đảm nhận vai trò dẫn chương trình thảm đỏ cùng nam ca sĩ Lee Dae Hwi (thành viên nhóm AB6IX) là Choi Mina Sue, người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2022.

Xuất hiện trước ống kính, Mina Sue thu hút sự chú ý với vẻ ngoài thanh lịch trong chiếc váy trắng cổ yếm, thiết kế ôm sát cơ thể, chất liệu mỏng và để hở phần vai, lưng. Bộ trang phục giúp người đẹp khoe vóc dáng thanh mảnh, tuy nhiên cũng khiến cô gặp nhiều khó khăn khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Nữ MC run cầm cập, nói lắp bắp giữa trời rét 9 độ C (Video: YouTube).

Theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện thảm đỏ được tổ chức ngoài trời và kéo dài khoảng một giờ. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tại Osaka ngày 20/11 là 10,3 độ C, có thời điểm giảm xuống còn 8,7 độ C, theo số liệu được dẫn từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Những video ghi lại tại hiện trường cho thấy Mina Sue liên tục run rẩy, co người và xoa hai bàn tay để cố giữ ấm. Trong lúc phỏng vấn khách mời, người đẹp thậm chí có biểu hiện nói lắp, ngập ngừng vì quá lạnh. Dù vậy, cô vẫn cố gắng duy trì nụ cười, tiếp tục hoàn thành công việc trước ống kính.

Đáng chú ý, khi cựu vận động viên bóng chuyền Kim Yeon Koung xuất hiện tại thảm đỏ, cô đã nhận ra tình trạng của nữ MC và hỏi thăm: "Bạn ổn chứ?". Khoảnh khắc này được ghi lại trong chương trình phát sóng, càng khiến khán giả chú ý đến điều kiện làm việc của Mina Sue.

Cựu Hoa hậu Mina Sue run rẩy và lắp bắp vì dẫn chương trình dưới trời rét buốt (Ảnh: Ảnh chụp màn hình).

Sau khi những hình ảnh lan truyền, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sức khỏe của người đẹp. Một số bình luận cho rằng ban tổ chức nên chuẩn bị áo khoác hoặc phương án giữ ấm cho MC nữ, thay vì để cô phải chịu lạnh trong bộ trang phục mỏng suốt thời gian dài.

Một số ý kiến khác cũng đặt câu hỏi về áp lực trang phục tại các sự kiện giải trí, khi người dẫn chương trình và nghệ sĩ đôi khi phải ưu tiên hình ảnh trước ống kính dù điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo Sports Chosun, sang ngày thứ 2 của MAMA 2026 (21/11), Mina Sue đã có sự thay đổi về trang phục. Ban đầu, cô xuất hiện trong chiếc váy đen trễ vai, sau đó khoác thêm áo jacket khi tiếp tục dẫn thảm đỏ. Sự điều chỉnh này phần nào giúp người đẹp yên tâm hơn khi làm việc ngoài trời.

Đồng nghiệp cũng bày tỏ sự lo lắng khi thấy Mina Sue liên tục run rẩy và nói lắp bắp (Ảnh chụp màn hình).

Mina Sue (SN 1999) từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Một năm sau, cô trở thành người đẹp Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất), một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn.

Sau thành tích này, Mina Sue tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các chương trình truyền hình và sự kiện thời trang. Năm nay, cô thu hút thêm sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò thực tế của Netflix mang tên Địa ngục độc thân 5 (Single's Inferno 5).

Việc xuất hiện tại MAMA 2026 với vai trò MC thảm đỏ đánh dấu một hoạt động đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp truyền hình của người đẹp.