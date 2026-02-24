“Nữ hoàng dao kéo Hàn Quốc” gây lo ngại vì cân nặng chỉ còn 37kg

Vóc dáng gầy gò cùng gương mặt hốc hác của cô thời gian gần đây liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Maekyung, Park Min Young cho biết cô chủ động giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật trong bộ phim sắp ra mắt Siren's Kiss.

Park Min Young sở hữu dáng vóc mỏng manh (Ảnh: Chosun).

Nữ diễn viên chia sẻ, trong quá trình quay phim, cô gần như nhịn ăn và uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày để giữ hình thể đúng với nhân vật - một người phụ nữ cô độc, u tối và mắc chứng rối loạn hoảng sợ. “Nhân vật của tôi hầu như không ăn, chỉ uống nước và rượu, nên tôi nghĩ mình không nên tăng cân”, cô nói.

Đây không phải lần đầu Park Min Young ép cân vì vai diễn. Năm 2024, khi tham gia bộ phim Marry My Husband (Đi mà cưới chồng tôi) của đài tvN, cô từng giảm xuống mức 37kg để vào vai bệnh nhân ung thư. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết duy trì năng lượng chủ yếu nhờ đồ uống điện giải.

Đến năm 2025, tại họp báo phim Confidence Queen, vóc dáng quá gầy của cô tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe. Trước lo lắng của công chúng, Park Min Young khẳng định cô ăn kiêng một cách lành mạnh và đã trở lại trạng thái ổn định.

Park Min Young tiết lộ chủ động giảm cân để phù hợp với vai diễn mới (Ảnh: MK).

Câu chuyện của Park Min Young một lần nữa làm nổi bật áp lực ngoại hình khắc nghiệt trong ngành giải trí Hàn Quốc. Chuẩn mực “mình hạc xương mai”, vòng eo siêu nhỏ hay cân nặng dưới 50kg, bất kể chiều cao, đã khiến nhiều nữ nghệ sĩ rơi vào vòng xoáy ăn kiêng cực đoan.

Không ít người thừa nhận từng chỉ ăn một bữa nhỏ mỗi ngày, cắt tinh bột hoặc tập luyện quá sức để giữ hình ảnh trước công chúng. Hệ quả là những vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, thậm chí rối loạn ăn uống.

Sự soi xét gắt gao từ công chúng càng khiến áp lực này trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số nghệ sĩ đã bắt đầu lên tiếng về mặt trái của việc ép cân cực đoan, kêu gọi yêu thương cơ thể và ưu tiên sức khỏe thay vì chạy theo chuẩn mực phi thực tế. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong hành trình thay đổi nhận thức về cái đẹp trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

Park Min Young là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc công khai việc dao kéo thẩm mỹ để có ngoại hình như mong đợi (Ảnh: News).

Bên cạnh sự cảm thông và ngưỡng mộ dành cho sự hy sinh vì nghệ thuật của Park Min Young, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực khi hình ảnh quá gầy trở thành “chuẩn mực” được ngợi ca. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng khắt khe, chỉ một thay đổi nhỏ về vóc dáng cũng có thể kéo theo làn sóng bình luận trái chiều.

Park Min Young (SN 1986) là một trong số ít ngôi sao Hàn Quốc chủ động thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ra mắt màn ảnh năm 2006 với vai diễn đầu tay trong sitcom Gia đình là số một, nhanh chóng gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo.

Cùng với nhan sắc ngày càng hoàn thiện, sự nghiệp của Park Min Young cũng thăng hoa. Cô gia nhập hàng ngũ sao hạng A và nằm trong nhóm nữ diễn viên có mức cát-xê cao của màn ảnh Hàn. Tên tuổi cô gắn liền với loạt phim ăn khách như Thư ký Kim sao thế?, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter (Thợ săn thành phố), Đi mà lấy chồng tôi (Marry my husband).

Vẻ đẹp ngọt ngào và trong trẻo của Park Min Young giúp cô tìm kiếm nhiều cơ hội làm việc trong làng giải trí (Ảnh: Osen).

Nữ diễn viên từng bày tỏ sự biết ơn với quyết định chỉnh sửa nhan sắc, cho rằng điều đó giúp cô tự tin và có thêm cơ hội theo đuổi nghệ thuật.

Sự thẳng thắn hiếm hoi giữa môi trường giải trí vốn đề cao vẻ đẹp tự nhiên đã giúp Park Min Young nhận được sự ủng hộ của công chúng, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí gọi cô là “nữ hoàng dao kéo” đẹp nhất màn ảnh xứ kim chi.

Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và bền bỉ, Park Min Young hiện được xem là một trong những nữ diễn viên giàu có của Hàn Quốc. Thu nhập của cô đến từ phim ảnh, quảng cáo, thời trang và cả lĩnh vực bất động sản, củng cố vị thế vững chắc trong làng giải trí.