Nữ họa sĩ gặp "đứa con tinh thần" ở triển lãm Quê hương và người chiến sĩ

Chiều 22/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tổ chức triển lãm tranh sơn mài với chủ đề "Quê hương và người chiến sĩ".

Buổi lễ có Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - cùng tham dự và cắt băng khai mạc.

Với chủ đề “quê hương và người chiến sĩ”, triển lãm giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm tiêu biểu, bao gồm 51 tranh sơn mài và 4 tác phẩm sơn khắc. Đây là những tác phẩm có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc, được lựa chọn từ kho lưu trữ của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và các thế hệ họa sĩ, giảng viên, sinh viên của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Buổi triển lãm diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều người tới tham quan, đặc biệt là tại khu vực trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu như: Những người mẹ Việt Nam" của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn, khắc họa sự hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc; hay tác phẩm "Bác Hồ với Hải quân" của đại tá, họa sĩ Nguyễn Bằng Lâm, khắc họa hình ảnh Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân khi tái hiện sự kiện Người tới thăm bộ đội Hải quân năm 1961.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cùng khách mời tham quan triển lãm nghe thuyết minh về tác phẩm "Bác Hồ với Hải quân". Đây là một trong 51 tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Chính giữa khu vực triển lãm là bộ tác phẩm sơn mài của Lamphong studio, trưng bày nhiều tác phẩm "độc lạ" như Bính Ngọ, Ngựa Hoa Mai, Đại Cát, Long' story,... được làm từ sơn mài kết hợp với gốm sứ.

Thu hút người xem là hai tác phẩm Vinh quang Việt Nam, em bé 3 miền, Ngựa Hoa Mai. Đây là các tác phẩm sơn mài kết hợp với chất liệu gốm sứ từ các làng nghề thủ công, với mong muốn lan tỏa giá trị thủ công Việt Nam đương đại tới công chúng nhiều hơn.

Đặc biệt, tại không gian trưng bày triển lãm, họa sĩ Phạm Thị Nghĩa không giấu được sự xúc động khi đứng trước bức tranh sơn mài mà nữ hoạ sĩ đã vẽ từ cách đây 45 năm về trước

"Bức tranh này được tôi sáng tác vào năm 1981 để làm tác phẩm nộp khóa luận tốt nghiệp đại học. Tôi đã dành trọn vẹn 1 năm trời để thực hiện các công đoạn mài, ủ vô cùng công phu. Sau đúng 45 năm, tôi mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy lại tác phẩm của mình tại triển lãm".

Theo họa sĩ Phạm Thị Nghĩa, sau khi tác phẩm "Đền Sóc Sơn" hoàn thiện và nộp cho nhà trường từ 45 năm trước, bà chưa gặp lại bức tranh này lần nào. Cũng rất bất ngờ khi một lần nữa có dịp được thấy tranh của mình từ nửa thế kỷ trước được trưng bày trang trọng tại triển lãm.

Họa sĩ Trần Anh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, cũng là học trò cũ của họa sĩ Phạm Thị Nghĩa cho hay, tác phẩm của nữ hoạ sĩ được trưng bày tại trường 45 năm nay, và cũng là một trong số ít tác phẩm xuất sắc của trường được mang về đây trưng bày triển lãm.

"Để có thể đem ra trưng bày triển lãm tại đây, ban tổ chức đã lựa chọn rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, do thời gian đã quá lâu, tranh sơn mài rất đặc thù về chất liệu nên chúng tôi cũng phải trải qua quá trình xử lý, tu bổ lại một phần để tranh được đẹp hơn trước khi mang ra trưng bày tại đây", họa sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Triển lãm gồm ba phần chính: Dấu ấn quê hương; Người chiến sĩ ấy và Sắc màu hòa bình.

Tại đây, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh sơn mài về Bác Hồ, người lính, quê hương… mà còn trải nghiệm kỹ thuật mài, ủ và tự tay làm thử các sản phẩm sơn mài gắn liền với nội dung quân sự.

Ngoài không gian trưng bày tranh sơn mài, khách tham quan cũng được trực tiếp trải nghiệm làm các sản phẩm sơn mài gắn liền với nội dung quân sự.

Khách tham quan tự tay làm các sản phẩm sơn mài kết hợp với vỏ trứng ngay cạnh khu vực triển lãm.

Lê Khánh Huyền, sinh viên năm nhất Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hào hứng khi trực tiếp trải nghiệm các công đoạn kỹ thuật mài, ủ và làm thử các sản phẩm sơn mài liên quan đến lĩnh vực quân sự.