“Nữ hoàng nhạc World Cup” Shakira trở lại, bùng nổ với ca khúc mùa 2026

Trong suốt gần hai thập niên, mỗi lần bóng đá thế giới bước vào mùa hội lớn nhất hành tinh, cái tên Shakira gần như luôn xuất hiện như một phần không thể thiếu. Với loạt ca khúc đình đám bùng nổ, giàu năng lượng và đậm tinh thần lễ hội, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc World Cup” - danh xưng mà hiếm nghệ sĩ nào có thể chạm tới.

Mới đây, FIFA tiếp tục xác nhận Shakira sẽ góp mặt tại World Cup 2026 với ca khúc chính thức mang tên Dai Dai, kết hợp cùng Burna Boy - ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ bóng đá lẫn âm nhạc toàn cầu phấn khích, bởi sau nhiều năm, “linh hồn âm nhạc” của World Cup cuối cùng cũng trở lại.

Shakira đầy năng lượng trong ca khúc ủng hộ World Cup 2026 (Ảnh: News).

Trên trang cá nhân, Shakira đã hé lộ đoạn video đầu tiên của Dai Dai với bối cảnh được quay tại sân vận động Maracanã nổi tiếng của Brazil. Trong video, nữ ca sĩ xuất hiện giữa dàn vũ công với phong cách trình diễn đặc trưng, kết hợp giữa âm nhạc Latin sôi động và tinh thần lễ hội đường phố.

Cô cất giọng hát: “Here in this place, you belong” (Tại nơi đây, bạn thuộc về), trong khi Burna Boy hòa giọng bằng câu hát: “What broke you once, made you strong” (Điều từng làm bạn tổn thương lại khiến bạn mạnh mẽ hơn).

Ngay sau khi được công bố, đoạn nhạc ngắn đã tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Nhiều khán giả nhận xét Dai Dai mang lại cảm giác phấn khích đúng chất World Cup - điều mà nhiều ca khúc bóng đá gần đây chưa làm được. Không ít bình luận cho rằng: “World Cup chỉ thực sự có không khí khi Shakira xuất hiện”.

Danh xưng “nữ hoàng nhạc World Cup” của Shakira không đến từ may mắn, mà được xây dựng qua hàng loạt bản hit mang tính biểu tượng. Trong đó nổi bật nhất chính là Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi.

Ca khúc "Dai Dai" ủng hộ World Cup 2026 của Shakira (Video: ElHuffPost).

Ra mắt vào năm 2010, Waka Waka nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Ca khúc kết hợp giữa Latin pop, nhạc dance và âm hưởng châu Phi truyền thống, tạo nên một giai điệu vừa sôi động vừa dễ lan tỏa. Điệp khúc “Zamina mina eh eh” nhanh chóng phủ sóng khắp thế giới, từ sân vận động, quán bar, trường học cho tới mạng xã hội.

Theo nhiều thống kê quốc tế, Waka Waka là ca khúc World Cup thành công nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu. MV ca khúc hiện đạt hơn 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube - con số hiếm có với một bài hát chủ đề thể thao. Điệu nhảy Waka Waka cũng từng tạo nên trào lưu nhảy tập thể toàn cầu suốt nhiều năm.

Không chỉ thành công về thương mại, Waka Waka còn giúp định nghĩa lại âm nhạc World Cup hiện đại. Trước đó, các ca khúc bóng đá thường thiên về tính cổ động hoặc mang màu sắc khu vực. Tuy nhiên, Shakira đã biến nhạc World Cup thành sản phẩm giải trí toàn cầu thực thụ, vừa mang tinh thần bóng đá vừa đủ sức chinh phục thị trường âm nhạc đại chúng.

Ít người biết rằng phần điệp khúc nổi tiếng “Zamina mina” trong Waka Waka thực chất được lấy cảm hứng từ ca khúc dân gian quân đội Zangaléwa của nhóm Golden Sounds đến từ Cameroon. Ban đầu, việc sử dụng giai điệu này từng gây tranh cãi về bản quyền, nhưng sau đó hai bên đã đạt được thỏa thuận và ca khúc trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Ở tuổi gần 50, Shakira vẫn có sức làm việc đáng ngưỡng mộ (Ảnh: News).

Trước Waka Waka, Shakira đã có duyên với bóng đá thế giới thông qua Hips Don’t Lie phiên bản Bamboo tại World Cup 2006 ở Đức. Bản phối này được sử dụng trong lễ bế mạc và nhanh chóng gây sốt nhờ tiết tấu mạnh mẽ cùng phong cách trình diễn cuốn hút của nữ ca sĩ Colombia.

Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira tiếp tục củng cố vị thế bằng ca khúc La La La (Brazil 2014). Bài hát mang màu sắc Latin rực lửa, giàu tinh thần samba và lễ hội Nam Mỹ. Không chỉ thành công về mặt truyền thông, La La La còn đứng đầu bảng xếp hạng tại hàng chục quốc gia và trở thành một trong những ca khúc thể thao nổi tiếng nhất thập niên 2010.

Giới chuyên môn cho rằng sức hút của Shakira ở các kỳ World Cup nằm ở khả năng kết nối cảm xúc đại chúng. Các ca khúc của cô luôn có tiết tấu dễ nhớ, giai điệu giàu năng lượng và đặc biệt là tạo được cảm giác đoàn kết - điều rất quan trọng với một giải đấu quy tụ hàng tỷ người hâm mộ toàn cầu.

Shakira nổi tiếng với nhiều ca khúc ủng hộ World Cup (Ảnh: Getty).

Bên cạnh âm nhạc, khả năng trình diễn của Shakira cũng là yếu tố khiến cô trở thành biểu tượng World Cup. Nữ ca sĩ sở hữu phong cách sân khấu bùng nổ với những điệu nhảy bụng đặc trưng, thần thái nóng bỏng và nguồn năng lượng gần như không cạn kiệt.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện bóng đá quốc tế, Shakira đều tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Cô không chỉ biểu diễn mà còn biến sân khấu thành một lễ hội thực sự, nơi khán giả cảm nhận rõ tinh thần cuồng nhiệt của bóng đá.

Trong mắt nhiều người hâm mộ, Shakira không đơn thuần là ca sĩ hát nhạc World Cup mà đã trở thành một phần ký ức của môn thể thao vua. Với nhiều thế hệ khán giả, âm nhạc của cô gắn liền với những mùa hè bóng đá cuồng nhiệt, những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng và cảm xúc đoàn kết vượt qua mọi biên giới.

Sự trở lại của Shakira ở World Cup 2026 vì thế mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Sau nhiều năm FIFA thử nghiệm các màu sắc âm nhạc mới nhưng chưa tạo được hiệu ứng tương tự, công chúng kỳ vọng Dai Dai sẽ tiếp tục trở thành một “quốc ca mùa hè” mới của bóng đá thế giới.