NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 18 tuổi, Việt Hoàn giành giải Nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh, sau đó thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội.

Trong sự nghiệp, nam ca sĩ từng công tác tại Đội Văn nghệ Công an TP Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với chất giọng nam cao giàu nội lực và cảm xúc, vừa hào hùng vừa trữ tình, kỹ thuật thanh nhạc tốt, Việt Hoàn ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu nhạc cách mạng.

NSƯT Việt Hoàn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc đỏ", "chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ" Việt Nam. Đặc biệt, tên tuổi nam ca sĩ càng được biết đến rộng rãi khi kết hợp cùng NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn, tạo thành tam ca nhạc đỏ nổi tiếng.

Sắp tới, Việt Hoàn cùng Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh và Anh Thơ sẽ có dịp hội ngộ trong chương trình Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện họp báo mới đây, Việt Hoàn cho biết, sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, ở tuổi 60, anh nhìn lại chặng đường đã qua với tâm thế bình thản, nhẹ nhàng.

“Tôi được khán giả yêu thương, được đồng nghiệp trân trọng. Trong hôn nhân có thể chưa trọn vẹn nhưng trong cuộc sống tôi cảm thấy biết ơn những gì mình đã có”, anh bày tỏ.

Việt Hoàn tâm sự, anh đã sống một mình hơn 5 năm nay nhưng không vì thế mà cảm thấy tủi thân hay buồn bã. Ngoài ca hát, anh tìm niềm vui trong việc trồng cây, chăm sóc vườn rau, nuôi gia súc và tự tay sửa sang nhà vườn rộng hơn 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Nam ca sĩ ví cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của mình bình dị như một người nông dân.

Những lần các con ghé thăm cũng là khoảng thời gian mang lại cho anh nhiều sự an ủi. Anh thổ lộ: “Ba con sẽ thay nhau lên ở với tôi vào cuối tuần. Có tuần cả ba đứa cùng lên, có tuần thì mỗi đứa thay phiên nhau ở với tôi”.

Không chỉ có các con, Việt Hoàn còn nhận được sự quan tâm của nhiều người bạn thân thiết. Họ thường xuyên ghé thăm, thậm chí ở lại nhà anh vào dịp cuối tuần.

"Tôi không giàu có về tiền bạc, vật chất nhưng tôi tự tin mình là người giàu tình cảm. Tôi tự hào vì có nhiều bạn bè. Có người nói sẽ nuôi tôi đến cuối đời như nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Lưu Hà An", Việt Hoàn bộc bạch.

Nam ca sĩ hiểu rằng bạn bè lo lắng anh cô đơn khi sống một mình trong thời gian dài nên thường xuyên đến thăm. Dù trân trọng tình cảm ấy, anh cũng thẳng thắn cho biết đôi khi mình muốn có khoảng thời gian riêng tư.

Nam ca sĩ đang ở khu nhà vườn rộng 10.000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh vui vẻ nói: "Mọi người nghĩ tôi buồn vì cô đơn một mình, nhưng thực sự không phải vậy. Nhiều khi tôi chỉ muốn có một ngày ở một mình trên đồi, nhưng gần như rất ít khi điều đó xảy ra”.

Việt Hoàn cho biết hiện tại anh vẫn tự chủ về kinh tế và và cuộc sống tuổi xế chiều của mình. "Biết đâu khi về già, tôi sẽ chọn vào viện dưỡng lão tầm cỡ để sống cho những ngày tháng còn lại", nghệ sĩ nói.

Dù mong có người đồng hành, vun đắp mái ấm, nam ca sĩ cho rằng mỗi người cần tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình trước. "Đòi hỏi người khác đáp ứng tình yêu và mong muốn của mình là ích kỷ. Trước hết phải tự lo cho bản thân, nếu may mắn sẽ gặp được tri kỷ", anh chia sẻ.

Khi được hỏi trong hơn 5 năm qua đã có người phụ nữ nào đồng hành hay chưa, Việt Hoàn thẳng thắn cho biết đến hiện tại anh vẫn chưa tìm được người thực sự có duyên trở thành tri kỷ.

Nam ca sĩ nói muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp bản thân vững vàng khi bước vào tuổi già.

Ở tuổi 60, Việt Hoàn thừa nhận không còn muốn tự mình tổ chức những đêm nhạc riêng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tình yêu dành cho âm nhạc và sân khấu trong anh đã vơi đi. “Nếu các đơn vị vẫn cần mình hát, khán giả vẫn muốn nghe mình hát thì tôi vẫn cháy hết mình”, anh bày tỏ.

Từ trái qua phải: Trọng Tấn, Anh Thơ, Đăng Dương, Lan Anh và Việt Hoàn tại buổi họp báo công bố concert "Lửa tuổi 20" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam ca sĩ thấy hạnh phúc khi luôn có các đồng nghiệp như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Đăng Dương đồng hành. Anh nói: “Dù vào Nhạc viện muộn nhất nhưng được đứng chung với các em trên các sân khấu lớn, tôi luôn thấy mình trẻ lại, tuổi 60 mà cứ ngỡ mới U30 thôi”.

Với tinh thần ấy, khi góp mặt trong concert Lửa tuổi 20 cùng 4 người em thân thiết, Việt Hoàn xem đây không chỉ là một đêm biểu diễn mà còn là dịp hội ngộ, tâm tình của những người trong một gia đình.

“Năm người chúng tôi như anh chị em trong một gia đình, thường tụ tập trên nhà vườn của tôi hoặc tại nhà Trọng Tấn, Anh Thơ để chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời và xoa dịu buồn vui cho nhau”, Việt Hoàn nói thêm.