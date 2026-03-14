NSƯT Vũ Thắng Lợi kết hợp với ca sĩ Gen Z Hà An Huy gây bất ngờ

Tối 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ca sĩ, NSƯT Vũ Thắng Lợi tổ chức live concert (đêm nhạc trực tiếp) Mùa chim én bay. Chương trình kéo dài hơn 2 giờ với 21 tiết mục, tái hiện nhiều ca khúc quen thuộc gắn với mùa xuân và những chặng đường lịch sử của đất nước.

Concert có sự tham gia của các khách mời Phạm Thu Hà, Hồng Duyên, Trịnh Phương, Viết Danh và quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy. Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) với 100 nhạc công tham gia biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn.

Mùa chim én bay được xây dựng theo cấu trúc 3 phần, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều không gian cảm xúc khác nhau của những ca khúc mùa xuân trong âm nhạc cách mạng Việt Nam.

NSƯT Vũ Thắng Lợi trong live concert "Mùa chim én bay" với sự góp mặt của 100 nhạc công Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình mở màn bằng bản Overture Mùa xuân gọi (nhạc sĩ Trần Tiến). Trong không gian âm thanh của dàn nhạc giao hưởng, Vũ Thắng Lợi xuất hiện với phong cách biểu diễn quen thuộc: Giọng hát tenor mạnh mẽ, rõ nét, kết hợp với phong cách thính phòng.

Sau phần mở đầu, khán giả được dẫn dắt vào phần một của chương trình với những ca khúc gợi nhớ ký ức biên cương và mùa xuân thời chiến như: Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo), Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn), Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân).

Trong phần này, Vũ Thắng Lợi kết hợp với ca sĩ Phạm Thu Hà trong ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng. Phạm Thu Hà cũng thể hiện solo ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao.

Một trong những điểm nhấn của phần đầu chương trình là màn tam ca của Vũ Thắng Lợi cùng 2 ca sĩ Trịnh Phương và Viết Danh với ca khúc Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân). Ba giọng tenor tạo nên không khí hào sảng, tái hiện tinh thần của những ca khúc viết trong thời kỳ chiến tranh.

NSƯT Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần hai của chương trình mang màu sắc trữ tình và lắng đọng hơn với các ca khúc như: Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) hay Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp), Bài ca thống nhất (Võ Văn Di).

Ở phần này, Vũ Thắng Lợi lựa chọn để ca sĩ Hồng Duyên thể hiện ca khúc chủ đề Mùa chim én bay. Giọng hát mang màu sắc dân gian của Hồng Duyên tạo nên sự mềm mại, cân bằng với không khí trang trọng của những ca khúc mang âm hưởng hùng ca trước đó.

Trong khi đó, Phạm Thu Hà tiếp tục xuất hiện trong ca khúc Tình ca mùa xuân, song ca cùng Vũ Thắng Lợi. Sự kết hợp giữa giọng hát bán cổ điển của nữ ca sĩ và chất giọng tenor của Vũ Thắng Lợi mang lại màu sắc thính phòng rõ nét cho chương trình.

Các tiết mục được kết nối bằng những đoạn video ngắn hoặc phần trò chuyện trên sân khấu. Nội dung chủ yếu xoay quanh ký ức về gia đình, những câu chuyện của người lính và những mùa xuân trong thời chiến.

Theo ê-kíp sản xuất, cách dẫn dắt này nhằm tạo mạch cảm xúc xuyên suốt cho chương trình thay vì chỉ trình diễn các ca khúc rời rạc.

Tam ca Trịnh Phương, Viết Danh và Vũ Thắng Lợi thể hiện ca khúc "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần ba của chương trình, không gian âm nhạc chuyển sang những ca khúc gợi nhớ Hà Nội và khát vọng hòa bình.

Một Hà Nội hào hoa hiện lên qua Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Mưa xuân (Võ Đông Điền), Một nét ca trù ngày xuân (Nguyễn Cường), Mùa xuân bên cửa sổ (Xuân Hồng), Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn), Xuân chiến khu (Xuân Hồng) và kết thúc bằng sự lạc quan vĩnh cửu của người lính qua liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) - Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu).

Điểm nhấn trong phần này là màn kết hợp giữa Vũ Thắng Lợi và học trò của mình - Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy.

Sự mộc mạc, trẻ trung của Gen Z hòa quyện cùng sự chuẩn mực của bậc đàn anh trong ca khúc Mưa xuân đã chứng minh rằng: Âm nhạc cách mạng vẫn chảy trôi bền bỉ và luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng giới trẻ.

Sau đó, Hà An Huy thể hiện solo ca khúc Một nét ca trù ngày xuân. Bản phối mới kết hợp yếu tố ca trù với dàn nhạc hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và cách tiếp cận đương đại.

Trong tiết mục Mùa xuân bên cửa sổ, Vũ Thắng Lợi còn mời khán giả cùng hát theo, tạo nên không khí gần gũi trong khán phòng.

Chương trình khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) và Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu) với sự tham gia của toàn bộ các nghệ sĩ khách mời.

NSƯT Vũ Thắng Lợi kết hợp với giọng ca trẻ Hà An Huy (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ê-kíp sản xuất, live concert do đạo diễn Cao Trung Hiếu dàn dựng với phong cách sân khấu tối giản. Phần âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ Hồng Kiên đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Các ca khúc quen thuộc được phối lại theo phong cách giao hưởng nhưng vẫn giữ nguyên giai điệu quen thuộc.

Sự tham gia của gần 100 nhạc công từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội giúp các tác phẩm được thể hiện với cấu trúc âm thanh dày và rõ lớp, đặc biệt ở các tiết mục mở màn và kết thúc.

Theo chia sẻ của Vũ Thắng Lợi, Mùa chim én bay không chỉ là một đêm nhạc cá nhân mà còn là cách anh nhìn lại những ca khúc gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Các tác phẩm trong chương trình trải dài từ những năm 1940 đến cuối thế kỷ XX, phản ánh nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của đất nước.

Nhiều ca khúc trong số đó từng gắn với hình ảnh người lính và hậu phương trong hai cuộc kháng chiến. Vì vậy, với một ca sĩ trưởng thành trong môi trường quân đội như Vũ Thắng Lợi, việc lựa chọn những tác phẩm này cũng là cách anh kể câu chuyện riêng của mình.