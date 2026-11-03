Mới đây, NSƯT Võ Minh Lâm phát hành MV “Gấm hoa Việt Nam”, đánh dấu lần đầu tiên kết hợp song ca cùng Duyên Quỳnh. Đây là sản phẩm được hai ca sĩ đầu tư chỉn chu để hướng tới chào mừng năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) ra đời.

Nói về việc mời Duyên Quỳnh song ca, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh rất tin vào chữ “duyên” trên con đường nghệ thuật. Hai người từng lần đầu kết hợp trong tiết mục “Tiếng Việt thiêng liêng” trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Vì vậy, khi tìm giọng nữ sáng, đẹp để thể hiện ca khúc này, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến Duyên Quỳnh và cô đã nhận lời ngay, không do dự. Duyên Quỳnh cho biết: "Tôi rất hào hứng khi lần đầu tiên được kết hợp với anh Lâm trong một dự án tôn vinh văn hóa truyền thống. Càng bất ngờ về độ “chịu chơi” của anh ấy khi đầu tư công nghệ và kỹ xảo cho sản phẩm âm nhạc”.

NSƯT Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh có những phân đoạn ngọt ngào khi đóng MV chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV giới thiệu danh lam thắng cảnh và nét đẹp đời sống 54 dân tộc anh em trải dài mảnh đất hình Việt Nam với những hình ảnh quen thuộc như những dải ruộng bậc thang, dòng sông Hương thơ mộng, đầm sen thơm ngát của Ao Bà Om hay tái hiện hình ảnh cố soạn giả Cao Văn Lầu bên chiếc đàn kìm. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa giàu bản sắc như lễ hội Kate của dân tộc Chăm, múa cồng chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật múa bóng rỗi Nam Bộ.

Lần đầu tiên, NSƯT Võ Minh Lâm mạnh dạn thử sức phong cách luyến láy đặc trưng của vùng Tây Bắc và nhạc quê hương xứ Huế. Anh đã dành nhiều buổi tập luyện với Thạc sĩ - giảng viên thanh nhạc Minh Trang.

Sau nhiều năm miệt mài với cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một hình thức tiếp cận mới. Thời gian qua, anh ra mắt nhiều ca khúc nhạc cổ động về quê hương, đất nước, kết hợp cùng nhiều ca sĩ trẻ khác.

Cả hai có sự kết hợp ăn ý trong những ca khúc về quê hương đất nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSƯT Võ Minh Lâm cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam như lời nhắc nhớ cho văn nghệ sĩ và người làm văn hóa nói chung luôn phải hướng về giá trị chân - thiện - mỹ. Trưởng thành từ nghệ thuật truyền thống cải lương, anh càng nhận thức sâu sắc hơn về giữ lửa văn hóa dân tộc, đi kèm với trọng trách trao truyền tình yêu ấy đến thế hệ kế thừa.

Võ Minh Lâm sinh năm 1989, là con của vợ chồng nghệ sĩ Duy Sơn. Từ bé, anh đã bộc lộ niềm đam mê với cải lương, từng được gọi là "thần đồng cải lương". Năm 2006, Võ Minh Lâm trở thành quán quân đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Chuông vàng vọng cổ truyền hình. Ở tuổi 34, anh được phong tặng NSƯT.