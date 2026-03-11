Nữ diễn viên “50 sắc thái” gây chú ý với loạt ảnh bán khỏa thân táo bạo

Dakota Johnson - nữ diễn viên nổi tiếng với vai Anastasia Steele trong loạt phim Fifty Shades of Grey (tựa Việt: 50 sắc thái) - đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang với phong cách táo bạo.

Dakota Johnson gây chú ý với loạt ảnh bán khỏa thân (Ảnh: Instagram).

Loạt hình được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh của Dakota Johnson vừa gợi cảm vừa tinh tế, thể hiện rõ phong cách quyến rũ đặc trưng của nữ minh tinh Hollywood.

Trong bộ ảnh, Dakota Johnson lựa chọn phong cách tối giản. Ở một số khung hình, cô xuất hiện bán khỏa thân phần thân trên và chỉ diện quần jeans. Cách tạo dáng khéo léo cùng góc chụp được xử lý tinh tế giúp tôn lên đường cong cơ thể mà vẫn giữ được tính nghệ thuật cho tổng thể bức ảnh.

Việc tối giản trang phục khiến sự chú ý của người xem tập trung vào thần thái và vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1989. Phong cách này vốn là xu hướng quen thuộc trong nhiều bộ ảnh thời trang hiện đại, khi nhiếp ảnh và ánh sáng được sử dụng để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người mẫu.

Ở một số tạo hình khác, Dakota Johnson diện nội y đơn giản và sử dụng các vật dụng hoặc đạo cụ để che chắn cơ thể. Cách dàn dựng giúp bộ ảnh giữ được tinh thần gợi cảm nhưng vẫn tránh cảm giác phô trương quá mức.

Dù mang phong cách táo bạo, phần lớn ý kiến trên mạng xã hội cho rằng bộ ảnh vẫn giữ được tính thẩm mỹ cao. Thần thái tự nhiên cùng cách tạo dáng nhẹ nhàng của Dakota Johnson khiến tổng thể hình ảnh trở nên sang trọng và cuốn hút.

Hình ảnh của Dakota Johnson được cho là gợi cảm nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ (Ảnh: Instagram).

Dakota Johnson sinh năm 1989 tại Mỹ, là con gái của hai diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith và Don Johnson. Cô bắt đầu được chú ý trong làng điện ảnh Hollywood sau khi đảm nhận vai nữ chính trong loạt phim 50 sắc thái, bộ phim giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi trên toàn cầu.

Bên cạnh diễn xuất, Dakota Johnson còn được xem là một trong những biểu tượng phong cách của Hollywood. Nữ diễn viên thường xuất hiện tại các sự kiện lớn với những thiết kế mang tinh thần tối giản, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm.

Nhiều năm qua, cô xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng tự nhiên và phóng khoáng. Phong cách thời trang của Dakota Johnson thường ưu tiên những đường cắt tinh tế, bảng màu trung tính và cách phối đồ nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi của cả người hâm mộ lẫn giới thời trang của Dakota Johnson (Ảnh: Instagram).

Bộ ảnh thời trang mới tiếp tục cho thấy sức hút của Dakota Johnson trong lĩnh vực thời trang. Dù chỉ sử dụng những trang phục đơn giản, nữ diễn viên vẫn tạo được dấu ấn nhờ thần thái tự tin và phong cách riêng biệt.