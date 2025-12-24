“Nữ hoàng quần vợt” Anna Kournikova: Sinh con ở tuổi 44, sống kín tiếng

Trên trang cá nhân, Anna đăng tải hình ảnh em bé sơ sinh đội mũ bệnh viện, nằm ngoan trong nôi, kèm dòng chú thích: “Mặt trời của tôi chào đời ngày 17/12”. Cặp đôi chưa tiết lộ giới tính cũng như tên của em bé.

Anna Kournikova (44 tuổi) và Enrique Iglesias (50 tuổi) hiện đã có 4 người con. Trước đó, họ chào đón cặp song sinh Lucy và Nicholas (8 tuổi) cùng con gái Mary (5 tuổi). Tháng 8 vừa qua, nguồn tin của People cho biết cặp đôi rất hạnh phúc khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Anna Kournikova khoe đứa con thứ 4 của cô ở tuổi 44 (Ảnh: Instagram).

“Anna và Enrique rất vui khi được làm cha mẹ một lần nữa. Họ là những bậc phụ huynh tuyệt vời và thực sự tận hưởng hành trình nuôi dạy con cái”, nguồn tin chia sẻ.

Theo People, thời gian gần đây Enrique Iglesias chủ động giảm bớt lịch lưu diễn để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dù đam mê sân khấu, nam ca sĩ thừa nhận việc rời xa vợ con ngày càng trở nên khó khăn. “Làm cha là điều vô cùng quan trọng với anh ấy”, nguồn tin cho hay.

Ngày 18/10, Anna Kournikova hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên 3 người con trên Instagram. Cả gia đình cùng hóa trang trong dịp Halloween với phong cách vui nhộn, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Anna Kournikova và ca sĩ Enrique Iglesias gắn bó hơn 20 năm, có 4 con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới (Ảnh: Getty Images).

Anna Kournikova và Enrique Iglesias gặp nhau lần đầu vào năm 2001 trên phim trường MV Escape. Năm 2002, cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ MTV Video Music Awards, chính thức công khai mối quan hệ. Hơn 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn gắn bó bền chặt dù chưa từng tổ chức hôn lễ.

Anna Kournikova (SN 1981) từng là một trong những tay vợt nữ nổi tiếng nhất thế giới, vươn lên hạng 8 WTA vào năm 2000. Cô giành 2 danh hiệu đôi nữ Grand Slam tại Australian Open vào năm 1999, 2001, và là biểu tượng nhan sắc của làng thể thao quốc tế trước khi giải nghệ vào năm 2003.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và danh tiếng toàn cầu, Anna Kournikova thừa nhận vẻ ngoài ưa nhìn đôi khi lại trở thành rào cản tâm lý đối với cô. Cựu tay vợt người Nga từng chia sẻ rằng việc được chú ý quá sớm khiến cô chịu nhiều áp lực trong quá trình thi đấu.

Anna Kournikova giải nghệ khi còn khá trẻ (Ảnh: Getty images).

“Được chú ý từ khi còn là một đứa trẻ thực sự rất khó khăn. Tôi thường cảm thấy áp lực khi nghe những nhận xét như: "Bạn quá xinh đẹp, bạn không thể chơi quần vợt giỏi được". Điều đó khiến tôi lo lắng, căng thẳng trên sân và thậm chí ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của mình”, Kournikova nói.

Anna giải nghệ vào năm 2003 khi mới 21 tuổi. Cô hiện định cư ở Miami, Florida (Mỹ) và có cuộc sống kín tiếng bên Enrique Iglesias và các con. Mỹ nhân tóc vàng sở hữu khối tài sản khoảng 60 triệu USD.

Sau khi giải nghệ, Anna Kournikova tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Năm 2008, cô góp mặt trong giải đấu dành cho người nổi tiếng Advanta World Team Tennis Smash Hits nhằm gây quỹ cho Quỹ AIDS Elton John và Quỹ Đối tác Hỗ trợ Atlanta.

Cựu tay vợt người Nga từng quay trở lại ánh đèn sân khấu trong thời gian ngắn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Biggest Loser của Mỹ vào năm 2011. Tuy nhiên, sau đó, Kournikova lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cuộc sống của Anna Kournikova hiện chỉ có các con và chồng (Ảnh: Instagram).

Kể từ khi làm mẹ, Anna Kournikova thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân Instagram, đặc biệt trong những dịp quan trọng như sinh nhật hay ngày lễ gia đình. Cựu tay vợt người Nga nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, xem đây là điều tuyệt vời nhất trong đời mình.

“Tôi yêu việc làm mẹ. Tôi thực sự mong muốn có con, dù là con ruột hay con nuôi. Tôi thích chăm sóc bọn trẻ. Được ở bên các con là niềm hạnh phúc lớn lao và tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào”, Kournikova chia sẻ.

Enrique Iglesias cũng công khai khen ngợi bạn đời về khả năng nuôi dạy con.

Anna Kournikova nhiều lần lọt danh sách vận động viên gợi cảm nhất thế giới (Ảnh: Maxim).

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun năm 2018, nam ca sĩ nói: “Giống như bất kỳ cặp vợ chồng nào, bạn vẫn trải qua những thăng trầm và không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn hảo.

Nhưng nó hoàn hảo theo một cách nào đó. Thật không thể tin được khi chứng kiến cô ấy trở thành một người mẹ tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi thấy bản năng làm mẹ của cô ấy trỗi dậy và cô ấy làm tất cả vì các con”.

Enrique Iglesias là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Tây Ban Nha, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Latin pop”. Sinh năm 1975 tại Madrid (Tây Ban Nha), anh là con trai của huyền thoại âm nhạc Julio Iglesias.

Ra mắt từ năm 1995, Enrique nhanh chóng tạo dựng tên tuổi toàn cầu với loạt bản hit đình đám như Bailamos, Hero, Escape, Bailando, Tonight (I’m Lovin’ You).

Trong sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ, anh đã bán hơn 180 triệu bản thu, giành nhiều giải Grammy và Latin Grammy, đồng thời giữ kỷ lục là nghệ sĩ nam có nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Latin Billboard nhất lịch sử.