Nữ diễn viên Trung Quốc bị “ném đá” vì thân mật với người có gia đình

Ngày 25/12, truyền thông Hoa ngữ xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh Hạ Vũ Hòa có hành động thân mật với một thiếu gia đã có vợ con. Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng 12/11, tại một hộp đêm thuộc khu Trung Sơn, Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận vì hành động thân mật với người có gia đình (Ảnh: Sina).

Người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip được cho là người thừa kế đời thứ ba của một gia tộc giàu có, từng du học nước ngoài và có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của người này hiện vẫn chưa được công khai.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cả hai nhân vật đều hứng chịu sự chỉ trích dữ dội. Riêng Hạ Vũ Hòa bị nhiều ý kiến công kích, cho rằng cô có mối quan hệ không phù hợp với người đàn ông đã có gia đình.

Theo tờ Sohu, Hạ Vũ Hòa (SN 1993) là diễn viên kiêm người mẫu khá quen mặt trong giới giải trí Đài Loan. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi, gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm và từng đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Phong thủy tề gia, Của hồi môn, Bác sĩ thực tập…

Trước ồn ào hiện tại, Hạ Vũ Hòa từng có mối tình kéo dài 6 năm với ca sĩ, diễn viên GINO (Thái Đông Vĩ). Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 2023. Kể từ đó, đời sống tình cảm của nữ diễn viên liên tục trở thành đề tài bàn tán, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân.

Hồi tháng 4, Hạ Vũ Hòa từng gây chú ý khi bị ghi lại cảnh ôm hôn ca sĩ Lý Khánh Kiệt (52 tuổi) trong tình trạng say xỉn. Trước nghi vấn hẹn hò, nữ diễn viên phủ nhận mối quan hệ tình cảm, bày tỏ sự hối hận và cho biết sẽ hạn chế rượu bia, sống kín tiếng hơn.

Hạ Vũ Hòa đã lên tiếng xin lỗi và mong khán giả tha thứ cho cô (Ảnh: Weibo).

Trước áp lực dư luận lần này, ngày 26/12, Hạ Vũ Hòa đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân, khẳng định cô không phải “người thứ ba” và không có quan hệ tình ái với người đàn ông trong đoạn clip. Nữ diễn viên cho biết cả hai chỉ là khách mời trong một bữa tiệc của bạn chung, đã uống nhiều rượu và có hành động thiếu kiểm soát.

“Tôi rất xin lỗi những người bị tổn thương vì sự việc này. Tôi sẽ nghiêm túc suy ngẫm và kiểm điểm hành vi của bản thân. Tôi luôn tôn trọng các giá trị của hôn nhân và gia đình, và trong tương lai sẽ thận trọng hơn để tránh những tình huống gây hiểu lầm”, Hạ Vũ Hòa chia sẻ.

Được biết, mẹ của nữ diễn viên cũng đã lên tiếng nhắc nhở, phê phán lối sống phóng túng của con gái và mong cô từ bỏ rượu bia, giữ gìn hình ảnh để tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí.

Ồn ào đời tư được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và con đường sự nghiệp của Hạ Vũ Hòa trong thời gian tới. Sau lời xin lỗi công khai, công chúng đang chờ đợi những hành động cụ thể từ Hạ Vũ Hòa để chứng minh sự thay đổi trong cách ứng xử và lối sống.