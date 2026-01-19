Nữ ca sĩ quyến rũ khuấy đảo làng nhạc chỉ với ca khúc 93 triệu view

Good Goodbye được Hwasa phát hành ngày 15/10 năm ngoái và nhanh chóng nhận được sự yêu thích nhờ giai điệu cuốn hút. Ca khúc mang màu sắc R&B, bắt đầu bứt phá mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng sau màn trình diễn trực tiếp đầy cảm xúc của nữ ca sĩ tại lễ trao giải Rồng Xanh vào tháng 11 năm ngoái.

Hwasa trình diễn "Good Goodbye" tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025 (Video: YouTube).

Tính đến thời điểm hiện tại, Good Goodbye đã vượt qua Dynamite của nhóm BTS, trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trên các nền tảng nhạc số tại Hàn Quốc. Bài hát đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng theo thời gian thực và theo ngày tại Hàn Quốc như Melon, Genie Music, YouTube Music, FLO, VIBE và Bugs.

Chia sẻ về thành công của ca khúc, Hwasa cho biết: “Tôi không viết bài hát này với mục tiêu trở thành bản hit. Điều tôi mong muốn là thể hiện chân thực cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình. Việc mọi người đồng cảm với cảm xúc đó khiến tôi hạnh phúc hơn cả việc bài hát đứng số một”.

Trong MV, Hwasa kết hợp cùng nam diễn viên Park Jung Min để khắc họa hình ảnh một cặp đôi trải qua cuộc chia tay trong sự trân trọng. Từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đối diện với hồi kết không thể tránh khỏi.

Hwasa kết đôi với Park Jung Min trong MV "Good Goodbye" (Ảnh: News).

MV được xây dựng như một bộ phim ngắn, giúp người xem dễ dàng đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật. Nhiều khán giả nhận xét sản phẩm đã lột tả trọn vẹn tâm trạng của những con người học cách vượt qua nỗi đau sau khi một mối quan hệ khép lại, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho người cũ.

Giai điệu nhẹ nhàng, man mác buồn của Good Goodbye càng được chú ý hơn khi Hwasa tái hiện các phân cảnh trong MV tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh vào tháng 11 năm ngoái.

Trong màn trình diễn chúc mừng, Park Jung Min bất ngờ xuất hiện từ hàng ghế khán giả, tái hiện hình ảnh trong MV ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có Việt Nam, tạo trào lưu “bắt chước” điệu vẫy tay đầy ngẫu hứng của Hwasa.

Hwasa đang là cái tên nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc đạt 93 triệu lượt xem "Good Goodbye" (Ảnh: Instagram).

Nhờ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, Good Goodbye bất ngờ “lội ngược dòng” trên các bảng xếp hạng. Tính đến ngày 19/1, MV đã đạt 93 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hwasa, tên thật Ahn Hye Jin, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2014 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO. Ngay từ khi ra mắt, cô đã gây chú ý nhờ ngoại hình và phong cách khác biệt, theo đuổi hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng, cá tính.

Sau khi MAMAMOO khẳng định vị thế, Hwasa chính thức hoạt động solo vào năm 2019 với ca khúc Twit. Bài hát nhanh chóng thành công, đưa cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ solo (cá nhân) nổi bật của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Một năm sau, Hwasa tiếp tục ghi dấu ấn với Maria, ca khúc mang thông điệp nữ quyền, phá bỏ những định kiến khắt khe dành cho nữ thần tượng. Vũ đạo của Maria từng gây “bão” mạng xã hội, giúp tên tuổi Hwasa phủ sóng rộng rãi.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Hwasa còn được yêu mến qua các chương trình truyền hình thực tế nhờ sự tự nhiên và cá tính riêng. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô cũng gắn liền với không ít tranh cãi xuất phát từ phong cách biểu diễn phóng khoáng.

Hwasa là một nữ thần tượng gợi cảm và cá tính của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: SportsQ).

Năm 2023, Hwasa vướng ồn ào sau một màn biểu diễn tại trường đại học, bị một bộ phận phụ huynh cho là phản cảm. Hiệp hội phụ huynh học sinh Hàn Quốc đã gửi đơn kiến nghị lên Sở Cảnh sát Seongdong (Seoul, Hàn Quốc) yêu cầu điều tra. Sau quá trình xem xét, cảnh sát kết luận Hwasa vô tội, cho rằng không đủ căn cứ để xác nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ về sự việc, Hwasa thừa nhận đây là cú sốc lớn trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ cho biết cô đã bật khóc sau buổi biểu diễn vì áp lực từ những bình luận chỉ trích. Dù vậy, Hwasa vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và trung thành với phong cách mà cô lựa chọn.

Nữ nghệ sĩ 31 tuổi vẫn bền bỉ hoạt động, gặt hái thêm nhiều thành công. Với nữ nghệ sĩ, khen chê là một phần không thể tránh khỏi của nghề, nhưng điều quan trọng nhất là được sống thật với bản thân trên sân khấu và trong âm nhạc.