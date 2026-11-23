Tối 21/11, Mỹ Tâm tổ chức live concert See The Light - Day 2 thu hút hơn 25.000 khán giả. Chương trình không có MC và khách mời, Mỹ Tâm hát liên tục 40 ca khúc, đồng thời đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc bùng nổ, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với những màn biến hóa trang phục. Trong đó, hình ảnh cô diện chiếc đầm đỏ hình dáng như một đóa hoa nở rộ trên sân khấu được nhiều khán giả quan tâm.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm diện đầm đỏ gây sốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ đầm đồng hành cùng Mỹ Tâm qua 3 ca khúc gắn liền với tên tuổi cô: Vì em tất cả, Nếu có buông tay và Như một giấc mơ. Ngay sau đêm diễn, hình ảnh nữ ca sĩ như một "đóa hoa rực cháy" giữa sân khấu nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một số khán giả gọi vui nữ ca sĩ là "đóa hoa di động".

Bộ trang phục này được NTK Nguyễn Phúc Tuấn thực hiện riêng cho Mỹ Tâm. Nhà thiết kế gốc Huế cho biết đã chọn chất liệu taffeta 100% lụa tơ tằm Bảo Lộc để làm nên bộ đầm cầu kỳ này.

Dù hình khối lớn, bộ đầm vẫn nhẹ và dễ chuyển động nhờ đặc tính của taffeta lụa tơ tằm Bảo Lộc. Trên sân khấu, Mỹ Tâm hào hứng nói với khán giả: "Các bạn thấy đẹp không ạ? Nhìn như vậy nhưng rất dễ di chuyển và không nặng".

NTK Nguyễn Phúc Tuấn thực hiện riêng bộ đầm cho Mỹ Tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm nhấn của bộ đầm là những cụm hoa lông vũ phối đỏ, hồng phấn, trắng và đen, kết cùng các nhánh pha lê mảnh như giọt sương vắt trên cành. Hoa tập trung dày ở phần vai, thưa dần xuống thân và điểm xuyết ở chân váy, tạo nhịp chuyển động liền mạch từ trên xuống dưới.

NTK cho biết, mỗi bông hoa tượng trưng cho trái tim luôn đập vì tình yêu âm nhạc, được vun đắp bởi tình thương của khán giả, gia đình, bạn bè như chính hành trình hơn 25 năm ca hát của Mỹ Tâm.

Thiết kế mang phom đuôi cá ôm sát cơ thể, phần thân xếp nếp mềm theo chiều dọc, chân váy xòe bồng từ đầu gối và kéo thành vạt đuôi dài trên sàn diễn. Phần vai choàng dựng khối lớn, cuộn từ gáy xuống hai bên vai như những lớp cánh hoa đang bung nở.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tiết lộ từ NTK, bộ đầm được hoàn thiện trong khoảng nửa tháng, với 10 thợ thủ công và thợ may cùng thực hiện. Từng cánh lông vũ được cắt tỉa bằng tay, uốn trên dây mảnh rồi ghép lại thành bông.

Đây là lần thứ hai Nguyễn Phúc Tuấn hợp tác với Mỹ Tâm sau chương trình Hoa xuân ca 2026 với ca khúc Về nhà ăn Tết.